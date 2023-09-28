Більш як десять окупантів підняли руки догори під прицілом українського снайпера. ВIДЕО

Понад десяток російських окупантів здалися у полон українським бійцям на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому український снайпер уважно спостерігає за процедурою здачі окупантів у полон, опублікований у соцмережах.

"Запорізький напрямок. Більше десятка російських солдат виявилися розумнішими та відмовилися помирати на "СВО", здались у полон і тепер їх чекає смачна їжа, тепле ліжко і періодичне спілкування з родиною", - йдеться у коментарі до запису.

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