Більш як десять окупантів підняли руки догори під прицілом українського снайпера. ВIДЕО
Понад десяток російських окупантів здалися у полон українським бійцям на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому український снайпер уважно спостерігає за процедурою здачі окупантів у полон, опублікований у соцмережах.
"Запорізький напрямок. Більше десятка російських солдат виявилися розумнішими та відмовилися помирати на "СВО", здались у полон і тепер їх чекає смачна їжа, тепле ліжко і періодичне спілкування з родиною", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+27 Максім ХОЙ #398010
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+18 Вадим Карапіщенко
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+18 saimansay
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Важко було порахувати, просто натовп же ж.
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https://war.obozrevatel.com/ukr/na-zaporizhzhi-vzyali-u-polon-vorozhu-drg-scho-namagalasya-zdijsnili-diversii-u-formi-zsu-video.htm
Хтось намагався дуже глибоко ЛИЗНУТИ, аж засмерділо довкола…
Утримуйте ж, якось, власні хотелки …, соромно
то є кацапське відео...