Более десяти оккупантов подняли руки вверх под прицелом украинского снайпера. ВИДЕО
Более десятка российских оккупантов сдались в плен украинским бойцам на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой украинский снайпер внимательно наблюдает за процедурой сдачи окупантов в плен, опубликован в соцсетях.
"Запорожское направление. Более десятка российских солдат оказались умнее и отказались умирать на "СВО", сдались в плен и теперь их ждет вкусная еда, теплая кровать и периодическое общение с семьей", - говорится в комментарии к записи.
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+27 Максім ХОЙ #398010
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Важко було порахувати, просто натовп же ж.
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https://war.obozrevatel.com/ukr/na-zaporizhzhi-vzyali-u-polon-vorozhu-drg-scho-namagalasya-zdijsnili-diversii-u-formi-zsu-video.htm
Хтось намагався дуже глибоко ЛИЗНУТИ, аж засмерділо довкола…
Утримуйте ж, якось, власні хотелки …, соромно
то є кацапське відео...