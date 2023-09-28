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Новости Видео Война
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Более десяти оккупантов подняли руки вверх под прицелом украинского снайпера. ВИДЕО

Более десятка российских оккупантов сдались в плен украинским бойцам на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой украинский снайпер внимательно наблюдает за процедурой сдачи окупантов в плен, опубликован в соцсетях.

"Запорожское направление. Более десятка российских солдат оказались умнее и отказались умирать на "СВО", сдались в плен и теперь их ждет вкусная еда, теплая кровать и периодическое общение с семьей", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите: Бойцы взяли в плен четырех оккупантов: "Мы сидели в окопе - стрелкотня началась, бомбежка, а потом ваши пришли". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19340) Запорожская область (3108) снайперы (483) пленные (2143)


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Топ комментарии
+27
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28.09.2023 12:59
+18
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.09.2023 12:47
+18
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28.09.2023 12:52
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так там же ж не тільки снайпер був, там ще наш хлопець з автоматом на відео, який цілив в орків.
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28.09.2023 12:43 Ответить
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28.09.2023 12:52 Ответить
ні! Лікар сказав у морг, значить у морг.
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28.09.2023 13:01 Ответить
Файно
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28.09.2023 13:37 Ответить
Єдине правільне рішення!
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28.09.2023 12:44 Ответить
правильнішим було би взагалі не їхати
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29.09.2023 06:41 Ответить
Hände hoch oder ich puste dir den Schädel weg
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28.09.2023 12:44 Ответить
Більш як десять окупантів

Важко було порахувати, просто натовп же ж.
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28.09.2023 12:45 Ответить
напевне, вони ще й досі йдуть. На десятому рахувати припинили)
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28.09.2023 13:03 Ответить
Може, вони по колу ходили.
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28.09.2023 13:29 Ответить
гарний улов! Молодці, хлопці!
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28.09.2023 12:45 Ответить
Какие-то остатки мозга и инстинкт самосохранения оказались недопропитыми.
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28.09.2023 12:45 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.09.2023 12:47 Ответить
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28.09.2023 12:50 Ответить
Чи розумом дійшли до рішення - здатись, чи безвихідь штовхнула? в любому випадку, поступок правильний.
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28.09.2023 12:51 Ответить
- Русиш золдат, афгебен! Яйко, млеко, сигарэта, матка телефон....
- Мы не панимаем!
- Вылазьте, #об вашу мать!
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28.09.2023 12:52 Ответить
Може то трембіта, як сопілка, щурів в мультику, їх привела?
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28.09.2023 12:54 Ответить
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28.09.2023 12:59 Ответить
Навчилися кацапи "робити тризубця" - дві руки догори і по середині голова.
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28.09.2023 13:01 Ответить
Двозначна аналогія - не радив би її розкручувати.
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29.09.2023 01:20 Ответить
Не давай порад, коли тебе про це не просять і не будеш посланий слідом рашистського корабля.
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29.09.2023 08:28 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Українським снайперам!
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28.09.2023 14:33 Ответить
ну и нервы у снайпера.... такая картинка и не стрельнуть.... правда живые тушки, конечно, ценнее трупов... Эпичное видео, нет слов.
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28.09.2023 15:54 Ответить
Каждому, да в коленочку...
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28.09.2023 16:17 Ответить
А при чому тут єрмак з ОПУ:
https://war.obozrevatel.com/ukr/na-zaporizhzhi-vzyali-u-polon-vorozhu-drg-scho-namagalasya-zdijsnili-diversii-u-formi-zsu-video.htm

Хтось намагався дуже глибоко ЛИЗНУТИ, аж засмерділо довкола…
Утримуйте ж, якось, власні хотелки …, соромно
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28.09.2023 18:04 Ответить
Хм, среди кацапов попадаются толковые
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28.09.2023 18:49 Ответить
Які треновані росіяне, чудово знають, як треба здаватись у полон, слухняно рівним рядочком самостійно лягають на землю, руки тримають так, як треба при здачи.
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28.09.2023 19:03 Ответить
А можна посилання на джерело?
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29.09.2023 05:43 Ответить
А можна посилання на джерело?
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29.09.2023 05:42 Ответить
Пишут это выложил Ермак, потом удалил. В принципе если есть желание докапываться, по кадрам можно проанализировать форму.
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29.09.2023 09:50 Ответить
відео Дєрмака вже спростовано 128-бргд.

то є кацапське відео...
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29.09.2023 15:25 Ответить
 
 