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Один окупант ліквідований, два - поранені: дрон-камікадзе влучає у ворожу БМП-3, яка мчить польовою дорогою. ВIДЕО

Українські воїни із 128-ї ОГШБр за допомогою дрона-камікадзе атакували ворожий БМП-3, який мчав польовою дорогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. У результаті удару російська бронемашина загорілася, один окупант ліквідований, а два - поранені.

"Бійці 128-ї ОГШБр влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3, яка на повному ходу рухалася польовою дорогою. Процес і результат ураження видно з двох ракурсів - дрона-камікадзе, який наздоганяє БМП і влучає в корму, і дрона-розвідника, який спостерігає за бойовою операцією. У результаті влучення один із членів екіпажу загинув, ще двоє поранені", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

128 окрема гірсько-піхотна бригада (154) дрони (4748) БМП (413)


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Гірські штурмовики молодці! ))
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28.09.2023 14:22 Відповісти
заряди треба ставити потужніші....

або добивати БМП
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28.09.2023 14:22 Відповісти
Ну простите их в этот раз, пожалуйста.
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28.09.2023 18:45 Відповісти
Грьобані асвабадітєлі, це ж скільки разів порібно було проїхати навпростець, щоб сформувалась "польова дорога" через поле. Заораємо і вирівняємо поле, це без сумніву. І як мінімум найближчі півтора-два століття будемо бити по пиці, тільки за "мишебратья".
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28.09.2023 15:06 Відповісти
какой мокша не любит быстрой езды
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28.09.2023 15:14 Відповісти
Видко кацапскім алєнєводам не повідомили, що українська земелька священна тільки для українців, а для москорашонаzистів кремля наша земля - маґіла на вєкі вєчния.
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28.09.2023 15:20 Відповісти
Не загинув, а іздох
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29.09.2023 03:36 Відповісти
 
 