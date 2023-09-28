Один окупант ліквідований, два - поранені: дрон-камікадзе влучає у ворожу БМП-3, яка мчить польовою дорогою. ВIДЕО
Українські воїни із 128-ї ОГШБр за допомогою дрона-камікадзе атакували ворожий БМП-3, який мчав польовою дорогою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. У результаті удару російська бронемашина загорілася, один окупант ліквідований, а два - поранені.
"Бійці 128-ї ОГШБр влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3, яка на повному ходу рухалася польовою дорогою. Процес і результат ураження видно з двох ракурсів - дрона-камікадзе, який наздоганяє БМП і влучає в корму, і дрона-розвідника, який спостерігає за бойовою операцією. У результаті влучення один із членів екіпажу загинув, ще двоє поранені", - йдеться у коментарі до відео.
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