Дрон влучає в російського окупанта, який іде українським степом. ВIДЕО
Оператор ударного безпілотника із 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців ліквідував російського окупанта, прицільно скинувши на нього боєприпас.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
"На цих кадрах - нічого зайвого. Лише український дрон, російський солдат і легкий джаз. Військовий мінімалізм у виконанні роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+14 Viktor Гайдук
показати весь коментар28.09.2023 16:43
+7 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар28.09.2023 16:46
+7 олександр олекандр
показати весь коментар28.09.2023 16:52
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Непрохані "гості", що виконують накази свого Адольфа, захопити Україну, повинні якнайшвидше помирати на нашій землі, хто перетнув кордон, це вже не людина, а нечисть, яка має бути знищена
Жалко, що не двІчі не осудженний, да і не такий вже молодий.