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Дрон влучає в російського окупанта, який іде українським степом. ВIДЕО

Оператор ударного безпілотника із 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців ліквідував російського окупанта, прицільно скинувши на нього боєприпас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"На цих кадрах - нічого зайвого. Лише український дрон, російський солдат і легкий джаз. Військовий мінімалізм у виконанні роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два окупанти дивляться на український дрон-камікадзе за мить до смерті. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) дрони (4748)


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Топ коментарі
+14
***** шастать!
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28.09.2023 16:43
+7
Хай щастить рашисту в чистилище. А парням нашим еще один респект!!!
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28.09.2023 16:46
+7
Шя-а. Уже ніхто нікуда нє ідьот.
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28.09.2023 16:52
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напевно..нова зміна на Цензорі приступила до роботи..
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28.09.2023 16:42 Відповісти
***** шастать!
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28.09.2023 16:43 Відповісти
Хай щастить рашисту в чистилище. А парням нашим еще один респект!!!
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28.09.2023 16:46 Відповісти
А если бы дрон мог подснитывать высоту, скорость цели, скорость ветра и время падения боеприпаса
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28.09.2023 16:44 Відповісти
Дронщіку-респект...
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28.09.2023 16:44 Відповісти
Оператору слава і келих вина за звільнення України від нечисті.
Непрохані "гості", що виконують накази свого Адольфа, захопити Україну, повинні якнайшвидше помирати на нашій землі, хто перетнув кордон, це вже не людина, а нечисть, яка має бути знищена
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28.09.2023 16:46 Відповісти
Шя-а. Уже ніхто нікуда нє ідьот.
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28.09.2023 16:52 Відповісти
Кацап вже прийшов і це так душу гріє
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28.09.2023 17:13 Відповісти
От идёшь ты по степу, идёшь идёшь идёшь а потом раз и у тебя лопается ос и шо ты будешь делать, а?
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28.09.2023 17:15 Відповісти
Доволі романтично здох.
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28.09.2023 17:23 Відповісти
Правильні останні кроки окупанта по нашій землі!
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28.09.2023 17:44 Відповісти
Вышел в степь донецкую парень молодой...
Жалко, що не двІчі не осудженний, да і не такий вже молодий.
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28.09.2023 17:47 Відповісти
Попросит у Кабздона на концерте спеть ему этк песню на "бис".
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28.09.2023 18:09 Відповісти
https://youtu.be/UQLQQ7rS3DE не, ностальгическую попросит спеть
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28.09.2023 22:30 Відповісти
В конце дрончик показал оккупанту средний пальчик
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28.09.2023 18:10 Відповісти
Неплохая такая воронка осталась. Бомбочка явно могла бы и больше орков обслужить...
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28.09.2023 18:32 Відповісти
Дійсно все гармонічно вийшло. 👍🏼
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28.09.2023 18:54 Відповісти
Навіщо використовувати дрони для вбивства бомжів які йдуть можливо здаватися? Краще б поцілили у військову техніку! Чистий ідіотизм!
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28.09.2023 19:00 Відповісти
Техніка без солдат нічого не варта, купа металолому. Скільки існує людство і йдуть війни - знищення солдат противника це найважливіша ціль. Не буде у ворога солдат то і не буде кому керувати технікою.
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28.09.2023 19:14 Відповісти
Надихався у смєрть в Українському степі.
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28.09.2023 20:04 Відповісти
обожнюю джаз)))
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28.09.2023 21:16 Відповісти
https://youtu.be/wyJaVHJQroY Дык, слушаем...
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28.09.2023 22:42 Відповісти
https://youtu.be/0_NI-SikhpU Jesús Mondéjar
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28.09.2023 22:49 Відповісти
https://youtu.be/7bE5-W3q0uY Sufi Kalaam
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28.09.2023 22:58 Відповісти
 
 