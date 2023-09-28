Дрон влучає в російського окупанта, який іде українським степом. ВIДЕО

Оператор ударного безпілотника із 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців ліквідував російського окупанта, прицільно скинувши на нього боєприпас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"На цих кадрах - нічого зайвого. Лише український дрон, російський солдат і легкий джаз. Військовий мінімалізм у виконанні роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців", - пише у коментарі автор публікації.

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