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Новости Видео Война
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Дрон попадает в российского оккупанта, идущего по украинской степи. ВИДЕО

Оператор ударного беспилотника из 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев ликвидировал российского оккупанта, прицельно сбросив на него боеприпас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"На этих кадрах - ничего лишнего. Только украинский дрон, российский солдат и легкий джаз. Военный минимализм в исполнении роты ударных беспилотных авиационных комплексов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев", - пишет в комментарии автор публикации.

Также смотрите: FPV-дрон "Дикі Шершні" уничтожил вражеский танк Т-72. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19340) уничтожение (6995) дроны (3965)


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Топ комментарии
+14
***** шастать!
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28.09.2023 16:43
+7
Хай щастить рашисту в чистилище. А парням нашим еще один респект!!!
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28.09.2023 16:46
+7
Шя-а. Уже ніхто нікуда нє ідьот.
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28.09.2023 16:52
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напевно..нова зміна на Цензорі приступила до роботи..
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28.09.2023 16:42 Ответить
***** шастать!
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28.09.2023 16:43 Ответить
Хай щастить рашисту в чистилище. А парням нашим еще один респект!!!
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28.09.2023 16:46 Ответить
А если бы дрон мог подснитывать высоту, скорость цели, скорость ветра и время падения боеприпаса
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28.09.2023 16:44 Ответить
Дронщіку-респект...
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28.09.2023 16:44 Ответить
Оператору слава і келих вина за звільнення України від нечисті.
Непрохані "гості", що виконують накази свого Адольфа, захопити Україну, повинні якнайшвидше помирати на нашій землі, хто перетнув кордон, це вже не людина, а нечисть, яка має бути знищена
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28.09.2023 16:46 Ответить
Шя-а. Уже ніхто нікуда нє ідьот.
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28.09.2023 16:52 Ответить
Кацап вже прийшов і це так душу гріє
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28.09.2023 17:13 Ответить
От идёшь ты по степу, идёшь идёшь идёшь а потом раз и у тебя лопается ос и шо ты будешь делать, а?
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28.09.2023 17:15 Ответить
Доволі романтично здох.
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28.09.2023 17:23 Ответить
Правильні останні кроки окупанта по нашій землі!
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28.09.2023 17:44 Ответить
Вышел в степь донецкую парень молодой...
Жалко, що не двІчі не осудженний, да і не такий вже молодий.
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28.09.2023 17:47 Ответить
Попросит у Кабздона на концерте спеть ему этк песню на "бис".
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28.09.2023 18:09 Ответить
https://youtu.be/UQLQQ7rS3DE не, ностальгическую попросит спеть
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28.09.2023 22:30 Ответить
В конце дрончик показал оккупанту средний пальчик
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28.09.2023 18:10 Ответить
Неплохая такая воронка осталась. Бомбочка явно могла бы и больше орков обслужить...
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28.09.2023 18:32 Ответить
Дійсно все гармонічно вийшло. 👍🏼
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28.09.2023 18:54 Ответить
Навіщо використовувати дрони для вбивства бомжів які йдуть можливо здаватися? Краще б поцілили у військову техніку! Чистий ідіотизм!
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28.09.2023 19:00 Ответить
Техніка без солдат нічого не варта, купа металолому. Скільки існує людство і йдуть війни - знищення солдат противника це найважливіша ціль. Не буде у ворога солдат то і не буде кому керувати технікою.
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28.09.2023 19:14 Ответить
Надихався у смєрть в Українському степі.
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28.09.2023 20:04 Ответить
обожнюю джаз)))
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28.09.2023 21:16 Ответить
https://youtu.be/wyJaVHJQroY Дык, слушаем...
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28.09.2023 22:42 Ответить
https://youtu.be/0_NI-SikhpU Jesús Mondéjar
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28.09.2023 22:49 Ответить
https://youtu.be/7bE5-W3q0uY Sufi Kalaam
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28.09.2023 22:58 Ответить
 
 