Дрон попадает в российского оккупанта, идущего по украинской степи. ВИДЕО

Оператор ударного беспилотника из 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев ликвидировал российского оккупанта, прицельно сбросив на него боеприпас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"На этих кадрах - ничего лишнего. Только украинский дрон, российский солдат и легкий джаз. Военный минимализм в исполнении роты ударных беспилотных авиационных комплексов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев", - пишет в комментарии автор публикации.

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