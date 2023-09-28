Дрон попадает в российского оккупанта, идущего по украинской степи. ВИДЕО
Оператор ударного беспилотника из 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев ликвидировал российского оккупанта, прицельно сбросив на него боеприпас.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
"На этих кадрах - ничего лишнего. Только украинский дрон, российский солдат и легкий джаз. Военный минимализм в исполнении роты ударных беспилотных авиационных комплексов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев", - пишет в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+14 Viktor Гайдук
показать весь комментарий28.09.2023 16:43
+7 Сергей Гусаченко #510886
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+7 олександр олекандр
показать весь комментарий28.09.2023 16:52
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Непрохані "гості", що виконують накази свого Адольфа, захопити Україну, повинні якнайшвидше помирати на нашій землі, хто перетнув кордон, це вже не людина, а нечисть, яка має бути знищена
Жалко, що не двІчі не осудженний, да і не такий вже молодий.