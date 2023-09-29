Воїнам ЗСУ досі постачають неякісні турнікети та аптечки, - ЗМІ. ВIДЕО

Українським захисникам досі постачають неякісні аптечки та турнікети. Бойові медики вимушені купувати спорядження самостійно або ж просити його у волонтерів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

"Уявіть, що рішення жити вам чи стекти від крововтрати за лічені хвилини залежить від елементів з тканини і пластику - від турнікету. Здалося б, що за півтора роки страшної війни це мають усвідомлювати практично всі. Якісне спорядження рятує, підробки - вбивають. Але окремі посадовці раз за разом продовжують неправильний вибір, долучаючись до втрат наших бійців.

Українські військові масово отримують неякісні аптечки від держави, а бойові медики вимушені купувати спорядження самостійно. Або ж просити його у волонтерів. Бо це простіше, ніж пробиватися через байдужість, бюрократію і профнепридатність. Простіше і безпечніше. Бо за скаргу на погані турнікети легко можеш отримати догану чи якесь інше покарання", - зазначає автор.

Журналісти поспілкувалися з бойовими медиками, начмедами різних бригад та родів військ, а також з тими хто їм допомагає. Вони розповіли, що проблеми з наданням медичної допомоги є, більше того їх багато і вони систематичні. Тут і китайські турнікети й аптечки, і небажання Командування Медичних Сил вводити життєвонеобхідні зміни.

Бойовий медик 35 бригади Петро Конопля розповів, що три турнікети тріснули під час надання допомоги пораненому воїну.

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"Нерідко потрапляють неякісні аптечки на фронт з благословення тих, хто взагалі-то мав би максимально слідкувати за цим - Командування Медичних Сил", - зазначає журналіст.

Начмед 82 бригади Антон Шевчук розповів, що Командування медичних сил не поспішає реагувати на це.

"Я звертався у Запоріжжя, у Дніпро, дзвонив до Командування медичних сил. На що було сказано, або немає, або готуйте комісію (для процедури перевірки турнікетів. - Ред.). Я розумію, що нападки на армію, коли вона воює, це досить погана штука. Бо вона б'є по авторитету, який здобувається потом і кров'ю. Але ситуація того, що ми з дня на день маємо виходити. І у мене в бійців китайські турнікети в аптечках. Взагалі китайські аптечки", - розповів він.

В командуванні медичних сил наголосили, що єдиного стандарту якості цього спорядження в Україні немає. Отже, на фронт можна відправляти будь-які.

Також там заявили, що аптечки ці не купували, а отримали від міжнародних партнерів.

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