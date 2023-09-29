УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8341 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
6 496 25

Воїнам ЗСУ досі постачають неякісні турнікети та аптечки, - ЗМІ. ВIДЕО

Українським захисникам досі постачають неякісні аптечки та турнікети. Бойові медики вимушені купувати спорядження самостійно або ж просити його у волонтерів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

"Уявіть, що рішення жити вам чи стекти від крововтрати за лічені хвилини залежить від елементів з тканини і пластику - від турнікету.  Здалося б, що за півтора роки страшної війни це мають усвідомлювати практично всі. Якісне спорядження рятує, підробки - вбивають. Але окремі посадовці раз за разом продовжують неправильний вибір, долучаючись до втрат наших бійців.

Українські військові масово отримують неякісні аптечки від держави, а бойові медики вимушені купувати спорядження самостійно. Або ж просити його у волонтерів. Бо це простіше, ніж пробиватися через байдужість, бюрократію і профнепридатність. Простіше і безпечніше. Бо за скаргу на погані турнікети легко можеш отримати догану чи якесь інше покарання", - зазначає автор.

Журналісти поспілкувалися з бойовими медиками, начмедами різних бригад та родів військ, а також з тими хто їм допомагає. Вони розповіли, що проблеми з наданням медичної допомоги є, більше того їх багато і вони систематичні. Тут і китайські турнікети й аптечки, і небажання Командування Медичних Сил вводити життєвонеобхідні зміни.

Бойовий медик 35 бригади Петро Конопля розповів, що три турнікети тріснули під час надання допомоги пораненому воїну.

Читайте: За місяць Командування Медсил і Міноборони мають напрацювати стандарти якості турнікетів для ЗСУ, - Чернєв

"Нерідко потрапляють неякісні аптечки на фронт з благословення тих, хто взагалі-то мав би максимально слідкувати за цим - Командування Медичних Сил", - зазначає журналіст.

Начмед 82 бригади Антон Шевчук розповів, що Командування медичних сил не поспішає реагувати на це.

"Я звертався у Запоріжжя, у Дніпро, дзвонив до Командування медичних сил. На що було сказано, або немає, або готуйте комісію (для процедури перевірки турнікетів. - Ред.).  Я розумію, що нападки на армію, коли вона воює, це досить погана штука. Бо вона б'є по авторитету, який здобувається потом і кров'ю. Але ситуація того, що ми з дня на день маємо виходити. І у мене в бійців китайські турнікети в аптечках. Взагалі китайські аптечки", - розповів він.

В командуванні медичних сил наголосили, що єдиного стандарту якості цього спорядження в Україні немає. Отже, на фронт можна відправляти будь-які.

Також там заявили, що аптечки ці не купували, а отримали від міжнародних партнерів. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевірки ВЛК: поліція відкрила вже 84 кримінальні провадження та оголосила 33 підозри

Автор: 

ЗСУ (7572) медична допомога (113) Командування медичних сил (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Про це вечірнього відосика не буде...
показати весь коментар
29.09.2023 13:27
+15
Китайські значно дешевше, отже, є можливість непогано заробити на різниці в ціні, а те, що це збільшить кількість загиблих чи скалічених солдат це для керівництва не так вже й важливо - збільшать премії ТЦК і наловлять нових. Зате в єдиному марафоні реготали з кацапні, медики якої забезпечені різним мотлохом, хоча військові розповідають, що у рашистів зробили висновки і вони отримують вже значно кращі аптечки та турнікети, а у нас, схоже, все навпаки.
показати весь коментар
29.09.2023 13:31
+11
Зате шаболда командувачка медсил-цілий генерал. Радійте.
показати весь коментар
29.09.2023 13:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про це вечірнього відосика не буде...
показати весь коментар
29.09.2023 13:27 Відповісти
Зате шаболда командувачка медсил-цілий генерал. Радійте.
показати весь коментар
29.09.2023 13:29 Відповісти
Китайські значно дешевше, отже, є можливість непогано заробити на різниці в ціні, а те, що це збільшить кількість загиблих чи скалічених солдат це для керівництва не так вже й важливо - збільшать премії ТЦК і наловлять нових. Зате в єдиному марафоні реготали з кацапні, медики якої забезпечені різним мотлохом, хоча військові розповідають, що у рашистів зробили висновки і вони отримують вже значно кращі аптечки та турнікети, а у нас, схоже, все навпаки.
показати весь коментар
29.09.2023 13:31 Відповісти
С понедельника гутарят, что начнется новая волна мобилизации. Ну вернее она и не заканчивалась по сути, но станет жосче. Посмотрим
показати весь коментар
29.09.2023 13:36 Відповісти
На днях представники влади заявляли, що посилення мобілізації не планується, отже, в такому разі стовідсоткова гарантія, що значно посилять, адже минулого року було так само.
показати весь коментар
29.09.2023 13:40 Відповісти
зелене шобло маланців з "богомвиброногонаріда" та кацапів ніяк не може нажертись української крові, майже 1:1 повторюється 1932/33 рр. та 2Світова на території червоної мацковії !!!

показати весь коментар
29.09.2023 13:53 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2023 13:35 Відповісти
ну так.
з ***** він має відповідати за те що роблять його призначенці???
у всьому винуватий порох!!!
показати весь коментар
29.09.2023 14:00 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2023 13:39 Відповісти
а що Залужний ОТК по турнікетах і всілякій "зеленій куйні і ціні.?Ти краще у "зелідора" запитай,чому він для ЗСУ дозволяє всяку куйню в три дорога закупляти???
показати весь коментар
29.09.2023 13:56 Відповісти
Тобі брат Коля, як дуже компетентний військовий, все розповість.
показати весь коментар
29.09.2023 13:58 Відповісти
не якісні турнікети- це з українського бюджету "куйня купляється" для відмивання бабла.
показати весь коментар
29.09.2023 13:52 Відповісти
командування медичних сил в повному складі на передову під кулі, щоб під час поранень які отримають визначились з якістю яка має бути в турнікетів!!!!!!!!!
показати весь коментар
29.09.2023 13:54 Відповісти
А тим часом: литовська компанія оновила літак преЗЕдента України. Було розроблено зміни в конструкції, аби інтегрувати нову систему розваг в польоті, замінили дивани, представницькі сидіння, тканинне і внутрішнє покриття, килими, ламінат та інші елементи салону.
А ви тут зі своїми неякісними турнікетами та аптечками голову морочите...
показати весь коментар
29.09.2023 13:57 Відповісти
Штурмовые группы укомплектовать командованием медицинских сил и выдать аптечки и жгуты китайского производства. Вопрос будет решён немедленно
показати весь коментар
29.09.2023 13:59 Відповісти
Наше горе-командування медичних сил, ще й вмішується до натівського навчання наших медиків, забороняючи навчати наших медиків переливанню крові у польових умовах...це командування медичних сил під трибунал давно пора відправили у повному складі!
показати весь коментар
29.09.2023 14:00 Відповісти
В нас немає трибуналу, є райсудді і райсудині.
показати весь коментар
29.09.2023 14:30 Відповісти
Как-то это не кореллирует со сказками о том, что у нас тактическая медицина на несколько голов выше чем кацапская, потому у нас якобы потери в разы ниже.
показати весь коментар
29.09.2023 14:05 Відповісти
турнікети не тріскают а тріскае ця курва пластикова закрутка, але ніхто не знае як іх списати а висят на балансі 300-400 штук і не дай Боже пролюбиш то за всі і заплатиш. і нач. мед бригади перший тобі мозки і зжере. сумно все, з обезболюючими це окрема і дуже болюча тема, зампотил казав зараз речове майно (форму) вже просто не списуют коли термін вийшов а треба ганчірки но здати йому а він кудись далі мае здавати. ось така муйня малята.
показати весь коментар
29.09.2023 14:28 Відповісти
Хто тут скаже скільки обертів закруткою треба зробити щоб зупинити кпрвотечу?
показати весь коментар
29.09.2023 15:41 Відповісти
сподіваюся, ремонт зе-лупиного літака зробили якісно ? так? ну, це ж головне. а ви про якісь турнікети...
показати весь коментар
29.09.2023 15:51 Відповісти
#обаний Верховный главнокомандующий ЗЕЛЯ!! Замени полностью Командование МедСил ВСУ.. СКОЛЬКО МОЖНО ПРЕНЕБРЕГАТЬ ЖИЗНЬЮ ВОИНОВ ВСУ НА ПЕРЕДОВОЙ? ВСЕХ #ДАРОВ НА ПЕРЕДОВУЮ, ПУСТЬ ПОСМОТРЯТ ВООТЧУЮ НА СВОИ # Обаные турникеты НА ПЕРЕДОВОЙ, В ОКОПАХ, СПАСАЯ ЖИЗНИ СОЛДАТ . ТВАРИ КОНЧЕНЫЕ. ДУМАЮТ, ЧТО ЗА НИХ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ВОЛОНТЕРЫ, А ОНИ СИДЕТЬ В ТЫЛУ, ПОЛУЧАТЬ ХОРОШЕЮ ЗАРПЛАТУ И НИ ХРЕНА НЕ ДЕЛАТЬ. ЕСЛИ ТАК ДАЛЬШЕ ГИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТЕ- САМИ # ******* СКОРО НА ПЕРЕДОВОЙ ОЧУТИТЕСЬ. ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ.
показати весь коментар
29.09.2023 20:31 Відповісти
комадувачка провізор без належної освіти та досвіду служби. Її завдання відмивати гроші через таких як Прудніков. А ще через роман із своїм НШ Халіком ніколи службою займатись.
показати весь коментар
29.09.2023 22:07 Відповісти
 
 