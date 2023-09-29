Воинам ВСУ до сих пор поставляют некачественные турникеты и аптечки, - СМИ. ВИДЕО
Украинским защитникам до сих пор поставляют некачественные аптечки и турникеты. Боевые медики вынуждены покупать снаряжение самостоятельно или просить его у волонтеров.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
"Представьте, что решение жить вам или стечь от кровопотери за считанные минуты зависит от элементов из ткани и пластика – от турникета. Казалось бы, что за полтора года страшной войны это должны осознавать практически все. Качественное снаряжение спасает, подделки – убивают. Но отдельные чиновники то и дело продолжают неправильный выбор, приобщаясь к потерям наших бойцов.
Украинские военные массово получают некачественные аптечки от государства, а боевые медики вынуждены покупать снаряжение самостоятельно. Или же просить его у волонтеров. Потому что это проще, чем пробиваться сквозь безразличие, бюрократию и профнепригодность. Проще и безопаснее. Потому что за жалобу на плохие турникеты легко можешь получить выговор или какое-нибудь другое наказание", - отмечает автор.
Журналисты пообщались с боевыми медиками, начмедами разных бригад и родов войск, а также с теми, кто им помогает. Они рассказали, что проблемы с оказанием медицинской помощи есть, более того, их много и они систематичны. Здесь и китайские турникеты и аптечки, и нежелание Командования Медицинских Сил вводить жизненно необходимые изменения.
Боевой медик 35 бригады Петр Конопля рассказал, что три турникета треснули во время оказания помощи раненому воину.
"Нередко попадают некачественные аптечки на фронт по благословению тех, кто вообще-то должен максимально следить за этим - Командование Медицинских Сил", - отмечает журналист.
Начмед 82-й бригады Антон Шевчук рассказал, что Командование медицинских сил не спешит реагировать на это.
"Я обращался в Запорожье, в Днепр, звонил в Командование медицинских сил. На что было сказано, или нет, или готовьте комиссию (для процедуры проверки турникетов. - Ред.). Я понимаю, что нападки на армию, когда она воюет, это достаточно плохая штука. Потому что она бьет по авторитету, который приобретается потом и кровью. Но ситуация того, что мы со дня на день должны выходить. И у меня у бойцов китайские турникеты в аптечках. Вообще китайские аптечки", - рассказал он.
В командовании медицинских сил подчеркнули, что единого стандарта качества этого снаряжения в Украине нет. Следовательно, на фронт можно отправлять любые.
Также там заявили, что эти аптечки не покупали, а получили от международных партнеров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
з ***** він має відповідати за те що роблять його призначенці???
у всьому винуватий порох!!!
А ви тут зі своїми неякісними турнікетами та аптечками голову морочите...