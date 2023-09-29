Воинам ВСУ до сих пор поставляют некачественные турникеты и аптечки, - СМИ. ВИДЕО

Украинским защитникам до сих пор поставляют некачественные аптечки и турникеты. Боевые медики вынуждены покупать снаряжение самостоятельно или просить его у волонтеров.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Представьте, что решение жить вам или стечь от кровопотери за считанные минуты зависит от элементов из ткани и пластика – от турникета. Казалось бы, что за полтора года страшной войны это должны осознавать практически все. Качественное снаряжение спасает, подделки – убивают. Но отдельные чиновники то и дело продолжают неправильный выбор, приобщаясь к потерям наших бойцов.

Украинские военные массово получают некачественные аптечки от государства, а боевые медики вынуждены покупать снаряжение самостоятельно. Или же просить его у волонтеров. Потому что это проще, чем пробиваться сквозь безразличие, бюрократию и профнепригодность. Проще и безопаснее. Потому что за жалобу на плохие турникеты легко можешь получить выговор или какое-нибудь другое наказание", - отмечает автор.

Журналисты пообщались с боевыми медиками, начмедами разных бригад и родов войск, а также с теми, кто им помогает. Они рассказали, что проблемы с оказанием медицинской помощи есть, более того, их много и они систематичны. Здесь и китайские турникеты и аптечки, и нежелание Командования Медицинских Сил вводить жизненно необходимые изменения.

Боевой медик 35 бригады Петр Конопля рассказал, что три турникета треснули во время оказания помощи раненому воину.

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"Нередко попадают некачественные аптечки на фронт по благословению тех, кто вообще-то должен максимально следить за этим - Командование Медицинских Сил", - отмечает журналист.

Начмед 82-й бригады Антон Шевчук рассказал, что Командование медицинских сил не спешит реагировать на это.

"Я обращался в Запорожье, в Днепр, звонил в Командование медицинских сил. На что было сказано, или нет, или готовьте комиссию (для процедуры проверки турникетов. - Ред.). Я понимаю, что нападки на армию, когда она воюет, это достаточно плохая штука. Потому что она бьет по авторитету, который приобретается потом и кровью. Но ситуация того, что мы со дня на день должны выходить. И у меня у бойцов китайские турникеты в аптечках. Вообще китайские аптечки", - рассказал он.

В командовании медицинских сил подчеркнули, что единого стандарта качества этого снаряжения в Украине нет. Следовательно, на фронт можно отправлять любые.

Также там заявили, что эти аптечки не покупали, а получили от международных партнеров.

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