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Воинам ВСУ до сих пор поставляют некачественные турникеты и аптечки, - СМИ. ВИДЕО

Украинским защитникам до сих пор поставляют некачественные аптечки и турникеты. Боевые медики вынуждены покупать снаряжение самостоятельно или просить его у волонтеров.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Представьте, что решение жить вам или стечь от кровопотери за считанные минуты зависит от элементов из ткани и пластика – от турникета. Казалось бы, что за полтора года страшной войны это должны осознавать практически все. Качественное снаряжение спасает, подделки – убивают. Но отдельные чиновники то и дело продолжают неправильный выбор, приобщаясь к потерям наших бойцов.

Украинские военные массово получают некачественные аптечки от государства, а боевые медики вынуждены покупать снаряжение самостоятельно. Или же просить его у волонтеров. Потому что это проще, чем пробиваться сквозь безразличие, бюрократию и профнепригодность. Проще и безопаснее. Потому что за жалобу на плохие турникеты легко можешь получить выговор или какое-нибудь другое наказание", - отмечает автор.

Журналисты пообщались с боевыми медиками, начмедами разных бригад и родов войск, а также с теми, кто им помогает. Они рассказали, что проблемы с оказанием медицинской помощи есть, более того, их много и они систематичны. Здесь и китайские турникеты и аптечки, и нежелание Командования Медицинских Сил вводить жизненно необходимые изменения.

Боевой медик 35 бригады Петр Конопля рассказал, что три турникета треснули во время оказания помощи раненому воину.

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"Нередко попадают некачественные аптечки на фронт по благословению тех, кто вообще-то должен максимально следить за этим - Командование Медицинских Сил", - отмечает журналист.

Начмед 82-й бригады Антон Шевчук рассказал, что Командование медицинских сил не спешит реагировать на это.

"Я обращался в Запорожье, в Днепр, звонил в Командование медицинских сил. На что было сказано, или нет, или готовьте комиссию (для процедуры проверки турникетов. - Ред.). Я понимаю, что нападки на армию, когда она воюет, это достаточно плохая штука. Потому что она бьет по авторитету, который приобретается потом и кровью. Но ситуация того, что мы со дня на день должны выходить. И у меня у бойцов китайские турникеты в аптечках. Вообще китайские аптечки", - рассказал он.

В командовании медицинских сил подчеркнули, что единого стандарта качества этого снаряжения в Украине нет. Следовательно, на фронт можно отправлять любые.

Также там заявили, что эти аптечки не покупали, а получили от международных партнеров.

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Автор: 

ВСУ (6610) медицинская помощь (85) Командование медицинских сил (18)


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Топ комментарии
+20
Про це вечірнього відосика не буде...
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29.09.2023 13:27
+15
Китайські значно дешевше, отже, є можливість непогано заробити на різниці в ціні, а те, що це збільшить кількість загиблих чи скалічених солдат це для керівництва не так вже й важливо - збільшать премії ТЦК і наловлять нових. Зате в єдиному марафоні реготали з кацапні, медики якої забезпечені різним мотлохом, хоча військові розповідають, що у рашистів зробили висновки і вони отримують вже значно кращі аптечки та турнікети, а у нас, схоже, все навпаки.
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29.09.2023 13:31
+11
Зате шаболда командувачка медсил-цілий генерал. Радійте.
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29.09.2023 13:29
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Про це вечірнього відосика не буде...
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29.09.2023 13:27 Ответить
Зате шаболда командувачка медсил-цілий генерал. Радійте.
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29.09.2023 13:29 Ответить
Китайські значно дешевше, отже, є можливість непогано заробити на різниці в ціні, а те, що це збільшить кількість загиблих чи скалічених солдат це для керівництва не так вже й важливо - збільшать премії ТЦК і наловлять нових. Зате в єдиному марафоні реготали з кацапні, медики якої забезпечені різним мотлохом, хоча військові розповідають, що у рашистів зробили висновки і вони отримують вже значно кращі аптечки та турнікети, а у нас, схоже, все навпаки.
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29.09.2023 13:31 Ответить
С понедельника гутарят, что начнется новая волна мобилизации. Ну вернее она и не заканчивалась по сути, но станет жосче. Посмотрим
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29.09.2023 13:36 Ответить
На днях представники влади заявляли, що посилення мобілізації не планується, отже, в такому разі стовідсоткова гарантія, що значно посилять, адже минулого року було так само.
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29.09.2023 13:40 Ответить
зелене шобло маланців з "богомвиброногонаріда" та кацапів ніяк не може нажертись української крові, майже 1:1 повторюється 1932/33 рр. та 2Світова на території червоної мацковії !!!

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29.09.2023 13:53 Ответить
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29.09.2023 13:35 Ответить
ну так.
з ***** він має відповідати за те що роблять його призначенці???
у всьому винуватий порох!!!
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29.09.2023 14:00 Ответить
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29.09.2023 13:39 Ответить
а що Залужний ОТК по турнікетах і всілякій "зеленій куйні і ціні.?Ти краще у "зелідора" запитай,чому він для ЗСУ дозволяє всяку куйню в три дорога закупляти???
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29.09.2023 13:56 Ответить
Тобі брат Коля, як дуже компетентний військовий, все розповість.
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29.09.2023 13:58 Ответить
не якісні турнікети- це з українського бюджету "куйня купляється" для відмивання бабла.
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29.09.2023 13:52 Ответить
командування медичних сил в повному складі на передову під кулі, щоб під час поранень які отримають визначились з якістю яка має бути в турнікетів!!!!!!!!!
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29.09.2023 13:54 Ответить
А тим часом: литовська компанія оновила літак преЗЕдента України. Було розроблено зміни в конструкції, аби інтегрувати нову систему розваг в польоті, замінили дивани, представницькі сидіння, тканинне і внутрішнє покриття, килими, ламінат та інші елементи салону.
А ви тут зі своїми неякісними турнікетами та аптечками голову морочите...
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29.09.2023 13:57 Ответить
Штурмовые группы укомплектовать командованием медицинских сил и выдать аптечки и жгуты китайского производства. Вопрос будет решён немедленно
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29.09.2023 13:59 Ответить
Наше горе-командування медичних сил, ще й вмішується до натівського навчання наших медиків, забороняючи навчати наших медиків переливанню крові у польових умовах...це командування медичних сил під трибунал давно пора відправили у повному складі!
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29.09.2023 14:00 Ответить
В нас немає трибуналу, є райсудді і райсудині.
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29.09.2023 14:30 Ответить
Как-то это не кореллирует со сказками о том, что у нас тактическая медицина на несколько голов выше чем кацапская, потому у нас якобы потери в разы ниже.
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29.09.2023 14:05 Ответить
турнікети не тріскают а тріскае ця курва пластикова закрутка, але ніхто не знае як іх списати а висят на балансі 300-400 штук і не дай Боже пролюбиш то за всі і заплатиш. і нач. мед бригади перший тобі мозки і зжере. сумно все, з обезболюючими це окрема і дуже болюча тема, зампотил казав зараз речове майно (форму) вже просто не списуют коли термін вийшов а треба ганчірки но здати йому а він кудись далі мае здавати. ось така муйня малята.
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29.09.2023 14:28 Ответить
Хто тут скаже скільки обертів закруткою треба зробити щоб зупинити кпрвотечу?
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29.09.2023 15:41 Ответить
сподіваюся, ремонт зе-лупиного літака зробили якісно ? так? ну, це ж головне. а ви про якісь турнікети...
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29.09.2023 15:51 Ответить
#обаний Верховный главнокомандующий ЗЕЛЯ!! Замени полностью Командование МедСил ВСУ.. СКОЛЬКО МОЖНО ПРЕНЕБРЕГАТЬ ЖИЗНЬЮ ВОИНОВ ВСУ НА ПЕРЕДОВОЙ? ВСЕХ #ДАРОВ НА ПЕРЕДОВУЮ, ПУСТЬ ПОСМОТРЯТ ВООТЧУЮ НА СВОИ # Обаные турникеты НА ПЕРЕДОВОЙ, В ОКОПАХ, СПАСАЯ ЖИЗНИ СОЛДАТ . ТВАРИ КОНЧЕНЫЕ. ДУМАЮТ, ЧТО ЗА НИХ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ВОЛОНТЕРЫ, А ОНИ СИДЕТЬ В ТЫЛУ, ПОЛУЧАТЬ ХОРОШЕЮ ЗАРПЛАТУ И НИ ХРЕНА НЕ ДЕЛАТЬ. ЕСЛИ ТАК ДАЛЬШЕ ГИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТЕ- САМИ # ******* СКОРО НА ПЕРЕДОВОЙ ОЧУТИТЕСЬ. ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ.
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29.09.2023 20:31 Ответить
комадувачка провізор без належної освіти та досвіду служби. Її завдання відмивати гроші через таких як Прудніков. А ще через роман із своїм НШ Халіком ніколи службою займатись.
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29.09.2023 22:07 Ответить
 
 