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Оккупанты сбили свой самолет СУ-35 над Токмаком. ВИДЕО

Российский самолет СУ-35 был сбит вблизи оккупированного Токмака в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, СУ-35 сбили сами оккупанты. В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент атаки российского ПВО на свой самолет.

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"Вчера появилась информация о сбитом российском истребителе Су-35 вблизи Токмака в Запорожской области. Судя по всему, "отличилась" ПВО оккупантов, которая и "приземлила" свой самолет стоимостью около 100 миллионов долларов. Факт уничтожения вражеского самолета подтверждает мониторинговый канал monitor. Также сегодня российский авиационный Z-блогер Fighterbomber опубликовал фотографию Су-35 с пожеланиями пилоту вечного полета, подтверждая тем самым гибель экипажа. На видео, вероятно, момент сбивания вражеского истребителя. Такой френдли-файер .

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Оккупанты сбили свой самолет СУ-35 над Токмаком 01

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Автор: 

армия РФ (19340) ПВО (2770) самолет (3596) уничтожение (6995) Токмак (64)


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Топ комментарии
+49
Красавцы, по заветам сталина - бей своих, чтобы чужие боялись!

Всем вам вечного полёта, козломордые!
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29.09.2023 13:44
+46
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29.09.2023 13:58
+45
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29.09.2023 13:46
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Красавцы, по заветам сталина - бей своих, чтобы чужие боялись!

Всем вам вечного полёта, козломордые!
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29.09.2023 13:44 Ответить
,, Не унывайте, пацаны "

Це слова із кацапськоі пісеньки ...

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29.09.2023 13:59 Ответить
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29.09.2023 15:44 Ответить
Молодчаги, всё таки кацапское ПеВеО лучшее
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29.09.2023 14:49 Ответить
кацапи скажуть, що пілот перед падінням "уничтожил 5 американских абрамсов с неграми танкистами"
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29.09.2023 15:44 Ответить
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29.09.2023 13:45 Ответить
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29.09.2023 13:46 Ответить
І додати нічого!
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29.09.2023 13:53 Ответить
👏👏👏Браво ‼️На бисссс‼️
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29.09.2023 15:30 Ответить
Супер !!! здаровʼя пагіпшім кацапо-літунам ...
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29.09.2023 13:46 Ответить
Яка чудова новина. Але гол у власні ворота зараховується команді суперника.
Продовжуйте москалі такий чудовий почин.
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29.09.2023 13:47 Ответить
Темнота - друг молодежи.
В темноте не видно рожи.
Я люблю тебя! - Я тоже...
Я хочу тебя! - Я тоже...
- Как зовут тебя? - Сережа.
- Вот же ***, меня, ведь, тоже.
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29.09.2023 13:48 Ответить
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29.09.2023 13:48 Ответить
Против всех законов физики! На взлете!
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29.09.2023 13:48 Ответить
Дякуємо, дуже дякуємо.
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29.09.2023 13:49 Ответить
Хоч одна новина хороша.
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29.09.2023 13:49 Ответить
Вагнера повернулись?
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29.09.2023 13:49 Ответить

ну вообще я бы их вагнерами уже не называл.....что отличало их от вс рф этто командование,а теперь они будут тупеньким комбатам комбригам подчиняться тоесть полностью вольються в армию,это уже не чвк и епд не тот)все будет по шаблону,по вертикали_)
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29.09.2023 13:57 Ответить
Именно тот, один, самолетоненавистник.
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29.09.2023 16:32 Ответить
Для касапа це норма..
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29.09.2023 13:50 Ответить
Кацапи , так ви правильно зробили ,
ваше рішення схвалюємо і так тримати
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29.09.2023 13:53 Ответить
А что там 100 лямов долларов стоить может? Ну ладно это если на экспорт. Аесли по себестоимости то сколько реально? Пару лямов фублей по цене дюральалюминия?
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29.09.2023 13:53 Ответить
страх, велика сила.
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29.09.2023 13:56 Ответить
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29.09.2023 13:56 Ответить
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29.09.2023 13:58 Ответить
Кадр із фільму ,, Большая прогулка "
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29.09.2023 14:02 Ответить
проржался себе в штаны.
это Маски-шоу, Док
тебе уже 80 лет, память тю-тю, понимаю.
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29.09.2023 14:15 Ответить
really? https://www.youtube.com/watch?v=WGpwtIMchKs&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2
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29.09.2023 14:28 Ответить
?
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29.09.2023 16:23 Ответить
Хороший отрывок, только к сожалению, как оказалось, опубликован на странице руссофашисто.
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29.09.2023 18:28 Ответить
Так ,так "Велика прогулянка", обожнюю той фільм, з Луі де Фюнесом і Бурвілем, часів розквіту французького кінематографу. Чарівні були витвори. Так шкода тих , хто їх не бачив. "Маски -шоу",без сумніву, добротний продукт ,але .... нюанс..
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29.09.2023 14:54 Ответить
Нюанс це школота які нічого ніж квартал, дизель та маскі не бачіла.
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29.09.2023 18:22 Ответить
Нюанс ще в тому, що і маски-шоу досить давно були. Хто їх добре пам'ятає і дивився, то їм щонайменше 30 років має бути
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30.09.2023 07:03 Ответить
А комедии "Большая прогулка" 57 лет.
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30.09.2023 07:35 Ответить
Ну так)) Але в 9 років дивився в кінотеатрі - це був шедевр
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30.09.2023 07:39 Ответить
Шедевром был, есть и останется ШЕДЕВРОМ. Это вам не шоу для кретинов "Квартал 95".
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30.09.2023 10:48 Ответить
Не зможу сказати й оцінити, бо квартал не дивлюся
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01.10.2023 22:14 Ответить
Класика)
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30.09.2023 07:01 Ответить
Вєчного польота в пеклі.
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29.09.2023 13:59 Ответить
Джекпот!!
Давайте ще, не зупиняйтесь!
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29.09.2023 14:04 Ответить
от молодці !! )))))
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29.09.2023 14:06 Ответить
Гебельс-ТВ расскажет, что сбили летчика при попытке угнать ероплан в Украину.
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29.09.2023 14:10 Ответить
Геббельс, посмотрев(с точным переводом) рус-ТВ, завопил бы - Что они, Сталин побери, такое несут, полные лжецы.(и побежал бы делать именной номер себе на машину - "Честный").
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29.09.2023 14:17 Ответить
Дуже вчасно--бо щось давно ми їх не збивали
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29.09.2023 14:16 Ответить
Тонко))
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30.09.2023 07:04 Ответить
Треба кацапам водяний підвести, щоб такі випадки почастішали 😁
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29.09.2023 14:21 Ответить
Так вміють, якщо хочуть… а тепер не зупинятись, бо на росіі ще є таких засобів, кажуть, достатньо
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29.09.2023 14:34 Ответить
А хтось говорить, що у рашистів слабка ППО - можуть же, коли хочуть!
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29.09.2023 14:39 Ответить
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29.09.2023 14:58 Ответить
Вечного полета нах*й, брат 😆😂🤣
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29.09.2023 15:00 Ответить
Надо им медали выдать и премии. Пусть купят себе бояры перед очередным дежурством.
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29.09.2023 15:10 Ответить
Надалі більше.
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29.09.2023 15:18 Ответить
Пусть и дальше так продолжают.
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29.09.2023 15:21 Ответить
ну можуть же по-нормальному , давайте еще, пи..ри
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29.09.2023 15:36 Ответить
Дуже гарна новина ,так і продовжуйте.
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29.09.2023 15:37 Ответить
а мали б ми збити!
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29.09.2023 15:48 Ответить
І так згодиться!
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29.09.2023 23:05 Ответить
Просто шикарно . Самолёт их , ракета их , лётчик их. Полное самообслуживание . Продолжайте так и дальше ! Расчёт ПВО , обязательно наградить ! ГУР МО пускай им грамоты благодарственные выпишет !
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29.09.2023 16:17 Ответить
Ну ведь можем!
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29.09.2023 16:20 Ответить
АВТОГОЛ!
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29.09.2023 16:43 Ответить
Великий почин
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29.09.2023 16:45 Ответить
Західні "експерти" не зарахують. Їм треба щоб оператори CNN ,SKY або FOX зняли на камеру : бортовий номер, номер двигуна ,номер шассі ,серійний номер авіапокришки, посвідчення пілота, його домашню адресу ,дівоче прізвище його дружини або куми ,або як вийняток ,військове звання командира авіачастини.
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29.09.2023 17:25 Ответить
вечного болота 😀
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29.09.2023 17:34 Ответить
Так держать .
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29.09.2023 17:43 Ответить
Почаще бы так...
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29.09.2023 18:33 Ответить
- Штурман, ***, курс???
- 1$ = 100 рублей!
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29.09.2023 18:40 Ответить
Кацапське ППО виявилася краще козломордих асів, але і то і інше - гівно. F-16 ще не прилетіли, а лишньохромосомні стріляють у все що летить.
Злагодженість на висоті, так тримайте!

Цікаво ППОшникам дадуть премію за знищену техніку
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29.09.2023 19:03 Ответить
Ну ведь могут, если хотят!!!
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29.09.2023 19:42 Ответить
Друзі,я поділяю вашу радість та ентузіазм....але тут ось яка закавика-генштаб хвацько відзвітував про 316 збитих рослітаків за час війни,а англійська розвідка говорить про всього бл.90 знищених рослітаків. Погодьтеся,рахувати літаки значно проствше ніж вбитих кацапів,яких генштаб нарахував бл.277 тис,а нехороша англ.розвідка бл. 90 тис......До речі,перед 24.02. саме англ. розвітка (така противна!) говорила,що напад на нас неминучий,а бравий начгенштабу Шаптала поважно заявляв у Шустера,що в нього даних про підготовку війни немає (сам це чув у Свободі слова)....
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29.09.2023 21:11 Ответить
А із збиттям цього СУ-35 не так, як із взяттям в полон "кацапської" ДРГ"? https://censor.net/ua/news/3446445/viyiskovi_128yi_ogshbr_sprostuvaly_zayavu_yermaka_pro_vzyattya_v_polon_rosiyiskoyi_drg_video
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29.09.2023 22:01 Ответить
Молодци. Ох как Кабзону попёрло.
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29.09.2023 22:45 Ответить
Молодці кацапи, вміють свої літаки збивати. Біс.
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29.09.2023 23:35 Ответить
Лаботайте блатья!
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30.09.2023 04:09 Ответить
Артиллерия бьет по своим (с)
Вдвойне приятно)
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30.09.2023 06:59 Ответить
 
 