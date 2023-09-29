Оккупанты сбили свой самолет СУ-35 над Токмаком. ВИДЕО
Российский самолет СУ-35 был сбит вблизи оккупированного Токмака в Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, СУ-35 сбили сами оккупанты. В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент атаки российского ПВО на свой самолет.
"Вчера появилась информация о сбитом российском истребителе Су-35 вблизи Токмака в Запорожской области. Судя по всему, "отличилась" ПВО оккупантов, которая и "приземлила" свой самолет стоимостью около 100 миллионов долларов. Факт уничтожения вражеского самолета подтверждает мониторинговый канал monitor. Также сегодня российский авиационный Z-блогер Fighterbomber опубликовал фотографию Су-35 с пожеланиями пилоту вечного полета, подтверждая тем самым гибель экипажа. На видео, вероятно, момент сбивания вражеского истребителя. Такой френдли-файер .
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ну вообще я бы их вагнерами уже не называл.....что отличало их от вс рф этто командование,а теперь они будут тупеньким комбатам комбригам подчиняться тоесть полностью вольються в армию,это уже не чвк и епд не тот)все будет по шаблону,по вертикали_)
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это Маски-шоу, Док
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Вдвойне приятно)