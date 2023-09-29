Окупанти збили свій літак СУ-35 над Токмаком. ВIДЕО

Російський літак СУ-35 був збитий поблизу окупованого Токмака на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вірогідніше за все, СУ-35 збили самі окупанти. У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент атаки російського ППО на свій літак.

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"Вчора з'явилася інформація про збитий російський винищувач Су-35 поблизу Токмака у Запорізькій області. Зважаючи на все, "відзначилося" ППО окупантів, яке і "приземлило" свій літак вартістю близько 100 мільйонів доларів. Факт знищення ворожого літака підтверджує моніторинговий канал monitor. Також сьогодні російський авіаційний Z-блогер Fighterbomber опублікував фотографію Су-35 із побажаннями пілоту вічного польоту, підтверджуючи тим самим загибель екіпажу. На відео, ймовірно, момент збиття ворожого винищувача. Такий френдлі-фаєр ми вітаємо", - йдеться у коментарі до відео.

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