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Окупанти збили свій літак СУ-35 над Токмаком. ВIДЕО

Російський літак СУ-35 був збитий поблизу окупованого Токмака на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вірогідніше за все, СУ-35 збили самі окупанти. У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент атаки російського ППО на свій літак.

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Також дивіться: Винищувач Су-30 розбився в Калінінградській області Росії. Екіпаж не вижив. ВIДЕО

"Вчора з'явилася інформація про збитий російський винищувач Су-35 поблизу Токмака у Запорізькій області. Зважаючи на все, "відзначилося" ППО окупантів, яке і "приземлило" свій літак вартістю близько 100 мільйонів доларів. Факт знищення ворожого літака підтверджує моніторинговий канал monitor. Також сьогодні російський авіаційний Z-блогер Fighterbomber опублікував фотографію Су-35 із побажаннями пілоту вічного польоту, підтверджуючи тим самим загибель екіпажу. На відео, ймовірно, момент збиття ворожого винищувача. Такий френдлі-фаєр ми вітаємо", - йдеться у коментарі до відео.

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Окупанти збили свій літак СУ-35 над Токмаком 01

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Автор: 

армія рф (17491) ППО (3210) літак (2909) знищення (7307) Токмак (75)


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Топ коментарі
+49
Красавцы, по заветам сталина - бей своих, чтобы чужие боялись!

Всем вам вечного полёта, козломордые!
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29.09.2023 13:44
+46
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29.09.2023 13:58
+45
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29.09.2023 13:46
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Красавцы, по заветам сталина - бей своих, чтобы чужие боялись!

Всем вам вечного полёта, козломордые!
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29.09.2023 13:44 Відповісти
,, Не унывайте, пацаны "

Це слова із кацапськоі пісеньки ...

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29.09.2023 13:59 Відповісти
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29.09.2023 15:44 Відповісти
Молодчаги, всё таки кацапское ПеВеО лучшее
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29.09.2023 14:49 Відповісти
кацапи скажуть, що пілот перед падінням "уничтожил 5 американских абрамсов с неграми танкистами"
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29.09.2023 15:44 Відповісти
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29.09.2023 13:45 Відповісти
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29.09.2023 13:46 Відповісти
І додати нічого!
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29.09.2023 13:53 Відповісти
👏👏👏Браво ‼️На бисссс‼️
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29.09.2023 15:30 Відповісти
Супер !!! здаровʼя пагіпшім кацапо-літунам ...
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29.09.2023 13:46 Відповісти
Яка чудова новина. Але гол у власні ворота зараховується команді суперника.
Продовжуйте москалі такий чудовий почин.
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29.09.2023 13:47 Відповісти
Темнота - друг молодежи.
В темноте не видно рожи.
Я люблю тебя! - Я тоже...
Я хочу тебя! - Я тоже...
- Как зовут тебя? - Сережа.
- Вот же ***, меня, ведь, тоже.
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29.09.2023 13:48 Відповісти
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29.09.2023 13:48 Відповісти
Против всех законов физики! На взлете!
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29.09.2023 13:48 Відповісти
Дякуємо, дуже дякуємо.
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29.09.2023 13:49 Відповісти
Хоч одна новина хороша.
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29.09.2023 13:49 Відповісти
Вагнера повернулись?
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29.09.2023 13:49 Відповісти

ну вообще я бы их вагнерами уже не называл.....что отличало их от вс рф этто командование,а теперь они будут тупеньким комбатам комбригам подчиняться тоесть полностью вольються в армию,это уже не чвк и епд не тот)все будет по шаблону,по вертикали_)
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29.09.2023 13:57 Відповісти
Именно тот, один, самолетоненавистник.
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29.09.2023 16:32 Відповісти
Для касапа це норма..
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29.09.2023 13:50 Відповісти
Кацапи , так ви правильно зробили ,
ваше рішення схвалюємо і так тримати
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29.09.2023 13:53 Відповісти
А что там 100 лямов долларов стоить может? Ну ладно это если на экспорт. Аесли по себестоимости то сколько реально? Пару лямов фублей по цене дюральалюминия?
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29.09.2023 13:53 Відповісти
страх, велика сила.
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29.09.2023 13:56 Відповісти
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29.09.2023 13:56 Відповісти
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29.09.2023 13:58 Відповісти
Кадр із фільму ,, Большая прогулка "
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29.09.2023 14:02 Відповісти
проржался себе в штаны.
это Маски-шоу, Док
тебе уже 80 лет, память тю-тю, понимаю.
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29.09.2023 14:15 Відповісти
really? https://www.youtube.com/watch?v=WGpwtIMchKs&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2
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29.09.2023 14:28 Відповісти
?
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29.09.2023 16:23 Відповісти
Хороший отрывок, только к сожалению, как оказалось, опубликован на странице руссофашисто.
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29.09.2023 18:28 Відповісти
Так ,так "Велика прогулянка", обожнюю той фільм, з Луі де Фюнесом і Бурвілем, часів розквіту французького кінематографу. Чарівні були витвори. Так шкода тих , хто їх не бачив. "Маски -шоу",без сумніву, добротний продукт ,але .... нюанс..
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29.09.2023 14:54 Відповісти
Нюанс це школота які нічого ніж квартал, дизель та маскі не бачіла.
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29.09.2023 18:22 Відповісти
Нюанс ще в тому, що і маски-шоу досить давно були. Хто їх добре пам'ятає і дивився, то їм щонайменше 30 років має бути
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30.09.2023 07:03 Відповісти
А комедии "Большая прогулка" 57 лет.
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30.09.2023 07:35 Відповісти
Ну так)) Але в 9 років дивився в кінотеатрі - це був шедевр
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30.09.2023 07:39 Відповісти
Шедевром был, есть и останется ШЕДЕВРОМ. Это вам не шоу для кретинов "Квартал 95".
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30.09.2023 10:48 Відповісти
Не зможу сказати й оцінити, бо квартал не дивлюся
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01.10.2023 22:14 Відповісти
Класика)
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30.09.2023 07:01 Відповісти
Вєчного польота в пеклі.
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29.09.2023 13:59 Відповісти
Джекпот!!
Давайте ще, не зупиняйтесь!
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29.09.2023 14:04 Відповісти
от молодці !! )))))
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29.09.2023 14:06 Відповісти
Гебельс-ТВ расскажет, что сбили летчика при попытке угнать ероплан в Украину.
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29.09.2023 14:10 Відповісти
Геббельс, посмотрев(с точным переводом) рус-ТВ, завопил бы - Что они, Сталин побери, такое несут, полные лжецы.(и побежал бы делать именной номер себе на машину - "Честный").
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29.09.2023 14:17 Відповісти
Дуже вчасно--бо щось давно ми їх не збивали
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29.09.2023 14:16 Відповісти
Тонко))
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30.09.2023 07:04 Відповісти
Треба кацапам водяний підвести, щоб такі випадки почастішали 😁
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29.09.2023 14:21 Відповісти
Так вміють, якщо хочуть… а тепер не зупинятись, бо на росіі ще є таких засобів, кажуть, достатньо
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29.09.2023 14:34 Відповісти
А хтось говорить, що у рашистів слабка ППО - можуть же, коли хочуть!
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29.09.2023 14:39 Відповісти
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29.09.2023 14:58 Відповісти
Вечного полета нах*й, брат 😆😂🤣
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29.09.2023 15:00 Відповісти
Надо им медали выдать и премии. Пусть купят себе бояры перед очередным дежурством.
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29.09.2023 15:10 Відповісти
Надалі більше.
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29.09.2023 15:18 Відповісти
Пусть и дальше так продолжают.
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29.09.2023 15:21 Відповісти
ну можуть же по-нормальному , давайте еще, пи..ри
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29.09.2023 15:36 Відповісти
Дуже гарна новина ,так і продовжуйте.
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29.09.2023 15:37 Відповісти
а мали б ми збити!
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29.09.2023 15:48 Відповісти
І так згодиться!
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29.09.2023 23:05 Відповісти
Просто шикарно . Самолёт их , ракета их , лётчик их. Полное самообслуживание . Продолжайте так и дальше ! Расчёт ПВО , обязательно наградить ! ГУР МО пускай им грамоты благодарственные выпишет !
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29.09.2023 16:17 Відповісти
Ну ведь можем!
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29.09.2023 16:20 Відповісти
АВТОГОЛ!
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29.09.2023 16:43 Відповісти
Великий почин
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29.09.2023 16:45 Відповісти
Західні "експерти" не зарахують. Їм треба щоб оператори CNN ,SKY або FOX зняли на камеру : бортовий номер, номер двигуна ,номер шассі ,серійний номер авіапокришки, посвідчення пілота, його домашню адресу ,дівоче прізвище його дружини або куми ,або як вийняток ,військове звання командира авіачастини.
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29.09.2023 17:25 Відповісти
вечного болота 😀
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29.09.2023 17:34 Відповісти
Так держать .
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29.09.2023 17:43 Відповісти
Почаще бы так...
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29.09.2023 18:33 Відповісти
- Штурман, ***, курс???
- 1$ = 100 рублей!
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29.09.2023 18:40 Відповісти
Кацапське ППО виявилася краще козломордих асів, але і то і інше - гівно. F-16 ще не прилетіли, а лишньохромосомні стріляють у все що летить.
Злагодженість на висоті, так тримайте!

Цікаво ППОшникам дадуть премію за знищену техніку
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29.09.2023 19:03 Відповісти
Ну ведь могут, если хотят!!!
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29.09.2023 19:42 Відповісти
Друзі,я поділяю вашу радість та ентузіазм....але тут ось яка закавика-генштаб хвацько відзвітував про 316 збитих рослітаків за час війни,а англійська розвідка говорить про всього бл.90 знищених рослітаків. Погодьтеся,рахувати літаки значно проствше ніж вбитих кацапів,яких генштаб нарахував бл.277 тис,а нехороша англ.розвідка бл. 90 тис......До речі,перед 24.02. саме англ. розвітка (така противна!) говорила,що напад на нас неминучий,а бравий начгенштабу Шаптала поважно заявляв у Шустера,що в нього даних про підготовку війни немає (сам це чув у Свободі слова)....
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29.09.2023 21:11 Відповісти
А із збиттям цього СУ-35 не так, як із взяттям в полон "кацапської" ДРГ"? https://censor.net/ua/news/3446445/viyiskovi_128yi_ogshbr_sprostuvaly_zayavu_yermaka_pro_vzyattya_v_polon_rosiyiskoyi_drg_video
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29.09.2023 22:01 Відповісти
Молодци. Ох как Кабзону попёрло.
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29.09.2023 22:45 Відповісти
Молодці кацапи, вміють свої літаки збивати. Біс.
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29.09.2023 23:35 Відповісти
Лаботайте блатья!
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30.09.2023 04:09 Відповісти
Артиллерия бьет по своим (с)
Вдвойне приятно)
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30.09.2023 06:59 Відповісти
 
 