Окупанти збили свій літак СУ-35 над Токмаком. ВIДЕО
Російський літак СУ-35 був збитий поблизу окупованого Токмака на Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вірогідніше за все, СУ-35 збили самі окупанти. У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент атаки російського ППО на свій літак.
"Вчора з'явилася інформація про збитий російський винищувач Су-35 поблизу Токмака у Запорізькій області. Зважаючи на все, "відзначилося" ППО окупантів, яке і "приземлило" свій літак вартістю близько 100 мільйонів доларів. Факт знищення ворожого літака підтверджує моніторинговий канал monitor. Також сьогодні російський авіаційний Z-блогер Fighterbomber опублікував фотографію Су-35 із побажаннями пілоту вічного польоту, підтверджуючи тим самим загибель екіпажу. На відео, ймовірно, момент збиття ворожого винищувача. Такий френдлі-фаєр ми вітаємо", - йдеться у коментарі до відео.
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Всем вам вечного полёта, козломордые!
Це слова із кацапськоі пісеньки ...
Продовжуйте москалі такий чудовий почин.
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Я хочу тебя! - Я тоже...
- Как зовут тебя? - Сережа.
- Вот же ***, меня, ведь, тоже.
ну вообще я бы их вагнерами уже не называл.....что отличало их от вс рф этто командование,а теперь они будут тупеньким комбатам комбригам подчиняться тоесть полностью вольються в армию,это уже не чвк и епд не тот)все будет по шаблону,по вертикали_)
ваше рішення схвалюємо і так тримати
это Маски-шоу, Док
тебе уже 80 лет, память тю-тю, понимаю.
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Злагодженість на висоті, так тримайте!
Цікаво ППОшникам дадуть премію за знищену техніку
Вдвойне приятно)