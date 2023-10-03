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У Маріуполі перекинулася вантажівка з краденим українським зерном, - Андрющенко. ВIДЕО

В окупованому Маріуполі перевернулася вантажівка з 20-ма тонами краденого українського зерна.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

зерно (3121) Маріуполь (3235) Андрющенко Петро (695)


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З краденим в Українців майном, в московію не утечеш
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03.10.2023 21:48 Відповісти
Це карма ...
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03.10.2023 21:49 Відповісти
Бомжі ******!,щоб вам це Зерно--поперек горла стало!,(
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03.10.2023 22:00 Відповісти
Хоть українські пташки наїдяться.
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03.10.2023 22:23 Відповісти
Мені от що цікаво, цей андрющєнка який все прої₴ав в Маріуполі, тепер отримує сотні тисяч зарплати за публікацію відео зі всякою х-нею? За що цей чиновник зараз взагалі відповідає і отримує гроші з бюджету, якщо його господарі отшашличнили весь регіон?
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03.10.2023 23:01 Відповісти
хай би партизани поспалювали кілька фур тих мародерів
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04.10.2023 00:20 Відповісти
 
 