У Маріуполі перекинулася вантажівка з краденим українським зерном, - Андрющенко. ВIДЕО
В окупованому Маріуполі перевернулася вантажівка з 20-ма тонами краденого українського зерна.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
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Олександр ВАЛОВИЙ
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