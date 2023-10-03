У Маріуполі перекинулася вантажівка з краденим українським зерном, - Андрющенко. ВIДЕО

В окупованому Маріуполі перевернулася вантажівка з 20-ма тонами краденого українського зерна.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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