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Український дрон-камікадзе знищив РСЗВ "Град", який окупанти ховали поміж хатами. ВIДЕО

Група М2 спецпідрозділу Національної гвардії України "Омега" з FPV-дрона знищила російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" у одному із сіл на тимчасово окупованій території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вороги ховали свою РСЗВ поміж хатами, накривши маскувальною сіткою.

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знищення (7322) РСЗВ (209) дрони (4757)


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03.10.2023 23:41 Відповісти
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03.10.2023 23:42 Відповісти
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04.10.2023 00:15 Відповісти
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04.10.2023 12:40 Відповісти
 
 