Український дрон-камікадзе знищив РСЗВ "Град", який окупанти ховали поміж хатами. ВIДЕО
Група М2 спецпідрозділу Національної гвардії України "Омега" з FPV-дрона знищила російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" у одному із сіл на тимчасово окупованій території.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вороги ховали свою РСЗВ поміж хатами, накривши маскувальною сіткою.
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