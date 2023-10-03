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Оператор FPV-дрона "вполював" ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку повітряній розвідці 15-го мобільного прикордонного загону вдалось виявити та знищити замасковану ворожу вантажівку.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) знищення (7322)


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Дрончик за максимум 1000 доларів знищує авто вартістю в 50 000 мінімум.Один мільярд доларів і вся кацапська техніка,і не тільки,там і водії теж є,і ще БК просто спалена!!!Нереально велика прибутковість інвестиція в дрони!
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04.10.2023 08:30 Відповісти
 
 