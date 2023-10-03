Оператор FPV-дрона "вполював" ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку повітряній розвідці 15-го мобільного прикордонного загону вдалось виявити та знищити замасковану ворожу вантажівку.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
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Василь Воробець
показати весь коментар04.10.2023 08:30 Відповісти Мені подобається 3
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