Ліквідація двох окупантів влучним скидом з українського дрона. ВIДЕО

Українські воїни влучним скидом боєприпасу з дрона ліквідували двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах.

"Пакетизація окупантів триває. Ці російські військовослужбовці проігнорували сигнал повітряної тривоги і були покарані", - зазначає у коментарі автор публікації.

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