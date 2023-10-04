Ліквідація двох окупантів влучним скидом з українського дрона. ВIДЕО
Українські воїни влучним скидом боєприпасу з дрона ліквідували двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах.
"Пакетизація окупантів триває. Ці російські військовослужбовці проігнорували сигнал повітряної тривоги і були покарані", - зазначає у коментарі автор публікації.
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