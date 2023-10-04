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Ліквідація двох окупантів влучним скидом з українського дрона. ВIДЕО

Українські воїни влучним скидом боєприпасу з дрона ліквідували двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах.

"Пакетизація окупантів триває. Ці російські військовослужбовці проігнорували сигнал повітряної тривоги і були покарані", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант втрачає голову після прямого влучання українського боєприпасу. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322) дрони (4757)


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Топ коментарі
+12
то прєдсмєртная кадріль...
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04.10.2023 09:49
+10
то паслєдній танєц пабєдітєля...
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04.10.2023 09:48
+7
А воно ще й пританцьовує )))
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04.10.2023 09:45
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04.10.2023 09:42 Відповісти
А воно ще й пританцьовує )))
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04.10.2023 09:45 Відповісти
то прєдсмєртная кадріль...
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04.10.2023 09:49 Відповісти
Марш сливянки
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04.10.2023 09:51 Відповісти
Марш слюнявки
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05.10.2023 21:33 Відповісти
а другою ногою - камаринская
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04.10.2023 10:08 Відповісти
квартира в Одессе причудилась, вот и танцует на радостях
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04.10.2023 12:27 Відповісти
Рад, что отмучался!
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04.10.2023 12:28 Відповісти
Один вирішив станцювати нижній брейк,а колега чомусь не підтримує.
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04.10.2023 09:45 Відповісти
А чому другий ніжками смикає?)
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04.10.2023 09:45 Відповісти
то паслєдній танєц пабєдітєля...
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04.10.2023 09:48 Відповісти
то він у концертному залі пробирається між рядами до свого місця.
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04.10.2023 10:35 Відповісти
Отдает концы!
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04.10.2023 12:26 Відповісти
Аслабанітєлі...
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04.10.2023 09:46 Відповісти
А патом раз и брейк-данс....не унивайти, поцани...
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04.10.2023 09:52 Відповісти
Якби ПОЦан був чукчею, я б йому дав з дрону послухати пестню https://youtu.be/5HZM7YhsdBw поза конкурсом...
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04.10.2023 10:20 Відповісти
Гарний кінець зробили Українські Захисник для московитів - убивць!!
Нехай щастить!!
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04.10.2023 10:01 Відповісти
Как живой, тока нє живой...
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04.10.2023 10:02 Відповісти
Хорошиє руськіє… теперь…
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04.10.2023 10:04 Відповісти
а класно що не відразу здох.
лижить, ногами дригає, і думає.
сидів би дома, пив пиво.....
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04.10.2023 10:05 Відповісти
А в судомах хiба думають. Он другий порозкинув мiзками,(щоби не дригатись), забодай его комар, навiть не пошевелиться.
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04.10.2023 10:12 Відповісти
Какой-то "паланский овраг любви"( не путать с сопкой), вожделенчески розляглися тут... Казна що собi дозволяють.
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04.10.2023 10:26 Відповісти
І побіг побіг до кобздона. А перший швидше добрався
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04.10.2023 11:25 Відповісти
Стейкі у лаптях.
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04.10.2023 11:50 Відповісти
О курва, він ще й танцює.
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04.10.2023 20:02 Відповісти
А то.
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04.10.2023 21:07 Відповісти
 
 