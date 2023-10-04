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Бронежилет врятував прикордонника від ворожих куль. ВIДЕО

Під час визволення Андріївки прикордонники у складі Сил оборони вели штурм ворожих позицій. Декілька ворожих куль поцілили в офіцера-прикордонника з позивним "Байда". Українського бійця врятував бронежилет.

Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Попри купу хвороб та необізнаність російський загарбник пішов на війну. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) штурм (236)


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Ангел - охоронець спас бійця 👍🏼🙏🏼🙂
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04.10.2023 22:33 Відповісти
Его спас качественный бронежилет. Почитайте на Цензоре про г@вно, которое продавали мин. обороны несколько раз.
Не хочу обидеть верующих, но хороший броник не от бога, а от прозрачных закупок.
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04.10.2023 23:24 Відповісти
Вот бы ввести хорошую традицию, проверять качество бронежилета при приемке на склад, на представителе фирмы-поставщика. Тогда качество будет гарантированно! А если поставщик отказывается проверять как бронежилет защищает от пуль, пусть всю партию сбывает кому хочет.
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04.10.2023 22:37 Відповісти
Якби то все так просто. Буває що показують одне а продають інше...
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05.10.2023 00:51 Відповісти
Які молодці ці хлопці!
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04.10.2023 22:47 Відповісти
снимают видео, чтобы списать проблем не было.
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04.10.2023 22:59 Відповісти
за ці броніки генерала Марченка судять зелена гнида.
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04.10.2023 23:33 Відповісти
Пааадумаешь......Друг и верный соратник *********** Зегевары Коля Митболович Какуким тоже броники военным возил.
Такого же качества как и сам ********** и его лядскаая партия.
https://www.slidstvo.info/articles/diryava-bronya-vid-nardepa-mykola-tyshhenko-peredav-stolychnym-teroborontsyam-neprydatni-************/
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05.10.2023 08:23 Відповісти
 
 