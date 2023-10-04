Бронежилет врятував прикордонника від ворожих куль. ВIДЕО

Під час визволення Андріївки прикордонники у складі Сил оборони вели штурм ворожих позицій. Декілька ворожих куль поцілили в офіцера-прикордонника з позивним "Байда". Українського бійця врятував бронежилет.

Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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