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Бійці ЗСУ спалили БТР-82А і танк Т-72Б3М окупантів. ВIДЕО

Біля Роботино у Запорізький області наші воїни знищили БТР-82А та танк Т-72Б3М російських загарбників.

Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

танк (2071) знищення (7322) БТР (280)


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Москальня іде до пекла 😠
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04.10.2023 23:36 Відповісти
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04.10.2023 23:36 Відповісти
Добра робота. Молодці хлопці!
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04.10.2023 23:59 Відповісти
Кацапи пийте чай самовар закипів
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05.10.2023 00:05 Відповісти
 
 