Бійці ЗСУ спалили БТР-82А і танк Т-72Б3М окупантів. ВIДЕО

Біля Роботино у Запорізький області наші воїни знищили БТР-82А та танк Т-72Б3М російських загарбників.

Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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