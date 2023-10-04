Бійці ЗСУ спалили БТР-82А і танк Т-72Б3М окупантів. ВIДЕО
Біля Роботино у Запорізький області наші воїни знищили БТР-82А та танк Т-72Б3М російських загарбників.
Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Amber
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Jimmy Hill
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время
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