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Новини Відео Війна
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Катер з російськими військовослужбовцями знищений на Херсонщині. ВIДЕО

Катер з російськими військовослужбовцями був знищений точним мінометним вогнем 126-ої окремої бригади Сил територіальної оборони на північ від села Козачі Лагері.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 79 ОДШБр знищили бронетанкову колону окупантів під Донецьком. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7307) Херсонська область (5786)


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Топ коментарі
+20
"За буйки нізя! Працює ЗСУ!"
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10.10.2023 00:33
+10
Перший раз в житті бачу наживо влучання у воду міномета і глушених zомбаків
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10.10.2023 00:31
+6
Кожна кацапина яка прийшла в Україну зі зброєю в руках повинна здохнути.
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10.10.2023 01:40
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На природі, в Україні, палити ЗАБОРОНЕНО, це не московські болотА!
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10.10.2023 00:29 Відповісти
Перший раз в житті бачу наживо влучання у воду міномета і глушених zомбаків
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10.10.2023 00:31 Відповісти
Там раки зимують.
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10.10.2023 05:36 Відповісти
"За буйки нізя! Працює ЗСУ!"
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10.10.2023 00:33 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1711464293886029855 касети з кобзоном
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10.10.2023 00:33 Відповісти
ФАЙНО!
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10.10.2023 00:33 Відповісти
контрольний мені сподобався.
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10.10.2023 00:43 Відповісти
А мені сподобалось, що він прилетів з лівого берега. Сіра зона в районі Садового, але тихо...
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10.10.2023 00:54 Відповісти
я не знавець того місця, і тим більше не можу розгледіти звідки воно прилетіло.
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10.10.2023 01:02 Відповісти
Хвилину, Дніпро тече вниз, лівий і правий берег саме так, як ми бачимо на відео (картинці)

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10.10.2023 01:45 Відповісти
та це взагалі не Дніпро, а якийсь старик або протока між островами.
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10.10.2023 01:51 Відповісти
Як я тебе розумію

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10.10.2023 02:01 Відповісти
тобто це десь точка 46°41'20.1"N 32°50'45.1"E ?? Але я не бачу тієї явно вираженої бухточки, яка на відео. Може гугл-карта вже не відповідає теперішні береговій лінії.
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10.10.2023 02:40 Відповісти
Може??? Гугл-мапа все ще Каховське водосховище відображає...
Я там рибачив і коли по руслу з глибини 8-12 метрів дістаєш "щупачка" грамів на 700 то виникає тільки одне запитання - "Що ти дурне тут робиш, тебе ж могли з'їсти навіть не поперхнувшись"
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10.10.2023 02:57 Відповісти
це річка Конка 46.71292800682898, 32.949683935099955
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10.10.2023 13:06 Відповісти
Pizня т.зв. pyzкіх свинособак продовжується.
СОУ не зупиняться доти, доки не виріжуmь всіх орків.
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10.10.2023 01:26 Відповісти
То в касабів дівинг - раків видивляються, іменних.
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10.10.2023 01:36 Відповісти
Суп из кацапсятины. Сдохните, русские нацисты!
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10.10.2023 01:37 Відповісти
Кожна кацапина яка прийшла в Україну зі зброєю в руках повинна здохнути.
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10.10.2023 01:40 Відповісти
Чому завжди якась дурнувата музика? Треба шось наше, веселеньке!
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10.10.2023 07:25 Відповісти
 
 