Катер з російськими військовослужбовцями знищений на Херсонщині. ВIДЕО
Катер з російськими військовослужбовцями був знищений точним мінометним вогнем 126-ої окремої бригади Сил територіальної оборони на північ від села Козачі Лагері.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+20 дератизатор
показати весь коментар10.10.2023 00:33
+10 Advokat Savchuk
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+6 Oleg Kikta #582037
показати весь коментар10.10.2023 01:40
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Я там рибачив і коли по руслу з глибини 8-12 метрів дістаєш "щупачка" грамів на 700 то виникає тільки одне запитання - "Що ти дурне тут робиш, тебе ж могли з'їсти навіть не поперхнувшись"
СОУ не зупиняться доти, доки не виріжуmь всіх орків.