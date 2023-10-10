Катер з російськими військовослужбовцями знищений на Херсонщині. ВIДЕО

Катер з російськими військовослужбовцями був знищений точним мінометним вогнем 126-ої окремої бригади Сил територіальної оборони на північ від села Козачі Лагері.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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