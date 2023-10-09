Воїни 79 ОДШБр знищили бронетанкову колону окупантів під Донецьком. ВIДЕО
Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади знищили штурмову бронетанкову колону російських окупантів щонайменше з п’яти танків та бойових броньованих машин.
На чолі колони йшла інженерна машина розмінування. Однак її артилерійський обстріл почався ще на окупованій території. Тоді ж по ворожій техніці почали працювати дрони-камікадзе, передає Цензор.НЕТ.
"Зрозумівши, що крім фіаско на окупантів нічого не очікує, ворог почав розвертатися та тікати, отримуючи навздогін шквал вогню. Як підсумок того бою, противник залишив на місці бойовища 4 танки, 4 бойові броньовані машини та інженерну установку розмінування. Крім того, два десятки ворожих бійців назавжди залишились удобрювати поля Донеччини", - повідомили бійці 79 ОДШБр.
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Капіздун дуже радий був цій зустрічі
"Бросай шинель 3,14Zдуй домой"
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!