УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8993 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
25 077 16

Воїни 79 ОДШБр знищили бронетанкову колону окупантів під Донецьком. ВIДЕО

Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади знищили штурмову бронетанкову колону російських окупантів щонайменше з п’яти танків та бойових броньованих машин.

На чолі колони йшла інженерна машина розмінування. Однак її артилерійський обстріл почався ще на окупованій території. Тоді ж по ворожій техніці почали працювати дрони-камікадзе, передає Цензор.НЕТ.

"Зрозумівши, що крім фіаско на окупантів нічого не очікує, ворог почав розвертатися та тікати, отримуючи навздогін шквал вогню. Як підсумок того бою, противник залишив на місці бойовища 4 танки, 4 бойові броньовані машини та інженерну установку розмінування. Крім того, два десятки ворожих бійців назавжди залишились удобрювати поля Донеччини", - повідомили бійці 79 ОДШБр.

Також дивіться: Піхотинці впритул до ворожих окопів нищать окупантів ручними гранатами і стрілецькою зброєю. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7307) Донецька область (8541) 79 окрема десантно-штурмова бригада (200)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
красивое
показати весь коментар
09.10.2023 23:31
+13
кацапи у своєму репертуарі

показати весь коментар
09.10.2023 23:51
+12
Супер! Оце робота! Вдалого полювання і надалі! Хай вас Бог береже!
показати весь коментар
09.10.2023 23:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
красивое
показати весь коментар
09.10.2023 23:31 Відповісти
Свинособаки посварилися з географією i приїхали на концерт до ка-піздона.
Капіздун дуже радий був цій зустрічі
показати весь коментар
09.10.2023 23:37 Відповісти
Майже по Окуджаві

"Бросай шинель 3,14Zдуй домой"
показати весь коментар
09.10.2023 23:41 Відповісти
Колись буде дно всій цій кацапській бронетехніці. Вони втрачають тому, що втрачають. Ну не може фізично весь кацапський оборонпром клепати всі ці танки та бронетранспортери як пиріжки. Кацапія у стані економічного колапсу.
показати весь коментар
09.10.2023 23:42 Відповісти
Боевики ХАМАС повредили ракетой мечеть имени Кадырова в пригороде Иерусалима.
показати весь коментар
09.10.2023 23:44 Відповісти
Ахмат... щебенка !
показати весь коментар
09.10.2023 23:59 Відповісти
Супер! Оце робота! Вдалого полювання і надалі! Хай вас Бог береже!
показати весь коментар
09.10.2023 23:51 Відповісти
кацапи у своєму репертуарі

показати весь коментар
09.10.2023 23:51 Відповісти
Показали свій підбитий "Прорив" і назвали "Меркавою" Навіть я (далекуватий від танків) побачив різницю
показати весь коментар
10.10.2023 05:20 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
10.10.2023 00:17 Відповісти
Люта смерть рашистським ублюдкам!
показати весь коментар
10.10.2023 08:06 Відповісти
мурза смотри на лут корд м а да оператора винтаря не выкладываю бо там анатом театр конечно красивое но но
показати весь коментар
10.10.2023 00:37 Відповісти
Невже білети на кабздон-шов не можна було вдома інтернетом придбати?
показати весь коментар
10.10.2023 01:40 Відповісти
как красиво цветет бавовна !
показати весь коментар
10.10.2023 07:14 Відповісти
👍
показати весь коментар
10.10.2023 08:04 Відповісти
Чому не трутень-самогубця? Що це за дика мішанина з іноземних слів?
показати весь коментар
10.10.2023 09:02 Відповісти
 
 