Воины 79-й ОДШБр уничтожили бронетанковую колонну оккупантов под Донецком. ВИДЕО
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили штурмовую бронетанковую колонну российских оккупантов по меньшей мере из пяти танков и боевых бронированных машин.
Во главе колонны шла инженерная машина разминирования. Однако ее артиллерийский обстрел начался еще на оккупированной территории. Тогда же по вражеской технике начали работать дроны-камикадзе, передает Цензор.НЕТ.
"Поняв, что, кроме фиаско, оккупантов ничего не ожидает, враг начал разворачиваться и убегать, получая вдогонку шквал огня. Как результат того боя, противник оставил на месте боя 4 танка, 4 боевых бронированных машин и инженерную установку разминирования. Кроме того, два десятка вражеских бойцов навсегда остались удобрять поля Донетчины", - сообщили бойцы 79-й ОДШБр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Капіздун дуже радий був цій зустрічі
"Бросай шинель 3,14Zдуй домой"
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!