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Воины 79-й ОДШБр уничтожили бронетанковую колонну оккупантов под Донецком. ВИДЕО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили штурмовую бронетанковую колонну российских оккупантов по меньшей мере из пяти танков и боевых бронированных машин.

Во главе колонны шла инженерная машина разминирования. Однако ее артиллерийский обстрел начался еще на оккупированной территории. Тогда же по вражеской технике начали работать дроны-камикадзе, передает Цензор.НЕТ.

"Поняв, что, кроме фиаско, оккупантов ничего не ожидает, враг начал разворачиваться и убегать, получая вдогонку шквал огня. Как результат того боя, противник оставил на месте боя 4 танка, 4 боевых бронированных машин и инженерную установку разминирования. Кроме того, два десятка вражеских бойцов навсегда остались удобрять поля Донетчины", - сообщили бойцы 79-й ОДШБр.

Смотрите также: Пехотинцы вплотную к вражеским окопам уничтожают оккупантов ручными гранатами и стрелковым оружием. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7001) Донецкая область (9734) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (196)


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Топ комментарии
+15
красивое
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09.10.2023 23:31
+13
кацапи у своєму репертуарі

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09.10.2023 23:51
+12
Супер! Оце робота! Вдалого полювання і надалі! Хай вас Бог береже!
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09.10.2023 23:51
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красивое
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09.10.2023 23:31 Ответить
Свинособаки посварилися з географією i приїхали на концерт до ка-піздона.
Капіздун дуже радий був цій зустрічі
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09.10.2023 23:37 Ответить
Майже по Окуджаві

"Бросай шинель 3,14Zдуй домой"
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09.10.2023 23:41 Ответить
Колись буде дно всій цій кацапській бронетехніці. Вони втрачають тому, що втрачають. Ну не може фізично весь кацапський оборонпром клепати всі ці танки та бронетранспортери як пиріжки. Кацапія у стані економічного колапсу.
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09.10.2023 23:42 Ответить
Боевики ХАМАС повредили ракетой мечеть имени Кадырова в пригороде Иерусалима.
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09.10.2023 23:44 Ответить
Ахмат... щебенка !
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09.10.2023 23:59 Ответить
Супер! Оце робота! Вдалого полювання і надалі! Хай вас Бог береже!
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09.10.2023 23:51 Ответить
кацапи у своєму репертуарі

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09.10.2023 23:51 Ответить
Показали свій підбитий "Прорив" і назвали "Меркавою" Навіть я (далекуватий від танків) побачив різницю
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10.10.2023 05:20 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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10.10.2023 00:17 Ответить
Люта смерть рашистським ублюдкам!
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10.10.2023 08:06 Ответить
мурза смотри на лут корд м а да оператора винтаря не выкладываю бо там анатом театр конечно красивое но но
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10.10.2023 00:37 Ответить
Невже білети на кабздон-шов не можна було вдома інтернетом придбати?
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10.10.2023 01:40 Ответить
как красиво цветет бавовна !
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10.10.2023 07:14 Ответить
👍
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10.10.2023 08:04 Ответить
Чому не трутень-самогубця? Що це за дика мішанина з іноземних слів?
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10.10.2023 09:02 Ответить
 
 