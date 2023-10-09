Воины 79-й ОДШБр уничтожили бронетанковую колонну оккупантов под Донецком. ВИДЕО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили штурмовую бронетанковую колонну российских оккупантов по меньшей мере из пяти танков и боевых бронированных машин.

Во главе колонны шла инженерная машина разминирования. Однако ее артиллерийский обстрел начался еще на оккупированной территории. Тогда же по вражеской технике начали работать дроны-камикадзе, передает Цензор.НЕТ.

"Поняв, что, кроме фиаско, оккупантов ничего не ожидает, враг начал разворачиваться и убегать, получая вдогонку шквал огня. Как результат того боя, противник оставил на месте боя 4 танка, 4 боевых бронированных машин и инженерную установку разминирования. Кроме того, два десятка вражеских бойцов навсегда остались удобрять поля Донетчины", - сообщили бойцы 79-й ОДШБр.

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