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Новини Відео Війна
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Піхотинці впритул до ворожих окопів нищать окупантів ручними гранатами і стрілецькою зброєю. ВIДЕО

Користуючись темрявою, піхотинці 58-ої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського впритул наблизилися до окопів з російськими загарбниками з кількох боків. Ворог не відразу зрозумів, що відбувається. Коли почалася атака, противник вів вогонь один по одному та кидав гранати.

Як повідомляють у командуванні Сухопутних військ, наші воїни вдерлися до ворожих окопів та знищували противника ручними гранатами, пострілами з гранатометів та стрілецькою зброєю, передає Цензор.НЕТ.

"Все відбулось дуже швидко. Хто з окупантів не був ліквідований на місці, спробував втекти, але все було марно", - додали у дописі під відео.

Також дивіться: Спецпризначенці СБУ ліквідували шістьох окупантів ударними дронами. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3958) 58 окрема мотопіхотна бригада (113)


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Топ коментарі
+34
Наснаги нашим героям! Хай їх Бог береже!
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09.10.2023 22:11
+33
хаха, орки под конец так обосрались, что начали друг в друга стрелять и гранаты швырять
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09.10.2023 22:13
+18
Наші - найкращі!
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09.10.2023 22:13
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Наснаги нашим героям! Хай їх Бог береже!
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09.10.2023 22:11 Відповісти
хаха, орки под конец так обосрались, что начали друг в друга стрелять и гранаты швырять
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09.10.2023 22:13 Відповісти
Наші - найкращі!
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09.10.2023 22:13 Відповісти
Не на тих напали кляті вороги! Слава нашим захисникам!
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09.10.2023 22:28 Відповісти
Давіть їх!
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09.10.2023 22:30 Відповісти
58я снова на фронте, в начале войны хорошо себя проявили
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09.10.2023 22:38 Відповісти
Горіть у пеклі цапорилі!
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09.10.2023 22:41 Відповісти
Хай береже Бог наших героів !
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09.10.2023 23:09 Відповісти
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09.10.2023 23:18 Відповісти
Это сабаки как комары с **********, специально выращенные в биолабараториях Мариуполя
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10.10.2023 00:38 Відповісти
Тобто, саме кацапи так робитиме, як за часів Другої Світової.
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10.10.2023 01:02 Відповісти
не зміг впіймати вашу думку, бо заплутався у вашій граматиці.
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10.10.2023 01:06 Відповісти
Вибачте. Кацапи використовували собак в Другу Світову як рухомі міни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%81
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10.10.2023 09:22 Відповісти
Робокопи)
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10.10.2023 01:45 Відповісти
 
 