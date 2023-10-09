Піхотинці впритул до ворожих окопів нищать окупантів ручними гранатами і стрілецькою зброєю. ВIДЕО

Користуючись темрявою, піхотинці 58-ої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського впритул наблизилися до окопів з російськими загарбниками з кількох боків. Ворог не відразу зрозумів, що відбувається. Коли почалася атака, противник вів вогонь один по одному та кидав гранати.

Як повідомляють у командуванні Сухопутних військ, наші воїни вдерлися до ворожих окопів та знищували противника ручними гранатами, пострілами з гранатометів та стрілецькою зброєю, передає Цензор.НЕТ.

"Все відбулось дуже швидко. Хто з окупантів не був ліквідований на місці, спробував втекти, але все було марно", - додали у дописі під відео.

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