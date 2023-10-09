Спецпризначенці СБУ ліквідували шістьох окупантів ударними дронами. ВIДЕО
Спецпризначенці Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях ліквідували групу окупантів ударними дронами на Сватівсько-Куп’янському напрямку.
Про це повідомили в пресцентрі спецслужби, передає Цензор.НЕТ.
"Оперативники отримали дані про підготовку загарбниками штурмових дій проти Сил Оборони, тому вразили армію РФ ударними дронами під час руху до бойових рубежів. Шістьох російських військових вдалося ліквідувати", - йшлося в повідомленні.
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олександр олекандр
показати весь коментар09.10.2023 19:26 Відповісти Мені подобається 5
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар09.10.2023 19:33 Відповісти Мені подобається 1
Юрист Правильный
показати весь коментар09.10.2023 19:37 Відповісти Мені подобається 3
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