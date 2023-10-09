УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8960 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 716 4

Спецпризначенці СБУ ліквідували шістьох окупантів ударними дронами. ВIДЕО

Спецпризначенці Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях ліквідували групу окупантів ударними дронами на Сватівсько-Куп’янському напрямку.

Про це повідомили в пресцентрі спецслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники отримали дані про підготовку загарбниками штурмових дій проти Сил Оборони, тому вразили армію РФ ударними дронами під час руху до бойових рубежів. Шістьох російських військових вдалося ліквідувати", - йшлося в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи та оператори БПЛА 71 ОЄБр атакували ворожі позиції та ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3958) СБУ (12846)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свині доїдять...
показати весь коментар
09.10.2023 19:26 Відповісти
Московіти у звичній для них позиції, усьо так падамашнему було!
показати весь коментар
09.10.2023 19:33 Відповісти
Schön!
показати весь коментар
09.10.2023 19:37 Відповісти
 
 