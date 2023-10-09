Спецназовцы СБУ ликвидировали шестерых оккупантов ударными дронами. ВИДЕО

Спецназовцы Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях ликвидировали группу оккупантов ударными дронами на Сватовско-Купянском направлении.

Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники получили данные о подготовке захватчиками штурмовых действий против Сил обороны, поэтому поразили армию РФ ударными дронами при движении к боевым рубежам. Шестерых российских военных удалось ликвидировать", - говорилось в сообщении.

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