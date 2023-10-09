РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8970 посетителей онлайн
Новости Видео Война
12 716 4

Спецназовцы СБУ ликвидировали шестерых оккупантов ударными дронами. ВИДЕО

Спецназовцы Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях ликвидировали группу оккупантов ударными дронами на Сватовско-Купянском направлении.

Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники получили данные о подготовке захватчиками штурмовых действий против Сил обороны, поэтому поразили армию РФ ударными дронами при движении к боевым рубежам. Шестерых российских военных удалось ликвидировать", - говорилось в сообщении.

Смотрите также: Артиллеристы и операторы БПЛА 71-й ОЕБр атаковали вражеские позиции и ликвидировали группу оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3575) СБУ (19924)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свині доїдять...
показать весь комментарий
09.10.2023 19:26 Ответить
Московіти у звичній для них позиції, усьо так падамашнему було!
показать весь комментарий
09.10.2023 19:33 Ответить
Schön!
показать весь комментарий
09.10.2023 19:37 Ответить
 
 