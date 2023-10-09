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Артиллеристы и операторы БПЛА 71-й ОЕБр атаковали вражеские позиции и ликвидировали группу оккупантов. ВИДЕО

Артиллерия 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины нанесла огневое поражение по позициям россиян. Атаку по оккупантам продолжили аэроразведчики бригады, ликвидировав группу захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

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Автор: 

ликвидация (3575) 71-я отдельная егерская бригада (29)


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Приїхали по вовну, "А вон оно как, Михалыч!".
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09.10.2023 18:10 Ответить
Усьо так падамашнему було для московитів *****, просто здохли в Україні, як терористів зачистили!!
Слава Захисникам України та Волонтерам
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09.10.2023 18:17 Ответить
Ати-бати, йшли касаби
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09.10.2023 18:41 Ответить
Голівуд таку масовку би не придумав
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09.10.2023 18:46 Ответить
Тьфу! Чем больше сдадим, тем лучше!
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09.10.2023 23:16 Ответить
Крууууто! Отличная точность!
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10.10.2023 06:21 Ответить
 
 