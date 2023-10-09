Артиллеристы и операторы БПЛА 71-й ОЕБр атаковали вражеские позиции и ликвидировали группу оккупантов. ВИДЕО

Артиллерия 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины нанесла огневое поражение по позициям россиян. Атаку по оккупантам продолжили аэроразведчики бригады, ликвидировав группу захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

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