УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8993 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
17 506 38

Найвидовищніші детонації "найкращого у світі" російського танка Т-90М "Прорив". ВIДЕО

Російський президент Володимир Путін переконує, що російський новітній танк Т-90М "Прорив" найкращий у світі і не має аналогів за технічними характеристиками.

З ним не погоджуються українські воїни, які від початку повномасштабної війни знищили чи пошкодили майже п'ять десятків "найкращих у світі" бронемашин. Канал "Бутусов плюс" підготував добірку найвидовищніших знищень російського танку Т-90М "Прорив".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Распаковка" найкращого танка Росії Т-90 М "Прорив". ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (23860) танк (2071) знищення (7307) Бутусов Юрій (3598)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Оце точно сказав - виходять на позицію і фсьо, пи*дець )))
показати весь коментар
10.10.2023 10:59
+12
Чудова документалка.
показати весь коментар
10.10.2023 10:55
+11
Ну праЛЬнА ***** каже. Как только вишєл на пАзіцію і всьйо, кирдик
показати весь коментар
10.10.2023 11:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудова документалка.
показати весь коментар
10.10.2023 10:55 Відповісти
Оце точно сказав - виходять на позицію і фсьо, пи*дець )))
показати весь коментар
10.10.2023 10:59 Відповісти
Без КАЗ та захисту від дронів будь який ******** танк - купа чермету для циган

Шайтани в Газі копійчаними дронами попалили навіть Меркаву 4 із КАЗ Трофі
показати весь коментар
10.10.2023 11:01 Відповісти
Кажется главная проблема танков не любимое журналистами и диванными вояками горение боеприпасов (потому что это эффектно). А то что они часто обездвиживаются, даже без видимых повреждений. В Израиле было немало брошенных танков.
показати весь коментар
10.10.2023 11:20 Відповісти
Щоб машина поїхала, треба сісти за руль...

В Ізраілі, судячи із фото та відео, танки та бмп просто були захоплені на базах.

Солдати навіть на якомусь супер навороченому неприступному КПП були захоплені шайтанами в кальсонах
показати весь коментар
10.10.2023 11:39 Відповісти
Не знаю кто разгоняет эти фейки про чуть ли не спящих захваченных солдат. На границе были упорные бои, в том числе с использованием танков.
показати весь коментар
10.10.2023 11:45 Відповісти
Забийте:
9 канал Ізраіль - це російськомовний канал із новинами та аналітикою
Це звідти. Євреї брехати б не стали. Напад був реально блискавичний із виведенням із ладу систем контролю (раша?)
показати весь коментар
10.10.2023 12:08 Відповісти
"Шайтани в Газі копійчаними дронами попалили навіть Меркаву 4 із КАЗ Трофі"

Так, коли танкісти спали
показати весь коментар
20.11.2023 10:30 Відповісти
Й одне й те саме відео москальня юзає і гордіцца))
показати весь коментар
10.10.2023 11:09 Відповісти
Ну праЛЬнА ***** каже. Как только вишєл на пАзіцію і всьйо, кирдик
показати весь коментар
10.10.2023 11:10 Відповісти
лучшій в мірє...он как на позіцію виходіт....то всьоі по всьому..горить за милу душу а зверху мангал ,для бурятів
показати весь коментар
10.10.2023 11:15 Відповісти
Анало-говнет як і сам @уйло.
Слава ЗСУ та СБУ!
показати весь коментар
10.10.2023 11:20 Відповісти
Слава ССО ЗСУ та НГУ!
показати весь коментар
10.10.2023 11:23 Відповісти
От тут ***** ПРАВДУ сказав: "он как на позіцію виходіт -- всьо". І дійсно -- ВСЬО.
показати весь коментар
10.10.2023 11:24 Відповісти
Лопается прамо как Т-72.
показати весь коментар
10.10.2023 11:32 Відповісти
... яким "Нарив" і є. Тому й горить ясним пламенем, що автомат заряджання залишився старим.
показати весь коментар
10.10.2023 11:42 Відповісти
Лучший то он лучший, но вот наши бойцы и их "Джавелины", "Эскалибуры" и "Хаймерсы" об этом не знают!
Короче, лучший среди худших...
показати весь коментар
10.10.2023 11:36 Відповісти
Нарив це лише обтюнингований т-72.
показати весь коментар
10.10.2023 11:43 Відповісти
"Т90 прарив" - лучьший танк в міре!
p.s. - якщо вам треба зігрітись...
показати весь коментар
10.10.2023 11:44 Відповісти
...назавжди.
показати весь коментар
10.10.2023 11:51 Відповісти
"Прорив" варто перейменувати на "Подрив".
показати весь коментар
10.10.2023 11:54 Відповісти
Треба ху@лу це відео переслати, нехай передивляється, сидячи на чумудані...
показати весь коментар
10.10.2023 12:13 Відповісти
Моль інтернетом не користується, а тільки паперовими папками. І живе десь у своєму середньовіччі. Шизофренія + старізний маразм мозку.
показати весь коментар
10.10.2023 17:30 Відповісти
Якщо хтось дійде до того щоб начепити АІ на птур типу стугна або джавелін або дрони з АІ наведенням... танки стануть безкорисною технікою.... хіба що як САУ але там швидкий знос стволів ...

Та і зараз уже копійчані порівняно у вартості дрони відправляють багато техніки в історію....

Війна у нас це взгалі грандіозні зміни в тактиці бойових дій навіть для західних армій...
показати весь коментар
10.10.2023 12:55 Відповісти
а якщо на танк присобачать АІ з РЕБом...
наша війна показала що вага танків на полі бою більша ніж думали собі всі західні експерти.
показати весь коментар
10.10.2023 13:19 Відповісти
Реб не допоможе якщо дрон буде на АІ автопілоті, хіба автоматичну АІ турель з 360 камерою...
показати весь коментар
11.10.2023 10:36 Відповісти
"Т-90 - лучший танк в мире! Он как на позицию выходит - все.... обратно уже не возвращается!"
показати весь коментар
10.10.2023 12:58 Відповісти
плешивый п....ра
показати весь коментар
10.10.2023 13:05 Відповісти
Только выходит на позицию - и фсё. Консервы "буряты жаренные в собственном соку" готовы.
показати весь коментар
10.10.2023 14:19 Відповісти
Ну а что - таки хороший танк! Красиво горит!
показати весь коментар
10.10.2023 16:16 Відповісти
Офигенный танк , танкисты даже выскочить не успевают !
показати весь коментар
10.10.2023 20:23 Відповісти
а зачем им выскакивать, что-бы добили? лучше умереть с комфортом, с кондицеонером.
показати весь коментар
11.10.2023 02:07 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2023 23:58 Відповісти
так Армата вроде лутший, не?
показати весь коментар
11.10.2023 02:06 Відповісти
бронемашини залишився тільки обгорілий корпус без башти."

Башта залишилася, але з величезним отвором зверху
показати весь коментар
20.11.2023 10:27 Відповісти
Дід існує в своїй парадігмі, з найкращими танками, чудо-хероями, процвітаючою економікою. Виманить його з тої бульбашки не вдається. Страшне інше , страшне це те , що армія мудил виконує накази ,що надходять з дідової Нарнії. У-р-о-д-и.
показати весь коментар
20.11.2023 10:35 Відповісти
 
 