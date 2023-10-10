Найвидовищніші детонації "найкращого у світі" російського танка Т-90М "Прорив". ВIДЕО
Російський президент Володимир Путін переконує, що російський новітній танк Т-90М "Прорив" найкращий у світі і не має аналогів за технічними характеристиками.
З ним не погоджуються українські воїни, які від початку повномасштабної війни знищили чи пошкодили майже п'ять десятків "найкращих у світі" бронемашин. Канал "Бутусов плюс" підготував добірку найвидовищніших знищень російського танку Т-90М "Прорив".
Топ коментарі
+23 Beta Human
показати весь коментар10.10.2023 10:59
+12 MausMike
показати весь коментар10.10.2023 10:55
+11 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар10.10.2023 11:10
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Шайтани в Газі копійчаними дронами попалили навіть Меркаву 4 із КАЗ Трофі
В Ізраілі, судячи із фото та відео, танки та бмп просто були захоплені на базах.
Солдати навіть на якомусь супер навороченому неприступному КПП були захоплені шайтанами в кальсонах
9 канал Ізраіль - це російськомовний канал із новинами та аналітикою
Це звідти. Євреї брехати б не стали. Напад був реально блискавичний із виведенням із ладу систем контролю (раша?)
Так, коли танкісти спали
Слава ЗСУ та СБУ!
Короче, лучший среди худших...
p.s. - якщо вам треба зігрітись...
Та і зараз уже копійчані порівняно у вартості дрони відправляють багато техніки в історію....
Війна у нас це взгалі грандіозні зміни в тактиці бойових дій навіть для західних армій...
наша війна показала що вага танків на полі бою більша ніж думали собі всі західні експерти.
Башта залишилася, але з величезним отвором зверху