Найвидовищніші детонації "найкращого у світі" російського танка Т-90М "Прорив". ВIДЕО

Російський президент Володимир Путін переконує, що російський новітній танк Т-90М "Прорив" найкращий у світі і не має аналогів за технічними характеристиками.

З ним не погоджуються українські воїни, які від початку повномасштабної війни знищили чи пошкодили майже п'ять десятків "найкращих у світі" бронемашин. Канал "Бутусов плюс" підготував добірку найвидовищніших знищень російського танку Т-90М "Прорив".

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