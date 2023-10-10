Воїни 128 ОГШБр уразили 2 російські БМП на Запоріжжі. ВIДЕО
Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади вистежили і знищили 2 російські БМП на Запорізькому напрямку.
Ворожу техніку уразили неподалік лісосмуги. Ймовірно, всередині бойових машин перебував і ворожий екіпаж, інформує Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар11.10.2023 01:23 Відповісти Мені подобається 1
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