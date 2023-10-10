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Воїни 128 ОГШБр уразили 2 російські БМП на Запоріжжі. ВIДЕО

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади вистежили і знищили 2 російські БМП на Запорізькому напрямку.

Ворожу техніку уразили неподалік лісосмуги. Ймовірно, всередині бойових машин перебував і ворожий екіпаж, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант відмовляється від полону і наші бійці його ліквідовують. ВIДЕО

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знищення (7307) Запорізька область (3631) БМП (413)


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11.10.2023 01:23 Відповісти
 
 