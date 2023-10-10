Окупант відмовляється від полону і наші бійці його ліквідовують. ВIДЕО

Доброволець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" з позивним "Осман" поділився кадрами знищення загарбників. Один з окупантів не підняв руки, відмовившись від полону, відтак наші бійці його ліквідували в районі Мар’їнки Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри з "демілітаризованими" окупантами опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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