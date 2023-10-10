Окупант відмовляється від полону і наші бійці його ліквідовують. ВIДЕО
Доброволець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" з позивним "Осман" поділився кадрами знищення загарбників. Один з окупантів не підняв руки, відмовившись від полону, відтак наші бійці його ліквідували в районі Мар’їнки Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри з "демілітаризованими" окупантами опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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- Та чув! От тільки це мабуть, буде перша в історії людства операція, коли пацієнт встав з хірургічного столу та відмудохав свого хірурга-вівісектора!...
- Чим відрізняються проводи в Радянську Армію від «путінвермахту»?
- В Радянську Армію проводжали радісно, пишаючись що син іде вчиться захищать Батьківщину і стане дорослим чоловіком, а на проводах до «путінвермахту» наперед справляють поминки і рахують гроші які отримають у випадку його загибелі...
і дорогая нє узнаєт,какой в танкіста бил конєц.....
Байки будуть трансформуватися і трансформуватися…
І з'явиться новий херой, що знищив п'ять Леопардів, два Хаймарс і один Петріот, а коли сто Абрамсів запропонували здатися, він хероічно підірвав себе трофейною Стугною, знищивши десять Абрамсів і один Ф-16….
само вибрало собі долю.
причому тричі вибрало.
перше, коли обрало путю, другий раз коли попхався в чужу країну вбивати і втретє що не погодився на полон.
земля скловатою
"Для таво, чтобы русский челавек пашёл ваевать , нужно саздать ему такую жизнь, чтобы не жалко было её патерять ..." (Путин)
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ликвидация окупантов дело святое 👍
но вот на счет поднятия рук, означающее отказ от плена, не совсем понятно )))
https://www.youtube.com/watch?v=e9WIV1AAzog
Ізраїльська армія Цахал ,якраз зараз вам пояснить і про підняття рук,і про здачу в полон.
Нам треба брать на озброєння це прислів"я...