Оккупант отказывается от плена и наши бойцы его ликвидируют. ВИДЕО
Доброволец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" с позывным "Осман" поделился кадрами уничтожения захватчиков. Один из оккупантов не поднял руки, отказавшись от плена, поэтому наши бойцы его ликвидировали в районе Марьинки Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры с "демилитаризованным" российским танком опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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і дорогая нє узнаєт,какой в танкіста бил конєц.....
Байки будуть трансформуватися і трансформуватися…
І з'явиться новий херой, що знищив п'ять Леопардів, два Хаймарс і один Петріот, а коли сто Абрамсів запропонували здатися, він хероічно підірвав себе трофейною Стугною, знищивши десять Абрамсів і один Ф-16….
само вибрало собі долю.
причому тричі вибрало.
перше, коли обрало путю, другий раз коли попхався в чужу країну вбивати і втретє що не погодився на полон.
земля скловатою
"Для таво, чтобы русский челавек пашёл ваевать , нужно саздать ему такую жизнь, чтобы не жалко было её патерять ..." (Путин)
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ликвидация окупантов дело святое 👍
но вот на счет поднятия рук, означающее отказ от плена, не совсем понятно )))
https://www.youtube.com/watch?v=e9WIV1AAzog
Ізраїльська армія Цахал ,якраз зараз вам пояснить і про підняття рук,і про здачу в полон.
Нам треба брать на озброєння це прислів"я...