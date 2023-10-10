РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8675 посетителей онлайн
Новости Видео Война
46 488 52

Оккупант отказывается от плена и наши бойцы его ликвидируют. ВИДЕО

Доброволец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" с позывным "Осман" поделился кадрами уничтожения захватчиков. Один из оккупантов не поднял руки, отказавшись от плена, поэтому наши бойцы его ликвидировали в районе Марьинки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры с "демилитаризованным" российским танком опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Артиллеристы поразили склад, где россияне прятали противотанковую пушку М-69.. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3575) Марьинка (713)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+49
не міг у своїх барнаулах від водяри сдохнуть?
показать весь комментарий
10.10.2023 21:00
+35
Дивився б і дивився!
показать весь комментарий
10.10.2023 20:59
+29
Пообіцяв жінці білі Жігулі.
показать весь комментарий
10.10.2023 21:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
картіна маслом
показать весь комментарий
10.10.2023 20:59 Ответить
Дивився б і дивився!
показать весь комментарий
10.10.2023 20:59 Ответить
не міг у своїх барнаулах від водяри сдохнуть?
показать весь комментарий
10.10.2023 21:00 Ответить
Его тушку родные продали за пачку пельменей. Так что этот камикадзе был обречен
показать весь комментарий
10.10.2023 21:30 Ответить
- Куме! Ви чули? Москалі стверджують, що вони в Україні не ведуть війну, а проводять «спецоперацію»!

- Та чув! От тільки це мабуть, буде перша в історії людства операція, коли пацієнт встав з хірургічного столу та відмудохав свого хірурга-вівісектора!...

 - Чим відрізняються проводи в Радянську Армію від «путінвермахту»?

- В Радянську Армію проводжали радісно, пишаючись що син іде вчиться захищать Батьківщину і стане дорослим чоловіком, а на проводах до «путінвермахту» наперед справляють поминки і рахують гроші які отримають у випадку його загибелі...

показать весь комментарий
11.10.2023 07:35 Ответить
Судя по его чёрным потрохам, там цирроз печени, так что ему уже было всё равно.
показать весь комментарий
10.10.2023 21:51 Ответить
Пообіцяв жінці білі Жігулі.
показать весь комментарий
10.10.2023 21:00 Ответить
При умові,що його найдуть і привезут їй додому,а так він безвісті пропавший орк.....
і дорогая нє узнаєт,какой в танкіста бил конєц.....
показать весь комментарий
10.10.2023 22:26 Ответить
Так вроді лапи ж доверху здіймав... але най буде
показать весь комментарий
10.10.2023 21:03 Ответить
То інший лапи піднімав, але якось невпевнено
показать весь комментарий
10.10.2023 21:33 Ответить
А раз невпевнено, то і ....цейво
показать весь комментарий
10.10.2023 21:35 Ответить
не транспортабельний був
показать весь комментарий
10.10.2023 23:10 Ответить
Что с жівотіком, асвабадітєль?
показать весь комментарий
10.10.2023 21:04 Ответить
Лівєр почав готувати.
показать весь комментарий
10.10.2023 21:09 Ответить
землицею українською напихався аж яму вигріб, тільки от пузо невитримало
показать весь комментарий
10.10.2023 21:26 Ответить
Якби він не відмовився здаватись, його б відмовили солдати НАТО
показать весь комментарий
10.10.2023 21:05 Ответить
ну, як кажуть в татарстані - хазяин-барин
показать весь комментарий
10.10.2023 21:08 Ответить
Мабуть їм ПОРОБЛЕНО
показать весь комментарий
10.10.2023 21:19 Ответить
Разговор короткий: "Нет? Ну, на "нет" и суда нет!"
показать весь комментарий
10.10.2023 21:22 Ответить
Справжній херой для кисіль-тв!
Байки будуть трансформуватися і трансформуватися…
І з'явиться новий херой, що знищив п'ять Леопардів, два Хаймарс і один Петріот, а коли сто Абрамсів запропонували здатися, він хероічно підірвав себе трофейною Стугною, знищивши десять Абрамсів і один Ф-16….
показать весь комментарий
10.10.2023 21:26 Ответить
+10 тис грн в бюджет України в місяць.
показать весь комментарий
10.10.2023 21:27 Ответить
была свинособака и не стало.......................СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
10.10.2023 21:39 Ответить
воно чекало, що йому талони на посилене хврчування видадуть чи шо?
само вибрало собі долю.
причому тричі вибрало.
перше, коли обрало путю, другий раз коли попхався в чужу країну вбивати і втретє що не погодився на полон.
земля скловатою
показать весь комментарий
10.10.2023 21:41 Ответить
Енний раз задаюсь питанням, який мотив рухає москалями щоб за тисячі км їхати до нас здихати, а в самих 20млн кВ.км. території і всі необхідні для теплого ситого життя ресурси ? Один москалик, ніби то нейтральний, в коментах тг запитує "ваши пацани гибнут зная за что - за свою родину, а ви задумайтесь над тем почему гибнут русские парни, по вашему, ни за что ?" Тіпа підкидає прапаганду що москалі тут здихають за якесь мегагалактичне свєтлоє будущєє, против нацизма - хоча приблизно не знають визначення самого поняття
показать весь комментарий
10.10.2023 21:42 Ответить
там ,вони вже нічого не пояснюють. ..там стадо...просто ваюют..."За сєбя і за того парня"..
показать весь комментарий
10.10.2023 22:13 Ответить
Для того, щоб народ захотів узять у руки зброю та пішов воювать - треба створить йому такі умови життя, щоб він знав, ЩО захищає!" (маршал Манергейм)

"Для таво, чтобы русский челавек пашёл ваевать , нужно саздать ему такую жизнь, чтобы не жалко было её патерять ..." (Путин)
показать весь комментарий
11.10.2023 07:49 Ответить
Молодцу дрон к лицу!
показать весь комментарий
10.10.2023 21:45 Ответить
Это Лучшая статья на Цензор.нет за сегодня !
показать весь комментарий
10.10.2023 21:51 Ответить
А де видно, що він відмовляється?
показать весь комментарий
10.10.2023 21:59 Ответить
а это он кричал, ты разве по губам не понял? тут и дурак поймет что не хотел сдаваться... вот же засранец
показать весь комментарий
10.10.2023 22:04 Ответить
ты ему письмо напиши...
показать весь комментарий
10.10.2023 22:29 Ответить
"Один из оккупантов не поднял руки, отказавшись от плена"
----
ликвидация окупантов дело святое 👍
но вот на счет поднятия рук, означающее отказ от плена, не совсем понятно )))
показать весь комментарий
10.10.2023 22:02 Ответить
Two Ukraine soldiers capture wounded Russian major near Bakhmut
https://www.youtube.com/watch?v=e9WIV1AAzog
показать весь комментарий
10.10.2023 22:03 Ответить
Просто дізнався, що в параші пропонують їсти м'ясо з лічинок мух та локшину з комах і вирішив побалувати свою ватосамицю з виводком "пєльмєшками". Турботливий татко влаштував родині свято.
показать весь комментарий
10.10.2023 22:08 Ответить
Всім хто щось побачив, чи не побачив підняття рук...звертайтесь в ООН..
Ізраїльська армія Цахал ,якраз зараз вам пояснить і про підняття рук,і про здачу в полон.
показать весь комментарий
10.10.2023 22:10 Ответить
мне лично пофиг на Израиль и их проблемы, точно так же как и им на нас. а то что это видео может на наших бойцов повлиять очень не хорошо совсем не пофиг
показать весь комментарий
10.10.2023 22:38 Ответить
а ваши это куда?
показать весь комментарий
11.10.2023 00:58 Ответить
У спецпризначенців ЦАХАЛу є жарт в стилі "чорного гумору" : "Ви повинні стрілять так швидко, щоб у терориста не було часу піднять руки, щоб здаться в полон!"
Нам треба брать на озброєння це прислів"я...
показать весь комментарий
11.10.2023 07:54 Ответить
Не хер цих пітарасів жаліти. Підняв, не підняв руку. Не х...уй було лізти з свинячим рилом до чужої країни. Ці ушлепки наших воїнів не жаліють.
показать весь комментарий
10.10.2023 22:43 Ответить
Да и не говорите. ща пану Залужному , в срочнейшем порядке, тре ехать на курсы повышения квалификации ( в Израиль).
показать весь комментарий
10.10.2023 23:03 Ответить
А полонених Українців на тебе розумник міняти?
показать весь комментарий
10.10.2023 23:26 Ответить
Не хвилювайся ти так - кацапських полонених вистачить на всіх.
показать весь комментарий
11.10.2023 02:31 Ответить
ну для початку можна почати міняти на промосКАЛьських попів! їх в Україні, як ГІВНА!
показать весь комментарий
11.10.2023 04:50 Ответить
Чудова робота, одразу помітно руку майстра. Браво!
показать весь комментарий
10.10.2023 22:55 Ответить
Фрицы со своей педантичностью в сторонке нервно курят.
показать весь комментарий
10.10.2023 23:05 Ответить
Чого тим Кацапам вдома не седиться..... якісь точно хворі на голову.
показать весь комментарий
10.10.2023 23:25 Ответить
Залізло гівно під беху і здохло. Все скрєпно
показать весь комментарий
11.10.2023 02:30 Ответить
Не стоит это печатать. Это реалии войны. А они запредельно жёсткие всегда. Нас меньше, врага больше числом, так что делать тогда??? Правильно--- крошить, крошить и ещё раз крошить. Капусту.
показать весь комментарий
11.10.2023 09:41 Ответить
 
 