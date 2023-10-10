Оккупант отказывается от плена и наши бойцы его ликвидируют. ВИДЕО

Доброволец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" с позывным "Осман" поделился кадрами уничтожения захватчиков. Один из оккупантов не поднял руки, отказавшись от плена, поэтому наши бойцы его ликвидировали в районе Марьинки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры с "демилитаризованным" российским танком опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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