Артиллеристы поразили склад, где россияне прятали противотанковую пушку М-69.. ВИДЕО
Разведчики штурмовой бригады "Стальной границы" обнаружили склад захватчиков, где те хоронили противотанковую пушку М-69. Артиллеристы поразили цель, уничтожив технику и запасы противника.
Гвардейцы в составе Сил обороны Украины выследили вражескую цель на Сватовском направлении, передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря четкой работе пушкарей 15-го мобильного пограничного отряда, складское помещение вместе с пушкой успешно уничтожили", – отмечают воины.
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+14 Яков #582045
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+11 Максім ХОЙ #398010
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Звідкіля вона там?
производство 1958-1960
Я так розцмію було виготовлено аж 2 шт І всьо Одного вже немає.
А найближчими днями прибудуть ще 10 танків Leopard 1А5, також будуть доставлені 15 захищених транспортних машин та майже 20 захищених медичних автомобілів.
Методичка русні попала в руки терористів ХАМАСу.
Наступна на черзі...