РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8675 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 495 20

Артиллеристы поразили склад, где россияне прятали противотанковую пушку М-69.. ВИДЕО

Разведчики штурмовой бригады "Стальной границы" обнаружили склад захватчиков, где те хоронили противотанковую пушку М-69. Артиллеристы поразили цель, уничтожив технику и запасы противника.

Гвардейцы в составе Сил обороны Украины выследили вражескую цель на Сватовском направлении, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря четкой работе пушкарей 15-го мобильного пограничного отряда, складское помещение вместе с пушкой успешно уничтожили", – отмечают воины.

Смотрите также: Наши воины уничтожили два танка на Сватовском направлении: у оккупантов убытков на 6 миллионов долларов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7001) ВСУ (6610)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
🤡Спікер ХАМАС заявляє, що вони не вбивали цивільних, а всі тіла та відео свідчення, це нібито ізраїльська пропаганда.

Методичка русні попала в руки терористів ХАМАСу.
показать весь комментарий
10.10.2023 19:58
+11
Із рубрики,Доброго Вечора Україно!!!
показать весь комментарий
10.10.2023 19:21
+6
з Кубинки!
показать весь комментарий
10.10.2023 19:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Із рубрики,Доброго Вечора Україно!!!
показать весь комментарий
10.10.2023 19:21 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2023 19:24 Ответить
Гармата м-69???Це шо за модель?Перший раз чую..... .
показать весь комментарий
10.10.2023 19:24 Ответить
152 мм, в серію не пішла, випробували в 1960 р.
Звідкіля вона там?
показать весь комментарий
10.10.2023 19:38 Ответить
з Кубинки!
показать весь комментарий
10.10.2023 19:40 Ответить
А я про шо? В вантандер гра така..там точно присутня!А тут.....помилка,добре шо спалили,а шо...то таке,будемо думати...на пушку кацапа менше.
показать весь комментарий
10.10.2023 19:40 Ответить
https://wiki.warthunder.ru/%D0%9C-69_(152-%D0%BC%D0%BC)

производство 1958-1960
показать весь комментарий
10.10.2023 19:39 Ответить
Мабуть з музею
показать весь комментарий
10.10.2023 19:41 Ответить
динозавр екзотичний САУ. 152мм. х 38 калібрів!
показать весь комментарий
10.10.2023 19:39 Ответить
В проекте М-69 проработали 152-мм орудие с гладким стволом тех же габаритов. Относительная длина ствола - 68,5 калибров.
показать весь комментарий
10.10.2023 19:46 Ответить
Єдиний екземпляр Експериментальний Ще при Хрущові розробили Витягли з музею в Кубінці
показать весь комментарий
10.10.2023 20:20 Ответить
Раз так.....то це точно кранти)))Це поярче т-55.
показать весь комментарий
10.10.2023 20:30 Ответить
Противотанковая пушка М-69 калибра 152-мм является мощнейшим и уникальным вооружением опытной САУ Обьект 120 "Таран". Пушка была изготовлена в 1958 году. Дульная энергия бронебойного снаряда составляла 18.5 МДж, что даже превосходит современные танковые орудия. Опытный образец САУ «Таран» был отправлен на заводские испытания, где совершил несколько выстрелов, после чего испытания были остановлены. Постановлением Совета министров СССР от 30 мая 1960 года все работы по теме «Таран» были прекращены. В качестве официальной причины называется появление эффективных (в том числе переносных) противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и гладкоствольных танковых орудий (которые имели возможность стрелять из ствола ПТУРом, чего нарезная пушка Обьекта 120 делать не умела). Также были сложности с заряжанием орудия, недоведённость некоторых узлов и агрегатов САУ.

Я так розцмію було виготовлено аж 2 шт І всьо Одного вже немає.
показать весь комментарий
10.10.2023 19:53 Ответить
Ні це не терорист ХАМАС, це той самий «шайтан» - командир 72 бригади зс рф, якого наші штурмовики взяли в полон в Андріївці
показать весь комментарий
10.10.2023 19:55 Ответить
На кілок падлу!
показать весь комментарий
10.10.2023 20:05 Ответить
🔥До нового пакету допомоги Німеччини Україні увійдуть Patriot, IRIS-T і Gepard
А найближчими днями прибудуть ще 10 танків Leopard 1А5, також будуть доставлені 15 захищених транспортних машин та майже 20 захищених медичних автомобілів.
показать весь комментарий
10.10.2023 19:57 Ответить
🤡Спікер ХАМАС заявляє, що вони не вбивали цивільних, а всі тіла та відео свідчення, це нібито ізраїльська пропаганда.

Методичка русні попала в руки терористів ХАМАСу.
показать весь комментарий
10.10.2023 19:58 Ответить
Тоді відео з поваленням "хмарочосів" в Газі знімалось в на LucasFilm )))
показать весь комментарий
10.10.2023 21:34 Ответить
М-69 - це опитна гармата. Вона тільки в одному екземплярі була зроблена та є зараз тільки в музеї. Невжеж з музею забрали?
показать весь комментарий
10.10.2023 20:57 Ответить
"царь-пушкє" приготуватись!
Наступна на черзі...
показать весь комментарий
11.10.2023 13:00 Ответить
 
 