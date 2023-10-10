Артиллеристы поразили склад, где россияне прятали противотанковую пушку М-69.. ВИДЕО

Разведчики штурмовой бригады "Стальной границы" обнаружили склад захватчиков, где те хоронили противотанковую пушку М-69. Артиллеристы поразили цель, уничтожив технику и запасы противника.

Гвардейцы в составе Сил обороны Украины выследили вражескую цель на Сватовском направлении, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря четкой работе пушкарей 15-го мобильного пограничного отряда, складское помещение вместе с пушкой успешно уничтожили", – отмечают воины.

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