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Артилеристи уразили склад, де росіяни ховали протитанкову гармату М-69. ВIДЕО

Розвідники штурмової бригади "Сталевий Кордон" виявили склад загарбників, де ті ховали протитанкову гармату М-69. Артилеристи уразили ціль, знищивши техніку і запаси противника.

Гвардійці у складі Сил Оборони України вистежили ворожу ціль на Сватівському напрямку, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки чіткій роботі гармашів 15 мобільного прикордонного загону, складське приміщення разом з гарматою успішно знищили", – зазначають воїни.

Також дивіться: Наші воїни знищили два танки на Сватівському напрямку: у окупантів збитків на 6 мільйонів доларів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7307) ЗСУ (7572)


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Топ коментарі
+14
🤡Спікер ХАМАС заявляє, що вони не вбивали цивільних, а всі тіла та відео свідчення, це нібито ізраїльська пропаганда.

Методичка русні попала в руки терористів ХАМАСу.
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10.10.2023 19:58
+11
Із рубрики,Доброго Вечора Україно!!!
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10.10.2023 19:21
+6
з Кубинки!
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10.10.2023 19:40
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Із рубрики,Доброго Вечора Україно!!!
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10.10.2023 19:21 Відповісти
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10.10.2023 19:24 Відповісти
Гармата м-69???Це шо за модель?Перший раз чую..... .
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10.10.2023 19:24 Відповісти
152 мм, в серію не пішла, випробували в 1960 р.
Звідкіля вона там?
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10.10.2023 19:38 Відповісти
з Кубинки!
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10.10.2023 19:40 Відповісти
А я про шо? В вантандер гра така..там точно присутня!А тут.....помилка,добре шо спалили,а шо...то таке,будемо думати...на пушку кацапа менше.
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10.10.2023 19:40 Відповісти
https://wiki.warthunder.ru/%D0%9C-69_(152-%D0%BC%D0%BC)

производство 1958-1960
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10.10.2023 19:39 Відповісти
Мабуть з музею
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10.10.2023 19:41 Відповісти
динозавр екзотичний САУ. 152мм. х 38 калібрів!
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10.10.2023 19:39 Відповісти
В проекте М-69 проработали 152-мм орудие с гладким стволом тех же габаритов. Относительная длина ствола - 68,5 калибров.
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10.10.2023 19:46 Відповісти
Єдиний екземпляр Експериментальний Ще при Хрущові розробили Витягли з музею в Кубінці
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10.10.2023 20:20 Відповісти
Раз так.....то це точно кранти)))Це поярче т-55.
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10.10.2023 20:30 Відповісти
Противотанковая пушка М-69 калибра 152-мм является мощнейшим и уникальным вооружением опытной САУ Обьект 120 "Таран". Пушка была изготовлена в 1958 году. Дульная энергия бронебойного снаряда составляла 18.5 МДж, что даже превосходит современные танковые орудия. Опытный образец САУ «Таран» был отправлен на заводские испытания, где совершил несколько выстрелов, после чего испытания были остановлены. Постановлением Совета министров СССР от 30 мая 1960 года все работы по теме «Таран» были прекращены. В качестве официальной причины называется появление эффективных (в том числе переносных) противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и гладкоствольных танковых орудий (которые имели возможность стрелять из ствола ПТУРом, чего нарезная пушка Обьекта 120 делать не умела). Также были сложности с заряжанием орудия, недоведённость некоторых узлов и агрегатов САУ.

Я так розцмію було виготовлено аж 2 шт І всьо Одного вже немає.
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10.10.2023 19:53 Відповісти
Ні це не терорист ХАМАС, це той самий «шайтан» - командир 72 бригади зс рф, якого наші штурмовики взяли в полон в Андріївці
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10.10.2023 19:55 Відповісти
На кілок падлу!
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10.10.2023 20:05 Відповісти
🔥До нового пакету допомоги Німеччини Україні увійдуть Patriot, IRIS-T і Gepard
А найближчими днями прибудуть ще 10 танків Leopard 1А5, також будуть доставлені 15 захищених транспортних машин та майже 20 захищених медичних автомобілів.
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10.10.2023 19:57 Відповісти
🤡Спікер ХАМАС заявляє, що вони не вбивали цивільних, а всі тіла та відео свідчення, це нібито ізраїльська пропаганда.

Методичка русні попала в руки терористів ХАМАСу.
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10.10.2023 19:58 Відповісти
Тоді відео з поваленням "хмарочосів" в Газі знімалось в на LucasFilm )))
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10.10.2023 21:34 Відповісти
М-69 - це опитна гармата. Вона тільки в одному екземплярі була зроблена та є зараз тільки в музеї. Невжеж з музею забрали?
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10.10.2023 20:57 Відповісти
"царь-пушкє" приготуватись!
Наступна на черзі...
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11.10.2023 13:00 Відповісти
 
 