Артилеристи уразили склад, де росіяни ховали протитанкову гармату М-69. ВIДЕО

Розвідники штурмової бригади "Сталевий Кордон" виявили склад загарбників, де ті ховали протитанкову гармату М-69. Артилеристи уразили ціль, знищивши техніку і запаси противника.

Гвардійці у складі Сил Оборони України вистежили ворожу ціль на Сватівському напрямку, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки чіткій роботі гармашів 15 мобільного прикордонного загону, складське приміщення разом з гарматою успішно знищили", – зазначають воїни.

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