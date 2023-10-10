Артилеристи уразили склад, де росіяни ховали протитанкову гармату М-69. ВIДЕО
Розвідники штурмової бригади "Сталевий Кордон" виявили склад загарбників, де ті ховали протитанкову гармату М-69. Артилеристи уразили ціль, знищивши техніку і запаси противника.
Гвардійці у складі Сил Оборони України вистежили ворожу ціль на Сватівському напрямку, передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки чіткій роботі гармашів 15 мобільного прикордонного загону, складське приміщення разом з гарматою успішно знищили", – зазначають воїни.
Топ коментарі
+14 Яков #582045
показати весь коментар10.10.2023 19:58
+11 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар10.10.2023 19:21
+6 walshebneg
показати весь коментар10.10.2023 19:40
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Звідкіля вона там?
производство 1958-1960
Я так розцмію було виготовлено аж 2 шт І всьо Одного вже немає.
А найближчими днями прибудуть ще 10 танків Leopard 1А5, також будуть доставлені 15 захищених транспортних машин та майже 20 захищених медичних автомобілів.
Методичка русні попала в руки терористів ХАМАСу.
Наступна на черзі...