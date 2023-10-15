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"М’ясний штурм" росіян на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри знищення значної кількості росіян під час невдалого штурму Авдіївки.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри поширені у соцмережах. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші бійці відбивають російський наступ на Донеччині, знищуючи ворожу бронетехніку. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навколо Авдіївки не вщухають стрілецькі бої та масовані обстріли, у місті призупинили підвезення гуманітарної допомоги та проведення рятувально-пошукових робіт, - начальник МВА Барабаш

Автор: 

армія рф (17516) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+69
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15.10.2023 23:25
+51
Гарна робота! Слава ЗСУ!
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15.10.2023 23:22
+44
Ой ти,моя земле, нашпигована металом і тілами орків....Усе буде Україна
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15.10.2023 23:25
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Гарна робота! Слава ЗСУ!
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15.10.2023 23:22 Відповісти
Як багато свинства...
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15.10.2023 23:23 Відповісти
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15.10.2023 23:23 Відповісти
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15.10.2023 23:25 Відповісти
Як тут не згадати царя Піра після однієї його битви з римлянами: "Ще одна така перемога і я залишуся без війська".
Путін закопує в українську землю вже третю свою армію. Він дійсно увійде в історію, але точно не як видатний полководець.
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16.10.2023 12:03 Відповісти
Ой ти,моя земле, нашпигована металом і тілами орків....Усе буде Україна
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15.10.2023 23:25 Відповісти
оператор - стажер.
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15.10.2023 23:25 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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15.10.2023 23:28 Відповісти
Нічого їм не промиє мізки, у зв'язку з їх повною відсутністю ...
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15.10.2023 23:38 Відповісти
Тобто 0.5млн дохлих росіян до цього моменту - це ще недостатньо було для інсайду?
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16.10.2023 02:55 Відповісти
Можна дивитися вічно!
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15.10.2023 23:30 Відповісти
Це відео зробило мій вечір ...
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15.10.2023 23:36 Відповісти
КЛАС!!!
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15.10.2023 23:36 Відповісти
Ванюшкі відпочивають .
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15.10.2023 23:37 Відповісти
Вони біжать бо там ЗСУ білети на концерт кабздонівський роздають
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15.10.2023 23:38 Відповісти
Прям хороший свиноріз на відосі.
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15.10.2023 23:45 Відповісти
Кацапи написали що це була "развєдка боєм"
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15.10.2023 23:47 Відповісти
Почему московиты не ноют наступление пропало, ездят колоннами., большие потери?
Подбитый леопард, который уже давно отремонтировали и он снова коошмарит московитов до сих пор вспоминают, а про разбитые колоны под Авдеевкой молчок. Про потери под Угледаром вообще только единицы помнят.
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15.10.2023 23:47 Відповісти
Це ж треба, так ***** любити!
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15.10.2023 23:55 Відповісти
Гроші *******
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16.10.2023 00:54 Відповісти
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15.10.2023 23:58 Відповісти
Крым убрать и тогда норм картинка.
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16.10.2023 00:08 Відповісти
Їм все рівно. Пок икількість вбитих не було 2-4 млн, але Москва не буде вся в руїнах - їм все рівно
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16.10.2023 00:02 Відповісти
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16.10.2023 00:10 Відповісти
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16.10.2023 00:41 Відповісти
Забути в кінці своєї писанини,що пи₴дів на початку? Тут навіть пам'ять як не у рибки групі. Тут щось взагалі феноменальне в плані деградації.
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16.10.2023 00:54 Відповісти
Це кацапізм рештку головного мозку.
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16.10.2023 02:41 Відповісти
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16.10.2023 01:08 Відповісти
Був би скрєпний герб Московії.
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16.10.2023 05:04 Відповісти
похоже - яблочко танцевал

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16.10.2023 07:50 Відповісти
Під Авдіївкою жахливі бої і втрати з обох сторін. Там буде вирішуватися хто кого перенаступив з літа до зими.
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16.10.2023 01:29 Відповісти
Приємно дивитись натюрморти з москалями.
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16.10.2023 02:42 Відповісти
Дохніть ******** кацапські.
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16.10.2023 05:41 Відповісти
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16.10.2023 09:44 Відповісти
Слава Україні!
Героям Слава!
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16.10.2023 11:13 Відповісти
Вся ця возня московитів під Авдіївкою і Куп'янськом - бажання Ху@ла вплинути на американських конгресменів і виборців перед виборами у США, показати, що величезні кошти американських платників податків адміністрація Байдена витрачає в Україні даремно.
Показали🔥 і ефективність американської допомоги в плані озброєння і підготовки ЗСУ.
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16.10.2023 13:04 Відповісти
 
 