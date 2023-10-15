"М’ясний штурм" росіян на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри знищення значної кількості росіян під час невдалого штурму Авдіївки.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри поширені у соцмережах.

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