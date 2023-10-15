"Мясной штурм" россиян на Авдеевском направлении. ВИДЕО
В сеть попали кадры уничтожения значительного количества россиян во время неудачного штурма Авдеевки.
Как информирует Цензор.НЕТ, кадры распространены в соцсетях.
Топ комментарии
+69 Павло ШОвте
показать весь комментарий15.10.2023 23:25
+51 перець
показать весь комментарий15.10.2023 23:22
+44 valentyna #410470
показать весь комментарий15.10.2023 23:25
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Путін закопує в українську землю вже третю свою армію. Він дійсно увійде в історію, але точно не як видатний полководець.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Подбитый леопард, который уже давно отремонтировали и он снова коошмарит московитов до сих пор вспоминают, а про разбитые колоны под Авдеевкой молчок. Про потери под Угледаром вообще только единицы помнят.
Героям Слава!
Показали🔥 і ефективність американської допомоги в плані озброєння і підготовки ЗСУ.