"Мясной штурм" россиян на Авдеевском направлении. ВИДЕО

В сеть попали кадры уничтожения значительного количества россиян во время неудачного штурма Авдеевки.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры распространены в соцсетях.

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