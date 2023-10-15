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"Мясной штурм" россиян на Авдеевском направлении. ВИДЕО

В сеть попали кадры уничтожения значительного количества россиян во время неудачного штурма Авдеевки.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры распространены в соцсетях.

Также смотрите: Наши бойцы отражают российское наступление на Донетчине, уничтожая вражескую бронетехнику. ВИДЕО

Читайте также: По состоянию на утро 15 октября в Авдеевке остается более 1600 человек, – начальник ГВА Барабаш

Автор: 

армия РФ (19365) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+69
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15.10.2023 23:25
+51
Гарна робота! Слава ЗСУ!
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15.10.2023 23:22
+44
Ой ти,моя земле, нашпигована металом і тілами орків....Усе буде Україна
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15.10.2023 23:25
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Гарна робота! Слава ЗСУ!
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15.10.2023 23:22 Ответить
Як багато свинства...
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15.10.2023 23:23 Ответить
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15.10.2023 23:23 Ответить
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15.10.2023 23:25 Ответить
Як тут не згадати царя Піра після однієї його битви з римлянами: "Ще одна така перемога і я залишуся без війська".
Путін закопує в українську землю вже третю свою армію. Він дійсно увійде в історію, але точно не як видатний полководець.
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16.10.2023 12:03 Ответить
Ой ти,моя земле, нашпигована металом і тілами орків....Усе буде Україна
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15.10.2023 23:25 Ответить
оператор - стажер.
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15.10.2023 23:25 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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15.10.2023 23:28 Ответить
Нічого їм не промиє мізки, у зв'язку з їх повною відсутністю ...
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15.10.2023 23:38 Ответить
Тобто 0.5млн дохлих росіян до цього моменту - це ще недостатньо було для інсайду?
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16.10.2023 02:55 Ответить
Можна дивитися вічно!
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15.10.2023 23:30 Ответить
Це відео зробило мій вечір ...
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15.10.2023 23:36 Ответить
КЛАС!!!
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15.10.2023 23:36 Ответить
Ванюшкі відпочивають .
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15.10.2023 23:37 Ответить
Вони біжать бо там ЗСУ білети на концерт кабздонівський роздають
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15.10.2023 23:38 Ответить
Прям хороший свиноріз на відосі.
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15.10.2023 23:45 Ответить
Кацапи написали що це була "развєдка боєм"
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15.10.2023 23:47 Ответить
Почему московиты не ноют наступление пропало, ездят колоннами., большие потери?
Подбитый леопард, который уже давно отремонтировали и он снова коошмарит московитов до сих пор вспоминают, а про разбитые колоны под Авдеевкой молчок. Про потери под Угледаром вообще только единицы помнят.
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15.10.2023 23:47 Ответить
Це ж треба, так ***** любити!
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15.10.2023 23:55 Ответить
Гроші *******
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16.10.2023 00:54 Ответить
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15.10.2023 23:58 Ответить
Крым убрать и тогда норм картинка.
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16.10.2023 00:08 Ответить
Їм все рівно. Пок икількість вбитих не було 2-4 млн, але Москва не буде вся в руїнах - їм все рівно
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16.10.2023 00:02 Ответить
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16.10.2023 00:10 Ответить
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16.10.2023 00:41 Ответить
Забути в кінці своєї писанини,що пи₴дів на початку? Тут навіть пам'ять як не у рибки групі. Тут щось взагалі феноменальне в плані деградації.
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16.10.2023 00:54 Ответить
Це кацапізм рештку головного мозку.
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16.10.2023 02:41 Ответить
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16.10.2023 01:08 Ответить
Був би скрєпний герб Московії.
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16.10.2023 05:04 Ответить
похоже - яблочко танцевал

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16.10.2023 07:50 Ответить
Під Авдіївкою жахливі бої і втрати з обох сторін. Там буде вирішуватися хто кого перенаступив з літа до зими.
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16.10.2023 01:29 Ответить
Приємно дивитись натюрморти з москалями.
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16.10.2023 02:42 Ответить
Дохніть ******** кацапські.
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16.10.2023 05:41 Ответить
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16.10.2023 09:44 Ответить
Слава Україні!
Героям Слава!
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16.10.2023 11:13 Ответить
Вся ця возня московитів під Авдіївкою і Куп'янськом - бажання Ху@ла вплинути на американських конгресменів і виборців перед виборами у США, показати, що величезні кошти американських платників податків адміністрація Байдена витрачає в Україні даремно.
Показали🔥 і ефективність американської допомоги в плані озброєння і підготовки ЗСУ.
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16.10.2023 13:04 Ответить
 
 