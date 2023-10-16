Оператор українського дрона заганяв у переліску російського офіцера. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував російського офіцера.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис воєнного сафарі опублікований у соціальних мережах. На записі видно, що окупант дуже довго намагався уникнути удару БПЛА - бігав переліском, хововся стріляв, утім, безуспішно.

"Кінематографічна історія зі щасливим кінцем трапилася з офіцером російської армії, якого вистежили бійці підрозділу Signum 93-ї бригади та розпочало справжнє сафарі за допомогою FPV-дрону. Загарбник відстрілювався з пістолета, вдавав мертвого, ховався, потів і багато бігав, так і залишивши планету дуже втомленим". - пише у коментарі автор публікації.

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