Оператор українського дрона заганяв у переліску російського офіцера. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував російського офіцера.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис воєнного сафарі опублікований у соціальних мережах. На записі видно, що окупант дуже довго намагався уникнути удару БПЛА - бігав переліском, хововся стріляв, утім, безуспішно.
"Кінематографічна історія зі щасливим кінцем трапилася з офіцером російської армії, якого вистежили бійці підрозділу Signum 93-ї бригади та розпочало справжнє сафарі за допомогою FPV-дрону. Загарбник відстрілювався з пістолета, вдавав мертвого, ховався, потів і багато бігав, так і залишивши планету дуже втомленим". - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+48 Александр Чуднивец #474549
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+40 cimbitep
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+38 Xavier
показати весь коментар16.10.2023 12:51
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Сидеть на печи
Мыться в баньке с девками и водочкой
А русский приперся в Украину
И больше у русского ни печи
Ни баньки с девками
ps якщо ця істота так прагнула жити, чого вона поперлася до України?
Нам треба 100 млн гарних кaųanів
Mepmвux кaųanів!
З такими гарними фізичними даними піде у підтанцьовку до кабздона
На дєревні в себе був...
Втік від кур, коров, козлів...
Бігав, аж свіркали литки...
Та від дрона - не зумів...
А хіба кацапські дрони українських солдат так не вбивають?
Лолакацап, біжи". Рімейк.
Респект всім причетним до цього дрона - від громадян і волонтерів до екіпажу дрона.
Слава ЗСУ!
Залік ЗСУ не склав! Склав - на 2 бали !
І по "5" - бальній, і по "12" - бальній!!!!))))
Навіть не злякався.
Правда сказав: все ******!