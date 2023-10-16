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Оператор українського дрона заганяв у переліску російського офіцера. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував російського офіцера.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис воєнного сафарі опублікований у соціальних мережах. На записі видно, що окупант дуже довго намагався уникнути удару БПЛА - бігав переліском, хововся стріляв, утім, безуспішно.

"Кінематографічна історія зі щасливим кінцем трапилася з офіцером російської армії, якого вистежили бійці підрозділу Signum 93-ї бригади та розпочало справжнє сафарі за допомогою FPV-дрону. Загарбник відстрілювався з пістолета, вдавав мертвого, ховався, потів і багато бігав, так і залишивши планету дуже втомленим". - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант біжить по полю, втікаючи від FPV-дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) офіцер (99) 93 окрема механізована бригада (295)


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Топ коментарі
+48
Рашист лавіровал лавіровал да нє вилавіровал-дронщику респектище...
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16.10.2023 12:45
+40
приємна легка комедія з гарним фіналом.
ps якщо ця істота так прагнула жити, чого вона поперлася до України?
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16.10.2023 12:46
+38
Это руский. Они любят жить на печи 33 года а потом резко разбогатеть убийством соседей.
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16.10.2023 12:51
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Чемпионат по бегу на пересеченной местности
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16.10.2023 12:43 Відповісти
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16.10.2023 12:46 Відповісти
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16.10.2023 14:06 Відповісти
З пістолета по дрону це дебілізм. Краще б руки підняв і здався.
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16.10.2023 13:10 Відповісти
Вы бы в штаны наюрив, да так, шо глупость к гландам подкатила, какой там руки вверх... тут не знаешь шо делать, тупо по-Чернышевскому.
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16.10.2023 13:37 Відповісти
краще б застрелився
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16.10.2023 16:42 Відповісти
Або знущання над срускім
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16.10.2023 13:32 Відповісти
У русского был выбор
Сидеть на печи
Мыться в баньке с девками и водочкой
А русский приперся в Украину
И больше у русского ни печи
Ни баньки с девками
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16.10.2023 13:37 Відповісти
Кацап бегал от разведчика , а ударный все время висел над ним, из-за проворности кацапа долго целился.
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16.10.2023 13:38 Відповісти
gotcha!
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16.10.2023 12:44 Відповісти
Рашист лавіровал лавіровал да нє вилавіровал-дронщику респектище...
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16.10.2023 12:45 Відповісти
приємна легка комедія з гарним фіналом.
ps якщо ця істота так прагнула жити, чого вона поперлася до України?
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16.10.2023 12:46 Відповісти
Это руский. Они любят жить на печи 33 года а потом резко разбогатеть убийством соседей.
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16.10.2023 12:51 Відповісти
Бо грошей прагнула ще більше ...
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16.10.2023 12:51 Відповісти
А також безкарно вбивати, катувати та гвалтувати ...
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16.10.2023 13:33 Відповісти
Pycopєz це так мило...
Нам треба 100 млн гарних кaųanів
Mepmвux кaųanів!
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16.10.2023 12:46 Відповісти
А хто репарації нам буде виплачувати? Ми маємо залишити як мінімум по "два раба" в ********** на кожного українця.
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16.10.2023 13:01 Відповісти
Дружина, каже що нам не треба. Так що наших чотирьох можна "в расход"
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16.10.2023 13:06 Відповісти
Мені теж не треба бо пощастило - хата поки що ціла. А мільйони українців стали бомжами, діти сиротами, жінки вдовами, батьки втратили дітей і майно... Кацапи мають все це відшкодовувати поколіннями.
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16.10.2023 13:15 Відповісти
самі візьмемо, бо будуть виплачувати, і ножа в кишені тримати
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16.10.2023 16:49 Відповісти
І хай тримають! В ізоляції не маючи змоги застосовувати вроджену агресію зовні вони її спрямовують (завжди!!!) всередині (на своїх). Ну от хто їм влаштував "ліхіє 90-є"? Вони такий "пєрєдєл" влаштують що спливуть власною кровю...
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16.10.2023 17:18 Відповісти
нехай так, але потім знову ж очухаються і полізуть, ця дебільна нав'язлива ідея про якусь зверхність, у них вже в генах.
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16.10.2023 17:39 Відповісти
Нічого подібного! Свого часу провів два роки поряд з "тєрпілами" в ярославській області. Отримавши добрячих звіздюлєй вони стають сумирними до холуйства. Дивіться як вони зараз "відсмоктують" у чеченців і платять данину.
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16.10.2023 17:50 Відповісти
Истинные кацапы хотя бы в 60 тыщ вобрались.
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16.10.2023 13:40 Відповісти
Шикарно! Устал бедняга пока бегал. Зачем? Ты ж сюда пришел сдохнуть так не протився свом же желаниям.
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16.10.2023 12:47 Відповісти
"какой у парня біл канец"...
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16.10.2023 12:47 Відповісти
О-О-О-О!!! Чудове сафарі!
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16.10.2023 12:47 Відповісти
Довго бігав, спортсмен.
З такими гарними фізичними даними піде у підтанцьовку до кабздона
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16.10.2023 13:36 Відповісти
Скорее раком к Жириновскому
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16.10.2023 13:50 Відповісти
Полювання на свинособаку.
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16.10.2023 12:48 Відповісти
Будь ласка не ображайте корисних для нас тварин. Парашисти набагато гірше.
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16.10.2023 13:04 Відповісти
Корисні тварини це собака, свиня. А свинособака - це і є саме рашист.
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16.10.2023 13:51 Відповісти
Белая Лада прям с завода.Пробег-не больше километра.Сразу попала в ДТП.Восстановлению не подлежит.
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16.10.2023 12:48 Відповісти
Покойник перед смертью был уставший и потел? Это хорошо!
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16.10.2023 12:49 Відповісти
Бєгі, Лола, бєгі.
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16.10.2023 12:50 Відповісти
Два роки тому FPV-дрони були звичайними забавками.
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16.10.2023 12:50 Відповісти
Два роки тому за прив'язаний до дрона пластид - десяточку ломили, тому ніхто от саме таким маніром не забавлявся.
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16.10.2023 12:57 Відповісти
Касьянов пише, що і зараз, якщо з такою цяцькою в тилу поліція спіймає, теж посадити можуть. Це все робиться з приватної ініціативи, FPV-дронів офіційно на озброєнні немає, зате у русні є.
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16.10.2023 13:19 Відповісти
ну, а як же, ти тіко дай і кожне ображене школоло почне своїх кривдників по району розбризкувати, разом з випадковими перехожими
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05.11.2023 00:21 Відповісти
Недаремно кажуть: за дурною головою - ногам немає покою ))
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16.10.2023 12:54 Відповісти
happy end
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16.10.2023 12:56 Відповісти
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16.10.2023 13:00 Відповісти
Васька Зайцев - самим швидким
На дєревні в себе був...
Втік від кур, коров, козлів...
Бігав, аж свіркали литки...
Та від дрона - не зумів...
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16.10.2023 13:00 Відповісти
А був би у кацапа мисливський дробовик то бігати б не довелось...
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16.10.2023 13:02 Відповісти
Довелось би бігати з дробовиком.
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16.10.2023 13:13 Відповісти
Дробовик, до речі, гарна ідея по боротьбі з дронами.
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16.10.2023 13:19 Відповісти
Ось так "стрільба по тарілочкам" для розваги може врятувати життя...
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16.10.2023 13:22 Відповісти
В методичці для кацапів так і пропонується. Але на практиці ідея "так собі" бо крім того що рушницю з собою доведеться тягати, так ще і дальність нікудишня.
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16.10.2023 13:30 Відповісти
Ураження осколками звичайної гранати смертельне на відстані до 9 метрів...
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16.10.2023 13:42 Відповісти
Антидронна рушниця ще більша і дуже дорога. І в порівнянні із 40 кг лицарських обладунків у середні віки дробовик - якась дрібничка. Без дробовика із гарною кучністю стрільби на 30-100 зараз ніяк у полі від дрону не сховаєшся.
А хіба кацапські дрони українських солдат так не вбивають?
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16.10.2023 13:52 Відповісти
Була якось цікава стаття американського історика про громадянську війну у США. У обох сторін були величезні втрати: зброя вже була нова, а тактика бою у вигляді ходіння строєм в напрямку супротивника залишалась старою. І за всю війну цю застарілу тактику так і не поміняли.
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16.10.2023 14:01 Відповісти
А були-б у кацапа мізки, спробував би здатися. Прецеденти є. Просто жити не схотів...
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16.10.2023 13:15 Відповісти
Пробував тут один здатися, але акумуляторна батарея дронів на конвоювання не розрахована.
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16.10.2023 13:17 Відповісти
Та за ним може такий шлейф вбивств і знущань, що краще зразу на шматки.
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16.10.2023 15:28 Відповісти
А таки точно сафарі!
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16.10.2023 13:11 Відповісти
Є така приказка "Від смерті не втечеш".
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16.10.2023 13:12 Відповісти
Аблажилі мєня, аблажилі!
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16.10.2023 13:16 Відповісти
ета агалтєлая руSSа - фобія ....
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16.10.2023 13:27 Відповісти
Перед смертю не набігаєшся.
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16.10.2023 13:30 Відповісти
Х/ф "Біжи, Лола кацап, біжи". Рімейк.
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16.10.2023 13:32 Відповісти
Безславно загинув "гвінєйский спринтер" в бендеровскіх степях...
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16.10.2023 13:36 Відповісти
Покажите видео как кацап подорвал себя вместе с украинским военным.
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16.10.2023 13:39 Відповісти
Мы фантастику не смотрим.
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16.10.2023 14:12 Відповісти
Это в украинском телеграме. Похоже вы только цензор и телевизор смотрите.
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16.10.2023 14:18 Відповісти
Оператор - віртуоз!
Респект всім причетним до цього дрона - від громадян і волонтерів до екіпажу дрона.
Слава ЗСУ!
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16.10.2023 13:45 Відповісти
Здох стомленим.
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16.10.2023 13:46 Відповісти
А при чому тут шолбла стерненка?
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16.10.2023 13:51 Відповісти
Цікаво, що ви маєте проти Стерненка? У вас є якісь факти, докази, щоб так висловлюватись? Може вам не подобається, як дрони, що наволонтерив Стерненко, шматують кацапню?
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16.10.2023 15:32 Відповісти
Браво! "Оскара" авторам цього фільму!
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16.10.2023 13:57 Відповісти
Біг з перешкодами!!!
Залік ЗСУ не склав! Склав - на 2 бали !
І по "5" - бальній, і по "12" - бальній!!!!))))
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16.10.2023 13:59 Відповісти
Ти диви яке порося вперте. Мабуть ще бігало і хрюкало.
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16.10.2023 14:10 Відповісти
David Bowie - Space Oddity
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16.10.2023 14:16 Відповісти
Мальчіка маленького в трусіках ганялі, ганялі по посадке і вьіганялі.
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16.10.2023 14:17 Відповісти
Смерть була миттєвою!
Навіть не злякався.
Правда сказав: все ******!
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16.10.2023 14:27 Відповісти
Добрий ранок! Ідеальний кліп для початку нового тижня з 😁 Go ZSU!
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16.10.2023 14:32 Відповісти
Контрольный нужет, свинособаки умеют притворяться мертвыми.
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16.10.2023 14:34 Відповісти
Це в кацапській лабораторії вивели нову породу кацапського страусу, але він бігає поки що не так швидко, мабуть перед дощем
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16.10.2023 14:44 Відповісти
Как там плешивый фюрерок говорил? "На миру и смерть красна"? Ну-ну...
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16.10.2023 14:59 Відповісти
Мальчик так и сдох с подливой в трусиках
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16.10.2023 16:03 Відповісти
Бегал и кричал, - А меня то за что?
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16.10.2023 17:41 Відповісти
Но молодец, быстро бегал.
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16.10.2023 19:10 Відповісти
Здоровий був москаль, бігав харошо,прикривався грамотно. Шкоди міг багато спричинить. То ж добре, що хлопці його впорали. А як літали професійно! Соколи!
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16.10.2023 20:36 Відповісти
Вот же тварюка, міг би зберегти дрона, та самоліквідуватися: фінал один.
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16.10.2023 22:10 Відповісти
 
 