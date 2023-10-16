Оператор украинского дрона заганял в перелеске российского офицера. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал российского офицера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись военного сафари опубликована в социальных сетях. На записи видно, что оккупант очень долго пытался избежать удара БПЛА – бегал по перелеску, прятался, стрелял, впрочем, безуспешно.

"Кинематографическая история со счастливым концом случилась с офицером российской армии, которого выследили бойцы подразделения Signum 93-й бригады и начали настоящее сафари с помощью FPV-дрона. Захватчик отстреливался из пистолета, притворялся мертвым, прятался, потел и много бегал, так и оставив планету очень уставшим", - пишет в комментарии автор публикации.

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