Оператор украинского дрона заганял в перелеске российского офицера. ВИДЕО
Оператор украинского дрона ликвидировал российского офицера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись военного сафари опубликована в социальных сетях. На записи видно, что оккупант очень долго пытался избежать удара БПЛА – бегал по перелеску, прятался, стрелял, впрочем, безуспешно.
"Кинематографическая история со счастливым концом случилась с офицером российской армии, которого выследили бойцы подразделения Signum 93-й бригады и начали настоящее сафари с помощью FPV-дрона. Захватчик отстреливался из пистолета, притворялся мертвым, прятался, потел и много бегал, так и оставив планету очень уставшим", - пишет в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+48 Александр Чуднивец #474549
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Сидеть на печи
Мыться в баньке с девками и водочкой
А русский приперся в Украину
И больше у русского ни печи
Ни баньки с девками
ps якщо ця істота так прагнула жити, чого вона поперлася до України?
Нам треба 100 млн гарних кaųanів
Mepmвux кaųanів!
З такими гарними фізичними даними піде у підтанцьовку до кабздона
На дєревні в себе був...
Втік від кур, коров, козлів...
Бігав, аж свіркали литки...
Та від дрона - не зумів...
А хіба кацапські дрони українських солдат так не вбивають?
Лолакацап, біжи". Рімейк.
Респект всім причетним до цього дрона - від громадян і волонтерів до екіпажу дрона.
Слава ЗСУ!
Залік ЗСУ не склав! Склав - на 2 бали !
І по "5" - бальній, і по "12" - бальній!!!!))))
Навіть не злякався.
Правда сказав: все ******!