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Українські бійці дронами атакували позиції росіян на лівому березі Дніпра. ВIДЕО

Сили оборони України виявили позиції росіян на лівому березі Дніпра і з дронів атакували їх. Зазначається, що росіян атакували бійці херсонського Корпусу оперативно-раптової дії з представниками Сил територіальної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

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Автор: 

ліквідація (3981) Херсонська область (5791)


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Топ коментарі
+10
Не мне конечно судить, но скидывание гранат или мин в данном случае может быть более результативным, плюс дрон имеет шанс вернуться обратно
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16.10.2023 21:17
+8
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16.10.2023 21:22
+4
Якось не дуже результативно
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16.10.2023 21:14
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Якось не дуже результативно
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16.10.2023 21:14 Відповісти
Не мне конечно судить, но скидывание гранат или мин в данном случае может быть более результативным, плюс дрон имеет шанс вернуться обратно
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16.10.2023 21:17 Відповісти
більш результативно це коригування 120 міномета
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16.10.2023 21:32 Відповісти
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16.10.2023 21:22 Відповісти
Не буде покою хробакам кацапським на нашій землі!
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16.10.2023 21:22 Відповісти
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16.10.2023 21:36 Відповісти
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16.10.2023 21:37 Відповісти

такая штука может нести на борту 100 кг полезной нагрузки. дальность зависит от связи и количества топлива.
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16.10.2023 21:43 Відповісти
Усі СРАТЬєхі, сором'язливо, ховаютьс по хатах і не йдуть виконавцями…
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16.10.2023 21:44 Відповісти
Видишь же что промахиваешься. Зачем заходить на такой скорости а потом еще ето выкладывать?
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16.10.2023 21:46 Відповісти
Знищуйте більше російських виродків
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16.10.2023 21:50 Відповісти
Гарно, але влучнiсть могла би бути трохи бiльш кращою. Мабуть керували з досить великої вiдстанi та це трохи важче робити...
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16.10.2023 21:59 Відповісти
Якийсь лютий треш з кацапами відбуваєтся, чомусь бігають, пригають, )
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16.10.2023 22:10 Відповісти
А ці дрони на яку відстань залітають? Вони можуть на 25-30 км?
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16.10.2023 22:55 Відповісти
- До 30 км. Тобто, танк, міномет, БМП, які обстрілюють правий берег, вражати можуть. І РСЗВ "Град", і САУ, і гаубиці "Б", а не тільки атакувати піхотинців.
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16.10.2023 23:15 Відповісти
 
 