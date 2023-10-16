Українські бійці дронами атакували позиції росіян на лівому березі Дніпра. ВIДЕО

Сили оборони України виявили позиції росіян на лівому березі Дніпра і з дронів атакували їх. Зазначається, що росіян атакували бійці херсонського Корпусу оперативно-раптової дії з представниками Сил територіальної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

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