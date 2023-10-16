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Нацгвардійці знищили російську вишку РЕБ на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку аеророзвідка "Кондор" 1-ої Президентської бригади НГУ "Буревій" вразила російську вишку РЕБ з системою дальнього візуального спостереження "Муром".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у телеграм-каналі Національна гвардія України. 

""Муром" становив загрозу Силам Оборони України. Ціль знищено. Працюємо далі заради Перемоги! Слава Україні!", - написали нацгвардійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові розбили колону окупантів, яка йшла на прорив лінії фронту. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7328) Куп’янськ (771)


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Ось тепер, сруськім, хоть камені з неба!
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16.10.2023 19:26 Відповісти
Кацапській потворі очі випалили.
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16.10.2023 19:32 Відповісти
 
 