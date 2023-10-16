Нацгвардійці знищили російську вишку РЕБ на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку аеророзвідка "Кондор" 1-ої Президентської бригади НГУ "Буревій" вразила російську вишку РЕБ з системою дальнього візуального спостереження "Муром".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у телеграм-каналі Національна гвардія України.
""Муром" становив загрозу Силам Оборони України. Ціль знищено. Працюємо далі заради Перемоги! Слава Україні!", - написали нацгвардійці.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар16.10.2023 19:26 Відповісти Мені подобається 1
Саша Пончик
показати весь коментар16.10.2023 19:32 Відповісти Мені подобається 2
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