Нацгвардійці знищили російську вишку РЕБ на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку аеророзвідка "Кондор" 1-ої Президентської бригади НГУ "Буревій" вразила російську вишку РЕБ з системою дальнього візуального спостереження "Муром".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у телеграм-каналі Національна гвардія України.

""Муром" становив загрозу Силам Оборони України. Ціль знищено. Працюємо далі заради Перемоги! Слава Україні!", - написали нацгвардійці.

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