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Нацгвардейцы уничтожили российскую вышку РЭБ на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении аэроразведка "Кондор" 1-й Президентской бригады НГУ "Буревий" поразила российскую вышку РЭБ с системой дальнего визуального наблюдения "Муром".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Национальная гвардия Украины.

"Муром" представлял угрозу Силам обороны Украины. Цель уничтожена. Работаем дальше ради победы! Слава Украине!" - написали нацгвардейцы.

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Автор: 

уничтожение (7016) Купянск (646)


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Ось тепер, сруськім, хоть камені з неба!
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16.10.2023 19:26 Ответить
Кацапській потворі очі випалили.
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16.10.2023 19:32 Ответить
 
 