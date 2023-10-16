Нацгвардейцы уничтожили российскую вышку РЭБ на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении аэроразведка "Кондор" 1-й Президентской бригады НГУ "Буревий" поразила российскую вышку РЭБ с системой дальнего визуального наблюдения "Муром".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Национальная гвардия Украины.
"Муром" представлял угрозу Силам обороны Украины. Цель уничтожена. Работаем дальше ради победы! Слава Украине!" - написали нацгвардейцы.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий16.10.2023 19:26 Ответить Мне нравится 1
Саша Пончик
показать весь комментарий16.10.2023 19:32 Ответить Мне нравится 2
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