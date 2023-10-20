Знищення бронегрупи окупантів на підході до українських позицій поблизу Авдіївки. ВIДЕО
Бійці знищили бронегрупу окупантів, яка намагалася наблизитися до українських позицій поблизу Авдіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що українські воїни знищили щонайменше шість ворожих машин різного типу.
"Незважаючи на величезні втрати ворог продовжує штурмувати наші позиції та не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Але завдяки нашим героїчним захисникам йому це не вдається. На відео чергова невдала спроба російського штурму. Завдяки своєчасному виявленню бійцями 3-го полку ССО ворожої бронетехніки, яка рухалась у напрямку наших позицій, вдалось зупинити ворога та завдати йому значних втрат у техніці та живій силі", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+35 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар20.10.2023 15:16 Відповісти Посилання
+31 олександр олекандр
показати весь коментар20.10.2023 15:26 Відповісти Посилання
+26 MausMike
показати весь коментар20.10.2023 15:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо попереду роз...обують а задні підтягуються майже на те ж місце
це пояснити чимось другим не можливо
нема що збирати
Ти полєтіш к родному дому»
Мабуть, ці слова надихають русню на те, щоб так дохнути за нелюдські ідеї маньяка?
Интересно, джавелины перестали поставлять? Что-то про поражения ими почти не слышно.