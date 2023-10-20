Знищення бронегрупи окупантів на підході до українських позицій поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Бійці знищили бронегрупу окупантів, яка намагалася наблизитися до українських позицій поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що українські воїни знищили щонайменше шість ворожих машин різного типу.

"Незважаючи на величезні втрати ворог продовжує штурмувати наші позиції та не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Але завдяки нашим героїчним захисникам йому це не вдається. На відео чергова невдала спроба російського штурму. Завдяки своєчасному виявленню бійцями 3-го полку ССО ворожої бронетехніки, яка рухалась у напрямку наших позицій, вдалось зупинити ворога та завдати йому значних втрат у техніці та живій силі", - йдеться у коментарі до відео.

