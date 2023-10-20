УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4196 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
18 772 35

Знищення бронегрупи окупантів на підході до українських позицій поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Бійці знищили бронегрупу окупантів, яка намагалася наблизитися до українських позицій поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що українські воїни знищили щонайменше шість ворожих машин різного типу.

"Незважаючи на величезні втрати ворог продовжує штурмувати наші позиції та не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Але завдяки нашим героїчним захисникам йому це не вдається. На відео чергова невдала спроба російського штурму. Завдяки своєчасному виявленню бійцями 3-го полку ССО ворожої бронетехніки, яка рухалась у напрямку наших позицій, вдалось зупинити ворога та завдати йому значних втрат у техніці та живій силі", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боєць із РПГ знищує ворожий танк, який проїздить за кілька десятків метрів від позиції. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (18491) знищення (8005) бойові дії (4499) Авдіївка (2342)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
показати весь коментар
20.10.2023 15:16 Відповісти
+31
Розїбали в хлам.
показати весь коментар
20.10.2023 15:26 Відповісти
+26
Цікавий спосіб розмінування полів.
показати весь коментар
20.10.2023 15:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.10.2023 15:16 Відповісти
Цікавий спосіб розмінування полів.
показати весь коментар
20.10.2023 15:22 Відповісти
Розїбали в хлам.
показати весь коментар
20.10.2023 15:26 Відповісти
вони мабудь обдовбані.
бо попереду роз...обують а задні підтягуються майже на те ж місце
це пояснити чимось другим не можливо
показати весь коментар
20.10.2023 16:05 Відповісти
Чорнобаївку нагадує
показати весь коментар
20.10.2023 16:27 Відповісти
Кацамрази гнилые.
показати весь коментар
20.10.2023 15:28 Відповісти
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
показати весь коментар
20.10.2023 15:28 Відповісти
16-та секунда - це ШЕДЕВР!!!, наші НАЙКРАЩІ!
показати весь коментар
20.10.2023 15:35 Відповісти
і ЛАДА пішла по писді, бо дохера орків вже ніхто не збере
нема що збирати
показати весь коментар
20.10.2023 16:08 Відповісти
****** кацапи! скільки всього корисного можна було зробити за кошти, марно витрачені на війну. будьте ви, суки, прокляті
показати весь коментар
20.10.2023 15:36 Відповісти
Бережи Боже тих, хто нас захищає!
показати весь коментар
20.10.2023 15:37 Відповісти
Гарна робота!!! Молодці ЗСУ!!!
показати весь коментар
20.10.2023 15:38 Відповісти
Это просто окуэнно!!!
показати весь коментар
20.10.2023 15:41 Відповісти
Таргани. Що за розумом, що за повадками.
показати весь коментар
20.10.2023 15:42 Відповісти
там походу даже хоронить будет нечего.
показати весь коментар
20.10.2023 15:43 Відповісти
Повна демілітаризація
показати весь коментар
20.10.2023 15:47 Відповісти
«Облаком, бєлим облаком,
Ти полєтіш к родному дому»
Мабуть, ці слова надихають русню на те, щоб так дохнути за нелюдські ідеї маньяка?
показати весь коментар
20.10.2023 15:49 Відповісти
такое впечатление, что рашистов понали в атаку с целью убедить ***** в невозможности решить задачи военным путем, чтобы склонить к сворачиванию этой войны представив её бессмысленной.
показати весь коментар
20.10.2023 15:55 Відповісти
епічно...
показати весь коментар
20.10.2023 16:09 Відповісти
Беху напевне спєцом заглушили щоб дальше не їхати )) а тут ззаді братушки з толкача вирішили подсобіть )))
показати весь коментар
20.10.2023 16:24 Відповісти
сховатися хотів за "друга"а прилетіло обом
показати весь коментар
20.10.2023 16:42 Відповісти
а вы говорите лапти летать не могут
показати весь коментар
20.10.2023 16:30 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 16:32 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 16:57 Відповісти
НЕ ТАРА ПИСЯ
показати весь коментар
20.10.2023 17:42 Відповісти
Лемминги лишнехромосомные....
показати весь коментар
20.10.2023 17:05 Відповісти
круто
показати весь коментар
20.10.2023 17:06 Відповісти
Красиво лапти разлетаются!
показати весь коментар
20.10.2023 17:17 Відповісти
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус)))
показати весь коментар
20.10.2023 17:30 Відповісти
Тю, под кайфом можно и елку против шерсти проглотить.
показати весь коментар
20.10.2023 21:34 Відповісти
Таки кадри вражаючі. Хлопці, залишайтесь живими, бо вам писати стратегію і тактику ведення бойових дій, а також історію України
показати весь коментар
20.10.2023 17:43 Відповісти
Єслі любіш-подтолкні
показати весь коментар
20.10.2023 17:44 Відповісти
Аж лапті полетіли...
показати весь коментар
20.10.2023 18:49 Відповісти
Бтр толкает бтр - это у них такой противоминный трал?

Интересно, джавелины перестали поставлять? Что-то про поражения ими почти не слышно.
показати весь коментар
21.10.2023 10:45 Відповісти
Только спросил, и вот -
показати весь коментар
21.10.2023 11:19 Відповісти
 
 