Уничтожение бронегруппы оккупантов на подходе к украинским позициям около Авдеевки. ВИДЕО
Бойцы уничтожили бронегруппу оккупантов, которая пыталась приблизиться к украинским позициям около Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что украинские воины уничтожили по меньшей мере шесть вражеских машин разного типа.
"Несмотря на огромные потери, враг продолжает штурмовать наши позиции и не оставляет попыток окружить город Авдеевку. Но благодаря нашим героическим защитникам ему это не удается. На видео - очередная неудачная попытка российского штурма. Благодаря своевременному обнаружению бойцами 3-го полка ССО вражеской бронетехники, которая двигалась в направлении наших позиций, удалось остановить врага и нанести ему значительные потери в технике и живой силе", - говорится в комментарии к видео.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо попереду роз...обують а задні підтягуються майже на те ж місце
це пояснити чимось другим не можливо
нема що збирати
Ти полєтіш к родному дому»
Мабуть, ці слова надихають русню на те, щоб так дохнути за нелюдські ідеї маньяка?
Интересно, джавелины перестали поставлять? Что-то про поражения ими почти не слышно.