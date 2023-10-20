Уничтожение бронегруппы оккупантов на подходе к украинским позициям около Авдеевки. ВИДЕО

Бойцы уничтожили бронегруппу оккупантов, которая пыталась приблизиться к украинским позициям около Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что украинские воины уничтожили по меньшей мере шесть вражеских машин разного типа.

"Несмотря на огромные потери, враг продолжает штурмовать наши позиции и не оставляет попыток окружить город Авдеевку. Но благодаря нашим героическим защитникам ему это не удается. На видео - очередная неудачная попытка российского штурма. Благодаря своевременному обнаружению бойцами 3-го полка ССО вражеской бронетехники, которая двигалась в направлении наших позиций, удалось остановить врага и нанести ему значительные потери в технике и живой силе", - говорится в комментарии к видео.

