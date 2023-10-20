РУС
Уничтожение бронегруппы оккупантов на подходе к украинским позициям около Авдеевки. ВИДЕО

Бойцы уничтожили бронегруппу оккупантов, которая пыталась приблизиться к украинским позициям около Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что украинские воины уничтожили по меньшей мере шесть вражеских машин разного типа.

"Несмотря на огромные потери, враг продолжает штурмовать наши позиции и не оставляет попыток окружить город Авдеевку. Но благодаря нашим героическим защитникам ему это не удается. На видео -  очередная неудачная попытка российского штурма. Благодаря своевременному обнаружению бойцами 3-го полка ССО вражеской бронетехники, которая двигалась в направлении наших позиций, удалось остановить врага и нанести ему значительные потери в технике и живой силе", - говорится в комментарии к видео.

армия РФ (20339) уничтожение (7691) боевые действия (4744) Авдеевка (2444)
20.10.2023 15:16 Ответить
Розїбали в хлам.
20.10.2023 15:26 Ответить
Цікавий спосіб розмінування полів.
20.10.2023 15:22 Ответить
20.10.2023 15:16 Ответить
Цікавий спосіб розмінування полів.
20.10.2023 15:22 Ответить
Розїбали в хлам.
20.10.2023 15:26 Ответить
вони мабудь обдовбані.
бо попереду роз...обують а задні підтягуються майже на те ж місце
це пояснити чимось другим не можливо
20.10.2023 16:05 Ответить
Чорнобаївку нагадує
20.10.2023 16:27 Ответить
Кацамрази гнилые.
20.10.2023 15:28 Ответить
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
20.10.2023 15:28 Ответить
16-та секунда - це ШЕДЕВР!!!, наші НАЙКРАЩІ!
20.10.2023 15:35 Ответить
і ЛАДА пішла по писді, бо дохера орків вже ніхто не збере
нема що збирати
20.10.2023 16:08 Ответить
****** кацапи! скільки всього корисного можна було зробити за кошти, марно витрачені на війну. будьте ви, суки, прокляті
20.10.2023 15:36 Ответить
Бережи Боже тих, хто нас захищає!
20.10.2023 15:37 Ответить
Гарна робота!!! Молодці ЗСУ!!!
20.10.2023 15:38 Ответить
Это просто окуэнно!!!
20.10.2023 15:41 Ответить
Таргани. Що за розумом, що за повадками.
20.10.2023 15:42 Ответить
там походу даже хоронить будет нечего.
20.10.2023 15:43 Ответить
Повна демілітаризація
20.10.2023 15:47 Ответить
«Облаком, бєлим облаком,
Ти полєтіш к родному дому»
Мабуть, ці слова надихають русню на те, щоб так дохнути за нелюдські ідеї маньяка?
20.10.2023 15:49 Ответить
такое впечатление, что рашистов понали в атаку с целью убедить ***** в невозможности решить задачи военным путем, чтобы склонить к сворачиванию этой войны представив её бессмысленной.
20.10.2023 15:55 Ответить
епічно...
20.10.2023 16:09 Ответить
Беху напевне спєцом заглушили щоб дальше не їхати )) а тут ззаді братушки з толкача вирішили подсобіть )))
20.10.2023 16:24 Ответить
сховатися хотів за "друга"а прилетіло обом
20.10.2023 16:42 Ответить
а вы говорите лапти летать не могут
20.10.2023 16:30 Ответить
20.10.2023 16:32 Ответить
20.10.2023 16:57 Ответить
НЕ ТАРА ПИСЯ
20.10.2023 17:42 Ответить
Лемминги лишнехромосомные....
20.10.2023 17:05 Ответить
круто
20.10.2023 17:06 Ответить
Красиво лапти разлетаются!
20.10.2023 17:17 Ответить
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус)))
20.10.2023 17:30 Ответить
Тю, под кайфом можно и елку против шерсти проглотить.
20.10.2023 21:34 Ответить
Таки кадри вражаючі. Хлопці, залишайтесь живими, бо вам писати стратегію і тактику ведення бойових дій, а також історію України
20.10.2023 17:43 Ответить
Єслі любіш-подтолкні
20.10.2023 17:44 Ответить
Аж лапті полетіли...
20.10.2023 18:49 Ответить
Бтр толкает бтр - это у них такой противоминный трал?

Интересно, джавелины перестали поставлять? Что-то про поражения ими почти не слышно.
21.10.2023 10:45 Ответить
Только спросил, и вот -
21.10.2023 11:19 Ответить
 
 