Украинские воины подбили вражескую бронемашину на подступах к своей позиции. ВIДЕО

Бойцы 8-го отдельного горно-штурмового батальона подбили вражескую бронемашину, экипажу которой удалось вплотную приблизиться к украинским позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящей техники воины опубликовали в соцсетях.

"Вот отработали наши ребята! Говорила мама учись, сынок, а ты "би-би би-би". Долбо#бы", - говорит боец на видео.

"Эмоции нашего бойца из 8-го отдельного горно-штурмового батальона после поражения вражеской техники во время неудачной попытки россиян штурмовать наши позиции", - говорится в комментарии к записи.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Нога оккупанта лежит на дороге после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

армия РФ (20339) уничтожение (7691)
Та да! Бі-бі-бі! Про ладу мріяв
20.10.2023 13:19 Ответить
Пздц пейзаж
Кінчені п.д.ри!
20.10.2023 13:22 Ответить
Нєх*й шастать!
Або , нехай щастить!
20.10.2023 13:24 Ответить
Боже, бережи наших захистників!!
Москалі - будьте ви прокляті на вІки!
20.10.2023 13:30 Ответить
чтобы таких ситуаций не допускать нам нужен аналог израильского ракетного танка Pereh
20.10.2023 13:38 Ответить
Проти регулярних військ в ******** війні така ж мішень, як і вся інша техніка. ******* війну треба переводити в повітря. При домінуванні в повітрі, ворога будуть бити на далеких підступах. А ми, за відсутності авіації, закопуємось в землю, от і получаються ближні бої.
20.10.2023 14:27 Ответить
да, но всё же 50 м и 25 км - существенное отличие. нужно иметь возможность всю их технику расстреливать ещё на этапе выдвижения.
показать весь комментарий
