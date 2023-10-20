Украинские воины подбили вражескую бронемашину на подступах к своей позиции. ВIДЕО

Бойцы 8-го отдельного горно-штурмового батальона подбили вражескую бронемашину, экипажу которой удалось вплотную приблизиться к украинским позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящей техники воины опубликовали в соцсетях.

"Вот отработали наши ребята! Говорила мама учись, сынок, а ты "би-би би-би". Долбо#бы", - говорит боец на видео.

"Эмоции нашего бойца из 8-го отдельного горно-штурмового батальона после поражения вражеской техники во время неудачной попытки россиян штурмовать наши позиции", - говорится в комментарии к записи.

Внимание! Ненормативная лексика!

