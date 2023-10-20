Украинские воины подбили вражескую бронемашину на подступах к своей позиции. ВIДЕО
Бойцы 8-го отдельного горно-штурмового батальона подбили вражескую бронемашину, экипажу которой удалось вплотную приблизиться к украинским позициям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящей техники воины опубликовали в соцсетях.
"Вот отработали наши ребята! Говорила мама учись, сынок, а ты "би-би би-би". Долбо#бы", - говорит боец на видео.
"Эмоции нашего бойца из 8-го отдельного горно-штурмового батальона после поражения вражеской техники во время неудачной попытки россиян штурмовать наши позиции", - говорится в комментарии к записи.
Внимание! Ненормативная лексика!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кінчені п.д.ри!
Або , нехай щастить!
Москалі - будьте ви прокляті на вІки!