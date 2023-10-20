Нога оккупанта лежит на дороге после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона-камикадзе попал в российского оккупанта, стоявшего на дороге в оккупированном селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заряда дрона-камикадзе вполне хватило, чтобы тело оккупанта разлетелось на куски. На одном из кадров видеозаписи с результатом атаки, видна нога лежащего на дороге захватчика.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

