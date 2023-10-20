РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10530 посетителей онлайн
Новости Видео Война
28 480 59

Нога оккупанта лежит на дороге после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона-камикадзе попал в российского оккупанта, стоявшего на дороге в оккупированном селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заряда дрона-камикадзе вполне хватило, чтобы тело оккупанта разлетелось на куски. На одном из кадров видеозаписи с результатом атаки, видна нога лежащего на дороге захватчика.

Также смотрите: Оккупанты удивляются работе украинского дрона для дистанционного минирования: "Смотри, ТМка съезжает с него! Заминировал! Вон она, бл#дь! Да, ну, нах#й!". ВИДЕО беспилотника

Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Боец из РПГ уничтожает вражеский танк, который проезжает в нескольких десятках метров от позиции. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

армия РФ (20339) уничтожение (7691) дроны (4444)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+48
С началом войны в Украине исконно русские выражения: одна нога здесь - другая там и пораскинуть мозгами приобрели новый пикантный смысл.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:50 Ответить
+24
-- Не возжелай страны ближнего своего, и свободы его, и сала его, и унитаза его и Крыма его - и не застрянут у тебя в жопе вилы его!
показать весь комментарий
20.10.2023 11:59 Ответить
+21
показать весь комментарий
20.10.2023 11:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.10.2023 11:47 Ответить
- Да, лижи уже нет, а санки єто тема
показать весь комментарий
20.10.2023 11:58 Ответить
Мда...Из зимних видов спотра и хоккей отвалился.Бобслей и шашки.Орк,я надеюсь,в шашки "в чапаева" обучен играть?
показать весь комментарий
21.10.2023 10:58 Ответить
За крок був московіт, від ордеру на квартиру в Україні…
А воно он, як повернуло цю ногу…
показать весь комментарий
20.10.2023 11:47 Ответить
Бери, ногу кіздуй додому.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:48 Ответить
Ну скажу вам - ето ошень нє проста
показать весь комментарий
20.10.2023 11:53 Ответить
Нога від кацапа недалеко падає.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:49 Ответить
Так це ж не нога! Це лапті на два розміри більші вибуховою хвилею позривало з ніг.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:20 Ответить
С началом войны в Украине исконно русские выражения: одна нога здесь - другая там и пораскинуть мозгами приобрели новый пикантный смысл.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:50 Ответить
Фінальний сенс.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:54 Ответить
100пудово!
показать весь комментарий
20.10.2023 11:56 Ответить
Ноги в руки...
показать весь комментарий
20.10.2023 17:44 Ответить
Тепер саперам орки будуть, крім міношукача, видавати ще й сачок від дронів.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:51 Ответить
А не треба було своїми кацапськими ногами ступати на українську землю.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:53 Ответить
"Ой ноги-ноги... Куди ви мене завели..."
показать весь комментарий
20.10.2023 11:55 Ответить
Одна нога тут, друга - там
показать весь комментарий
20.10.2023 11:58 Ответить
-- Не возжелай страны ближнего своего, и свободы его, и сала его, и унитаза его и Крыма его - и не застрянут у тебя в жопе вилы его!
показать весь комментарий
20.10.2023 11:59 Ответить
Весільний дрог розвеселив кацапа.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:59 Ответить
Как лежит в степях Донбасса много ваты -
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?

Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги

Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
показать весь комментарий
20.10.2023 12:03 Ответить
Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно ....
показать весь комментарий
20.10.2023 12:06 Ответить
увидел на дороге чью то ногу, и сразу вспомнился совковый мультик про Винипуха - Сова а ведь он кому то был нужен ( о хвосте )
показать весь комментарий
20.10.2023 12:06 Ответить
От хоч Охлобистін і поїхавший нацист, але була з його участю одна цікава стрічка, яку б я радив кожному кацапу. Це фільм "Нога".

Після війни і госпіталю Мартин стає іншою людиною. У ньому немає більше зла, але немає і минулої чарівності. І тепер йому здається, що його Нога матеріалізувалася, вона жива, вона стала вбивцею. Він просить примару Рудого, яка постійно являється йому, знайти Ногу, вбити і поховати її.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:07 Ответить
Купила мама дрончик - кацап вже без ноги.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
показать весь комментарий
20.10.2023 12:13 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 12:20 Ответить
"Мальчік нашёл у ворот пулємьот.
Больше в дєрєвнє нікто нє живьот"
показать весь комментарий
20.10.2023 12:20 Ответить
Класика жанру- одна нога тут, інша там
показать весь комментарий
20.10.2023 12:28 Ответить
Сини мої, незламні українці,

я буду вас за подвиг прославлять,

- ідіть батькам на допомогу й жінці,

дітей з ярма спішіте визволять!

На слобожанських нивах, на подільських,

на Чорнім морі

я прошу, молю! - вбивайте ворогів,

злодюг кремлівських, вбивайте без жалю!

Павло Тичина
показать весь комментарий
20.10.2023 12:29 Ответить
то же самое крупным планом

показать весь комментарий
20.10.2023 12:36 Ответить
Это другое ,это болезнь
показать весь комментарий
23.10.2023 14:53 Ответить
Это хуже, чем болезнь, - это "маленькая ножка" китайской женщины из высокородной семьи. Вот так девочкам калечили ножки, замуровывая их на годы в тесной обуви!
показать весь комментарий
15.12.2023 09:44 Ответить
надеюсь что в результате дрон не пострадал.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:08 Ответить
Ну, что Вы! Нет ноги - нет проблем.
показать весь комментарий
21.10.2023 07:56 Ответить
увы, проблема в том, что рядышком нет второй такой же.
показать весь комментарий
21.10.2023 09:09 Ответить
яке прикре самогубство...
показать весь комментарий
20.10.2023 13:15 Ответить
Duplo: збери кацапа.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:20 Ответить
тобто, потрібно 500 тис. персональних дронів
показать весь комментарий
20.10.2023 13:20 Ответить
... так чмобик и получил погоняло "Капитан Флинт"
показать весь комментарий
20.10.2023 14:05 Ответить
ящерицы хвосты откидывают, кацапы - ласты....
показать весь комментарий
20.10.2023 14:15 Ответить
Нє прійдьот добрий доктор Айболіт,і нєпрішьйот єму ножкі,і підр большє нє побіжіт па дарошкє...
показать весь комментарий
20.10.2023 14:17 Ответить
Почему она не шевелится? Это фейк!
показать весь комментарий
20.10.2023 14:45 Ответить
Одна ного тут - вторая там.. Нормально..
показать весь комментарий
20.10.2023 16:22 Ответить
Швидкий вояж в Україну, одна нога там, інша тут)))))
показать весь комментарий
20.10.2023 16:29 Ответить
"расплескалась синева"
показать весь комментарий
20.10.2023 16:31 Ответить
Ну как говорят, из-за да дурной головы ноги страдают
показать весь комментарий
20.10.2023 17:57 Ответить
Кто-то потерял што ли?
показать весь комментарий
20.10.2023 17:58 Ответить
А що за музика?
показать весь комментарий
20.10.2023 17:59 Ответить
Волка ноги кормят. Лису тоже
показать весь комментарий
20.10.2023 18:16 Ответить
К женщине, торговавшей на рынке яйцами, подошли два мошенника и завели
с ней разговор о сыне, с которым они яко-бы вместе служили (один морочит
голову. А второй в это время ворует яйца).
- Вы знаете подорвался ваш Иван на мине.
- Как!
- Да. Одну руку оторвало и забросило вправо, вторую руку тоже оторвало
и забросило влево, правую ногу оторвало и забросило…
И тут женщина заметила, что с прилавка исчезли яйца:
- А яйца где!?
- А яйца, на проводах повисли.
показать весь комментарий
20.10.2023 20:11 Ответить
по справжньому красіво!
показать весь комментарий
20.10.2023 20:15 Ответить
...красиво, бо космополитически(разные там атакамсы с химерами).
показать весь комментарий
20.10.2023 21:53 Ответить
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.

Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
показать весь комментарий
20.10.2023 21:23 Ответить
Для гаишника - это неподъемный случай, бо не сможет выговорить , мол, нога - на проiжджiй части... Потому тыць (пинком), а в протоколе запись, типо, нога - на тротуаре.
показать весь комментарий
20.10.2023 21:50 Ответить
На видео видно за ногой крашанка, еще дальше , безногий кацап сидит , не вдупляет , шо случилось.
показать весь комментарий
20.10.2023 22:02 Ответить
Ногу свело... на нет.
показать весь комментарий
21.10.2023 07:53 Ответить
Дурная голова ногам покоя не дает 😀
показать весь комментарий
22.10.2023 03:12 Ответить
 
 