28 480 59

Нога окупанта лежить на дорозі після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона-камікадзе влучив в російського окупанта, який стояв на дорозі в окупованому селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заряду дрона-камікадзе цілком вистачило, щоб тіло окупанта розлетілося на шматки. На одному із кадрів відеозапису з результатом атаки, видно ногу загарбника, яка лежить на дорозі.

Увага! Не рекомендовано до перегляду людям із нестійкою психікою!

Топ коментарі
+48
С началом войны в Украине исконно русские выражения: одна нога здесь - другая там и пораскинуть мозгами приобрели новый пикантный смысл.
20.10.2023 11:50 Відповісти
+24
-- Не возжелай страны ближнего своего, и свободы его, и сала его, и унитаза его и Крыма его - и не застрянут у тебя в жопе вилы его!
20.10.2023 11:59 Відповісти
+21
20.10.2023 11:47 Відповісти
20.10.2023 11:47 Відповісти
- Да, лижи уже нет, а санки єто тема
20.10.2023 11:58 Відповісти
Мда...Из зимних видов спотра и хоккей отвалился.Бобслей и шашки.Орк,я надеюсь,в шашки "в чапаева" обучен играть?
21.10.2023 10:58 Відповісти
За крок був московіт, від ордеру на квартиру в Україні…
А воно он, як повернуло цю ногу…
20.10.2023 11:47 Відповісти
Бери, ногу кіздуй додому.
20.10.2023 11:48 Відповісти
Ну скажу вам - ето ошень нє проста
20.10.2023 11:53 Відповісти
Нога від кацапа недалеко падає.
20.10.2023 11:49 Відповісти
Так це ж не нога! Це лапті на два розміри більші вибуховою хвилею позривало з ніг.
20.10.2023 12:20 Відповісти
С началом войны в Украине исконно русские выражения: одна нога здесь - другая там и пораскинуть мозгами приобрели новый пикантный смысл.
20.10.2023 11:50 Відповісти
Фінальний сенс.
20.10.2023 11:54 Відповісти
100пудово!
20.10.2023 11:56 Відповісти
Ноги в руки...
20.10.2023 17:44 Відповісти
Тепер саперам орки будуть, крім міношукача, видавати ще й сачок від дронів.
20.10.2023 11:51 Відповісти
А не треба було своїми кацапськими ногами ступати на українську землю.
20.10.2023 11:53 Відповісти
"Ой ноги-ноги... Куди ви мене завели..."
20.10.2023 11:55 Відповісти
Одна нога тут, друга - там
20.10.2023 11:58 Відповісти
-- Не возжелай страны ближнего своего, и свободы его, и сала его, и унитаза его и Крыма его - и не застрянут у тебя в жопе вилы его!
20.10.2023 11:59 Відповісти
Весільний дрог розвеселив кацапа.
20.10.2023 11:59 Відповісти
Как лежит в степях Донбасса много ваты -
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?

Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги

Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
20.10.2023 12:03 Відповісти
Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно ....
20.10.2023 12:06 Відповісти
увидел на дороге чью то ногу, и сразу вспомнился совковый мультик про Винипуха - Сова а ведь он кому то был нужен ( о хвосте )
20.10.2023 12:06 Відповісти
От хоч Охлобистін і поїхавший нацист, але була з його участю одна цікава стрічка, яку б я радив кожному кацапу. Це фільм "Нога".

Після війни і госпіталю Мартин стає іншою людиною. У ньому немає більше зла, але немає і минулої чарівності. І тепер йому здається, що його Нога матеріалізувалася, вона жива, вона стала вбивцею. Він просить примару Рудого, яка постійно являється йому, знайти Ногу, вбити і поховати її.
20.10.2023 12:07 Відповісти
Купила мама дрончик - кацап вже без ноги.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
20.10.2023 12:13 Відповісти
20.10.2023 12:20 Відповісти
"Мальчік нашёл у ворот пулємьот.
Больше в дєрєвнє нікто нє живьот"
20.10.2023 12:20 Відповісти
Класика жанру- одна нога тут, інша там
20.10.2023 12:28 Відповісти
Сини мої, незламні українці,

я буду вас за подвиг прославлять,

- ідіть батькам на допомогу й жінці,

дітей з ярма спішіте визволять!

На слобожанських нивах, на подільських,

на Чорнім морі

я прошу, молю! - вбивайте ворогів,

злодюг кремлівських, вбивайте без жалю!

Павло Тичина
20.10.2023 12:29 Відповісти
то же самое крупным планом

20.10.2023 12:36 Відповісти
Это другое ,это болезнь
23.10.2023 14:53 Відповісти
Это хуже, чем болезнь, - это "маленькая ножка" китайской женщины из высокородной семьи. Вот так девочкам калечили ножки, замуровывая их на годы в тесной обуви!
15.12.2023 09:44 Відповісти
надеюсь что в результате дрон не пострадал.
20.10.2023 13:08 Відповісти
Ну, что Вы! Нет ноги - нет проблем.
21.10.2023 07:56 Відповісти
увы, проблема в том, что рядышком нет второй такой же.
21.10.2023 09:09 Відповісти
яке прикре самогубство...
20.10.2023 13:15 Відповісти
Duplo: збери кацапа.
20.10.2023 13:20 Відповісти
тобто, потрібно 500 тис. персональних дронів
20.10.2023 13:20 Відповісти
... так чмобик и получил погоняло "Капитан Флинт"
20.10.2023 14:05 Відповісти
ящерицы хвосты откидывают, кацапы - ласты....
20.10.2023 14:15 Відповісти
Нє прійдьот добрий доктор Айболіт,і нєпрішьйот єму ножкі,і підр большє нє побіжіт па дарошкє...
20.10.2023 14:17 Відповісти
Почему она не шевелится? Это фейк!
20.10.2023 14:45 Відповісти
Одна ного тут - вторая там.. Нормально..
20.10.2023 16:22 Відповісти
Швидкий вояж в Україну, одна нога там, інша тут)))))
20.10.2023 16:29 Відповісти
"расплескалась синева"
20.10.2023 16:31 Відповісти
Ну как говорят, из-за да дурной головы ноги страдают
20.10.2023 17:57 Відповісти
Кто-то потерял што ли?
20.10.2023 17:58 Відповісти
А що за музика?
20.10.2023 17:59 Відповісти
Волка ноги кормят. Лису тоже
20.10.2023 18:16 Відповісти
К женщине, торговавшей на рынке яйцами, подошли два мошенника и завели
с ней разговор о сыне, с которым они яко-бы вместе служили (один морочит
голову. А второй в это время ворует яйца).
- Вы знаете подорвался ваш Иван на мине.
- Как!
- Да. Одну руку оторвало и забросило вправо, вторую руку тоже оторвало
и забросило влево, правую ногу оторвало и забросило…
И тут женщина заметила, что с прилавка исчезли яйца:
- А яйца где!?
- А яйца, на проводах повисли.
20.10.2023 20:11 Відповісти
по справжньому красіво!
20.10.2023 20:15 Відповісти
...красиво, бо космополитически(разные там атакамсы с химерами).
20.10.2023 21:53 Відповісти
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.

Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
20.10.2023 21:23 Відповісти
Для гаишника - это неподъемный случай, бо не сможет выговорить , мол, нога - на проiжджiй части... Потому тыць (пинком), а в протоколе запись, типо, нога - на тротуаре.
20.10.2023 21:50 Відповісти
На видео видно за ногой крашанка, еще дальше , безногий кацап сидит , не вдупляет , шо случилось.
20.10.2023 22:02 Відповісти
Ногу свело... на нет.
21.10.2023 07:53 Відповісти
Дурная голова ногам покоя не дает 😀
22.10.2023 03:12 Відповісти
 
 