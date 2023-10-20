Нога окупанта лежить на дорозі після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона-камікадзе влучив в російського окупанта, який стояв на дорозі в окупованому селі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, заряду дрона-камікадзе цілком вистачило, щоб тіло окупанта розлетілося на шматки. На одному із кадрів відеозапису з результатом атаки, видно ногу загарбника, яка лежить на дорозі.
Увага! Не рекомендовано до перегляду людям із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+48 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар20.10.2023 11:50 Відповісти Посилання
+24 Eugene Boyko #535329
показати весь коментар20.10.2023 11:59 Відповісти Посилання
+21 Валерий К #448385
показати весь коментар20.10.2023 11:47 Відповісти Посилання
А воно он, як повернуло цю ногу…
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
Після війни і госпіталю Мартин стає іншою людиною. У ньому немає більше зла, але немає і минулої чарівності. І тепер йому здається, що його Нога матеріалізувалася, вона жива, вона стала вбивцею. Він просить примару Рудого, яка постійно являється йому, знайти Ногу, вбити і поховати її.
Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
Больше в дєрєвнє нікто нє живьот"
я буду вас за подвиг прославлять,
- ідіть батькам на допомогу й жінці,
дітей з ярма спішіте визволять!
На слобожанських нивах, на подільських,
на Чорнім морі
я прошу, молю! - вбивайте ворогів,
злодюг кремлівських, вбивайте без жалю!
Павло Тичина
с ней разговор о сыне, с которым они яко-бы вместе служили (один морочит
голову. А второй в это время ворует яйца).
- Вы знаете подорвался ваш Иван на мине.
- Как!
- Да. Одну руку оторвало и забросило вправо, вторую руку тоже оторвало
и забросило влево, правую ногу оторвало и забросило…
И тут женщина заметила, что с прилавка исчезли яйца:
- А яйца где!?
- А яйца, на проводах повисли.
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.