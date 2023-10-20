Нога окупанта лежить на дорозі після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона-камікадзе влучив в російського окупанта, який стояв на дорозі в окупованому селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заряду дрона-камікадзе цілком вистачило, щоб тіло окупанта розлетілося на шматки. На одному із кадрів відеозапису з результатом атаки, видно ногу загарбника, яка лежить на дорозі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти з криками "Мы заставим Рим содрогнуться" їдуть на крадених мотоциклах і гинуть на українській землі. ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду людям із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти дивуються роботі українського дрона для дистанційного мінування: "Смотри, ТМка съезжает с него! Заминировал! Вон она, бл#дь! Да, ну, нах#й!". ВIДЕО безпілотника