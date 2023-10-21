FPV-дрон "Диких Шершнів" зупинив спорудження окопів окупантами. ВIДЕО
Ефективне використання FPV-дронів "Дикі Шершні" спецпідрозділом СБУ.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Готуємо для спецпризначенців нову партію дронів. Виготовляємо для них нову партію "Диких Шершнів" і просимо долучитися фінансово, щоб українські захисники безперебійно палили російську зброю та особовий склад.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
FPV-дронами, FPV-дронами!
Може й знадобиться колись свої три гектари лісу і полонини охороняти. А може і не тільки вдома