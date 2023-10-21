УКР
FPV-дрон "Диких Шершнів" зупинив спорудження окопів окупантами. ВIДЕО

Ефективне використання FPV-дронів "Дикі Шершні" спецпідрозділом СБУ.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Готуємо для спецпризначенців нову партію дронів. Виготовляємо для них нову партію "Диких Шершнів" і просимо долучитися фінансово, щоб українські захисники безперебійно палили російську зброю та особовий склад.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Також дивіться: Українські воїни знищили ворожий танк за допомогою FPV-дрона "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

СБУ (13255) дрони (5295) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (234)
who is singing in second half?
21.10.2023 20:47 Відповісти
Hatebreed - "Destroy Everything"
21.10.2023 20:53 Відповісти
https://youtu.be/DBwgX8yBqsw?si=s0LnNN472ajxA4cQ Hatebreed
21.10.2023 20:54 Відповісти
+
21.10.2023 21:43 Відповісти
А наші трактори ну бруківці та оновленні стадіонів
21.10.2023 22:25 Відповісти
Я здогадавсь ,як розпочинати з кацапами перемовини,
FPV-дронами, FPV-дронами!
21.10.2023 22:27 Відповісти
Кинув соточку.
21.10.2023 22:30 Відповісти
Купив собі FPV дрон так потренуватися. Це перший дрон в мене звичайного не було ніколи. Good skill to have.
Може й знадобиться колись свої три гектари лісу і полонини охороняти. А може і не тільки вдома
21.10.2023 23:39 Відповісти
 
 