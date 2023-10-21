FPV-дрон "Диких Шершнів" остановил рытье окопов оккупантами. ВИДЕО
Эффективное использование FPV-дронов "Дикі Шершні" спецподразделением СБУ.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Готовим для спецназовцев новую партию дронов. Изготавливаем для них новую партию "Диких Шершнів" и просим присоединиться финансово, чтобы украинские защитники жгли российское оружие и личный состав.
Монобанка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Приватбанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
FPV-дронами, FPV-дронами!
Може й знадобиться колись свої три гектари лісу і полонини охороняти. А може і не тільки вдома