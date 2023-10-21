РУС
FPV-дрон "Диких Шершнів" остановил рытье окопов оккупантами. ВИДЕО

Эффективное использование FPV-дронов "Дикі Шершні" спецподразделением СБУ.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Готовим для спецназовцев новую партию дронов. Изготавливаем для них новую партию "Диких Шершнів" и просим присоединиться финансово, чтобы украинские защитники жгли российское оружие и личный состав.

Монобанка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Приватбанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Смотрите также: Ударное подразделение "Булава" уничтожило FPV-дронами "Дикі Шершні" САУ Акация в тылу врага. ВИДЕО

СБУ (20317) дроны (4444) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (228)
who is singing in second half?
21.10.2023 20:47 Ответить
Hatebreed - "Destroy Everything"
21.10.2023 20:53 Ответить
https://youtu.be/DBwgX8yBqsw?si=s0LnNN472ajxA4cQ Hatebreed
21.10.2023 20:54 Ответить
+
21.10.2023 21:43 Ответить
А наші трактори ну бруківці та оновленні стадіонів
21.10.2023 22:25 Ответить
Я здогадавсь ,як розпочинати з кацапами перемовини,
FPV-дронами, FPV-дронами!
21.10.2023 22:27 Ответить
Кинув соточку.
21.10.2023 22:30 Ответить
Купив собі FPV дрон так потренуватися. Це перший дрон в мене звичайного не було ніколи. Good skill to have.
Може й знадобиться колись свої три гектари лісу і полонини охороняти. А може і не тільки вдома
21.10.2023 23:39 Ответить
 
 