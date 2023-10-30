Російський танк Т-72Б3 горить після влучання високоточного снаряда. ВIДЕО
Українські артилеристи знищили ворожий танк Т-72Б3 поблизу села Новодонецьке в Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російська бронемашина була вражена високоточним снарядом.
"В районі н.п. Новодонецьке наші артилеристи за допомогою високоточного снаряду знищили російський танк Т-72Б3 з 37-ої мотострілецької бригади ЗС РФ", - йдеться у коментарі до відео успішної атаки.
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