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Російський танк Т-72Б3 горить після влучання високоточного снаряда. ВIДЕО

Українські артилеристи знищили ворожий танк Т-72Б3 поблизу села Новодонецьке в Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російська бронемашина була вражена високоточним снарядом.

"В районі н.п. Новодонецьке наші артилеристи за допомогою високоточного снаряду знищили російський танк Т-72Б3 з 37-ої мотострілецької бригади ЗС РФ", - йдеться у коментарі до відео успішної атаки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе знищує новітній російський танк Т-90М "Прорив". ВIДЕО

Автор: 

танк (2083) знищення (7525) Донецька область (8781)


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Не унывайте, пацаны
Не унывайте....
Расконсервируйте Т-34
И в строй ставайте...
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30.10.2023 12:51 Відповісти
 
 