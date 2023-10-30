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Воїни 110-ї ОМБр ліквідували 15 російських штурмовиків під Авдіївкою. ВIДЕО

Підрозділ "БУАР" 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка ліквідував 15 російських штурмовиків під Авдіївкою, де точаться запеклі бої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ліквідованими окупантами можна побачити на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Танкісти "Червоної калини" знищили ворожу позицію разом з особовим складом, засобами РЕБ та боєкомплектом. ВIДЕО

Автор: 

Авдіївка (2342) 110 окрема механізована бригада (113)


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Топ коментарі
+15
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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30.10.2023 17:38 Відповісти
+11
Слава Україні! Слава українським воїнам! Смерть кацапським смердючим окупантам.
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30.10.2023 18:00 Відповісти
+7
Интересно, а эти трупаки попали в число до 300 тысяч или открыли 4-ю сотню тысяч!?
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30.10.2023 18:12 Відповісти
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Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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30.10.2023 17:38 Відповісти
А я лягу, прилягу...
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30.10.2023 18:14 Відповісти
Мороз йде по шкірі, коли дивлюсь на сплюндровану Українську Землю...
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30.10.2023 17:41 Відповісти
Через неділю листя повністю опаде, і захоплені посадки можуть втратити значення.
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30.10.2023 17:42 Відповісти
Джентльмены удачи по-кацапски: полигон-фронт-пакет, полигон-фронт-пакет...
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30.10.2023 17:55 Відповісти
Слава Україні! Слава українським воїнам! Смерть кацапським смердючим окупантам.
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30.10.2023 18:00 Відповісти
Героям слава !!
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30.10.2023 20:18 Відповісти
Интересно, а эти трупаки попали в число до 300 тысяч или открыли 4-ю сотню тысяч!?
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30.10.2023 18:12 Відповісти
ну эти попали - никто не выставляет видео день в день...
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30.10.2023 18:56 Відповісти
Ещё один видеоролик из моего любимого раздела "Красивое" :

https://www.youtube.com/watch?v=Lo1jX5WARDQ

«Сдавайся и вылезай! Твой кент уже отправился на концерт Кобзона».

Бойцы 65-й ОМБр ВСУ штурмуют позиции россиян под Работино.
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01.11.2023 01:04 Відповісти
....а могли бы мирненько "уснуть" возле забора после денатурата или стекломоя.
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30.10.2023 22:17 Відповісти
Семьям сдохшим от стекломоя гробовых денег не дают.

Вот поэтому эти рукожопые орки, не способные к разумного полезному труду, и едут за рублём и гробом в Украину.
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01.11.2023 01:08 Відповісти
Це на теріконі? тікети до хван-зони.
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30.10.2023 22:33 Відповісти
Молодци хлопци.
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01.11.2023 08:59 Відповісти
 
 