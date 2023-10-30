Воїни 110-ї ОМБр ліквідували 15 російських штурмовиків під Авдіївкою. ВIДЕО
Підрозділ "БУАР" 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка ліквідував 15 російських штурмовиків під Авдіївкою, де точаться запеклі бої.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ліквідованими окупантами можна побачити на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+15 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.10.2023 17:38 Відповісти Посилання
+11 Oleg Kikta #582037
показати весь коментар30.10.2023 18:00 Відповісти Посилання
+7 AbOriginal_UA
показати весь коментар30.10.2023 18:12 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=Lo1jX5WARDQ
«Сдавайся и вылезай! Твой кент уже отправился на концерт Кобзона».
Бойцы 65-й ОМБр ВСУ штурмуют позиции россиян под Работино.
Вот поэтому эти рукожопые орки, не способные к разумного полезному труду, и едут за рублём и гробом в Украину.