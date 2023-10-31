Четверо окупантів тікають бур’янами з позиції після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператори дронів ліквідували щонайменше одного окупанта, а ще чотирьох - змули тікати із позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи українських воїнів опубліковані у соцмережах. На записі видно, як один із скинутих боєприпасів влучає поряд з окупантом, який намагається сховатися в окопі з накриттям. Після цього удару зі сховку починають вилазити інші росіяни та швидко, під ударами українських БПЛА, рачкувати бур'янами, а потім бігти з позиції. Двоє загарбників, втікаючи, навіть покинули свою зброю.

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