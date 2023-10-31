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Четверо окупантів тікають бур’янами з позиції після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператори дронів ліквідували щонайменше одного окупанта, а ще чотирьох - змули тікати із позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи українських воїнів опубліковані у соцмережах. На записі видно, як один із скинутих боєприпасів влучає поряд з окупантом, який намагається сховатися в окопі з накриттям. Після цього удару зі сховку починають вилазити інші росіяни та швидко, під ударами українських БПЛА, рачкувати бур'янами, а потім бігти з позиції. Двоє загарбників, втікаючи, навіть покинули свою зброю.

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армія рф (17784) втеча (221) дрони (4876)


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31.10.2023 11:40 Відповісти
Страшно…
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31.10.2023 12:14 Відповісти
Як гарно драпають кацапи-окупанти. А такі херої про телевізору і головне, що там, в телевізорі своїх не кидають, а тут навіть зброю викинули. Дикі, смердячі сцикуни, які можуть знущатися тільки із полонених, жінок і дітей, та обстрілювати мирні села та міста.
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31.10.2023 11:43 Відповісти
що характерно - у кацапів гарно позиція замаскована, з коптера майже не видно. Цікаво. чим вони взимку будуть маскувати позиції?
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31.10.2023 11:56 Відповісти
Та їх старшина переведе на гівно - де зброя ?????
Побросали????
Бабла, якщо виживуть, їм не бачити....
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31.10.2023 12:26 Відповісти
добавляйте к сбрасываемым гранатам зажигательный компонент, чтобы противник получал гарантированный ущерб. из ролика видно, что взрыв гранаты в метре от противника не выводит его из строя. напалм+граната увеличат вероятность ущерба.
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31.10.2023 16:29 Відповісти
Нажаль втекли. Тай машинки від родичів втекли.
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31.10.2023 18:03 Відповісти
Гранати - світло-шумові, чи шо!?..
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31.10.2023 18:53 Відповісти
 
 