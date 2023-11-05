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Воїни ЗСУ знищили техніку окупантів на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

На лівобережжі Херсонщини українські військові знищили дві реактивні системи залпового вогню "Град" та автотехніку ворожої армії.

Відео, на якому зафіксовано момент ураження, опублікували Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Біійці 110 ОМБр ударним дроном атакували російську піхоту на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7593) Херсонська область (5888)


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Хлопці , Ви молодці і Герої 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.11.2023 13:31 Відповісти
Можливо на перезарядці окупантів спіймали або коли ті готувалися напасти. Не будуть тепер Херсон обстрілювати.
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05.11.2023 13:36 Відповісти
слава ЗСУ!!!
тепер можна у відпустку, до дружин, дітей, батьків!!!
Вас тут чекають, *******,
відловлюють та писдять!!!
гопники, як в одесі і мусара по всій мирній території...
поки що ні одному мусарилі ніякого покарання від влади не було, лиш від небайдужих або побратимів, а про це не пишуть, туму про покарання ніхто не знає.
так що, далі буде.
вибачте за таку писанину, але це правда!
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05.11.2023 13:41 Відповісти
А то там сонячні батареї брата шаурми? Нє?
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05.11.2023 14:16 Відповісти
 
 