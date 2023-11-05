Воїни ЗСУ знищили техніку окупантів на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО
На лівобережжі Херсонщини українські військові знищили дві реактивні системи залпового вогню "Град" та автотехніку ворожої армії.
Відео, на якому зафіксовано момент ураження, опублікували Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.
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тепер можна у відпустку, до дружин, дітей, батьків!!!
Вас тут чекають, *******,
відловлюють та писдять!!!
гопники, як в одесі і мусара по всій мирній території...
поки що ні одному мусарилі ніякого покарання від влади не було, лиш від небайдужих або побратимів, а про це не пишуть, туму про покарання ніхто не знає.
так що, далі буде.
вибачте за таку писанину, але це правда!