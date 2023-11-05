Воины ВСУ уничтожили технику оккупантов на левобережье Херсонщины. ВИДЕО
На левобережье Херсонщины украинские военные уничтожили две реактивные системы залпового огня "Град" и автотехнику вражеской армии.
Видео, на котором зафиксирован момент поражения, опубликовали Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тепер можна у відпустку, до дружин, дітей, батьків!!!
Вас тут чекають, *******,
відловлюють та писдять!!!
гопники, як в одесі і мусара по всій мирній території...
поки що ні одному мусарилі ніякого покарання від влади не було, лиш від небайдужих або побратимів, а про це не пишуть, туму про покарання ніхто не знає.
так що, далі буде.
вибачте за таку писанину, але це правда!