РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11196 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 793 4

Воины ВСУ уничтожили технику оккупантов на левобережье Херсонщины. ВИДЕО

На левобережье Херсонщины украинские военные уничтожили две реактивные системы залпового огня "Град" и автотехнику вражеской армии.

Видео, на котором зафиксирован момент поражения, опубликовали Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинский Bayraktar корректирует огонь из HIMARS по вражеской технике на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7280) Херсонская область (4899)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хлопці , Ви молодці і Герої 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
05.11.2023 13:31 Ответить
Можливо на перезарядці окупантів спіймали або коли ті готувалися напасти. Не будуть тепер Херсон обстрілювати.
показать весь комментарий
05.11.2023 13:36 Ответить
слава ЗСУ!!!
тепер можна у відпустку, до дружин, дітей, батьків!!!
Вас тут чекають, *******,
відловлюють та писдять!!!
гопники, як в одесі і мусара по всій мирній території...
поки що ні одному мусарилі ніякого покарання від влади не було, лиш від небайдужих або побратимів, а про це не пишуть, туму про покарання ніхто не знає.
так що, далі буде.
вибачте за таку писанину, але це правда!
показать весь комментарий
05.11.2023 13:41 Ответить
А то там сонячні батареї брата шаурми? Нє?
показать весь комментарий
05.11.2023 14:16 Ответить
 
 