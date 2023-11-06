Дрон-камікадзе залітає у бліндаж з окупантами. ВIДЕО
Дрон-камікадзе бійців 82-ї оДШБр залетів у сховок окупантів та вибухнув.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.
"Українські повітряні аси передають посилку російським загарбникам прямо в окоп. Майстерність операторів дронів-камікадзе підрозділу Wild Division 82 оДШБр вищого гатунку: чітко, акуратно, результативно!", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+14 Луиза Пивдень
показати весь коментар06.11.2023 15:52 Відповісти Посилання
+12 Bob Fayn
показати весь коментар06.11.2023 15:53 Відповісти Посилання
+11 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар06.11.2023 15:45 Відповісти Посилання
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трошки не зручно до вітру ходить тепер
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