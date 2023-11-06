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Дрон-камікадзе залітає у бліндаж з окупантами. ВIДЕО

Дрон-камікадзе бійців 82-ї оДШБр залетів у сховок окупантів та вибухнув.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Українські повітряні аси передають посилку російським загарбникам прямо в окоп. Майстерність операторів дронів-камікадзе підрозділу Wild Division 82 оДШБр вищого гатунку: чітко, акуратно, результативно!", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 82-ї ОДШБр дроном знищили модернізовану російську БМП-2М на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17866) знищення (7593) дрони (4925) 82 окрема десантно-штурмова бригада (63)


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Топ коментарі
+14
Оператор дрону ..ювелір ?
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06.11.2023 15:52 Відповісти
+12
пазитив
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06.11.2023 15:53 Відповісти
+11
позитивно
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06.11.2023 15:45 Відповісти
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позитивно
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06.11.2023 15:45 Відповісти
Ну как всегда, на самом интересном месте
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06.11.2023 19:11 Відповісти
срандель кацапу мабуть пошматувало добре.
трошки не зручно до вітру ходить тепер
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06.11.2023 15:52 Відповісти
Оператор дрону ..ювелір ?
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06.11.2023 15:52 Відповісти
пазитив
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06.11.2023 15:53 Відповісти
тьоткє треба будувати гараж на дві лади
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06.11.2023 16:25 Відповісти
Это она после мобилизации так радуется, а как черные пакеты получит, так семья месяц просыхать не будет. Кацапы.
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06.11.2023 20:23 Відповісти
Надеюсь они там все уже холодные !
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06.11.2023 15:59 Відповісти
''Палучітє і разпішітєсь''.
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06.11.2023 16:02 Відповісти
Отака у мухи срака
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06.11.2023 16:12 Відповісти
Дронщику-респект...
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06.11.2023 16:16 Відповісти
вы меня не ждали ,а я приперся
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06.11.2023 16:18 Відповісти
Pamoiemu tam kleimor dron nese , ili mne kaaca ? 🤔
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06.11.2023 16:43 Відповісти
кто заказывал такси на Дубровку ???)))
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06.11.2023 17:10 Відповісти
к Кабздону
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06.11.2023 17:18 Відповісти
Дуже,ну дуже професійно.Повага!
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06.11.2023 17:41 Відповісти
нужен зажигательный
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06.11.2023 18:31 Відповісти
А були у кума бджоли здорові як свині і носили вони мед на х.... й на спині 😂
Як то каже кацапська народна мудрість: "Любишь медок - люби и холодок."😉
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06.11.2023 19:09 Відповісти
Дай бог здоровья украиснким дронам )
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06.11.2023 20:24 Відповісти
 
 