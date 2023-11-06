Дрон-камикадзе залетает в блиндаж с оккупантами. ВИДЕО
Дрон-камикадзе бойцов 82-й ОШБр залетел в тайник оккупантов и взорвался.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
"Украинские воздушные асы передают посылку российским захватчикам прямо в окоп. Мастерство операторов дронов-камикадзе подразделения Wild Division 82 ОДШБр высшего сорта: четко, аккуратно, результативно!", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+14 Луиза Пивдень
показать весь комментарий06.11.2023 15:52 Ответить Ссылка
+12 Bob Fayn
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+11 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий06.11.2023 15:45 Ответить Ссылка
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трошки не зручно до вітру ходить тепер
Як то каже кацапська народна мудрість: "Любишь медок - люби и холодок."😉