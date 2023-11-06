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Дрон-камикадзе залетает в блиндаж с оккупантами. ВИДЕО

Дрон-камикадзе бойцов 82-й ОШБр залетел в тайник оккупантов и взорвался.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Украинские воздушные асы передают посылку российским захватчикам прямо в окоп. Мастерство операторов дронов-камикадзе подразделения Wild Division 82 ОДШБр высшего сорта: четко, аккуратно, результативно!", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Не дали и штаны надеть: бойцы с помощью дрона уничтожили оккупанта, гадившего на украинскую землю. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19715) уничтожение (7280) дроны (4127) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (63)


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Топ комментарии
+14
Оператор дрону ..ювелір ?
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06.11.2023 15:52 Ответить
+12
пазитив
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06.11.2023 15:53 Ответить
+11
позитивно
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06.11.2023 15:45 Ответить
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позитивно
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06.11.2023 15:45 Ответить
Ну как всегда, на самом интересном месте
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06.11.2023 19:11 Ответить
срандель кацапу мабуть пошматувало добре.
трошки не зручно до вітру ходить тепер
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06.11.2023 15:52 Ответить
Оператор дрону ..ювелір ?
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06.11.2023 15:52 Ответить
пазитив
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06.11.2023 15:53 Ответить
тьоткє треба будувати гараж на дві лади
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06.11.2023 16:25 Ответить
Это она после мобилизации так радуется, а как черные пакеты получит, так семья месяц просыхать не будет. Кацапы.
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06.11.2023 20:23 Ответить
Надеюсь они там все уже холодные !
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06.11.2023 15:59 Ответить
''Палучітє і разпішітєсь''.
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06.11.2023 16:02 Ответить
Отака у мухи срака
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06.11.2023 16:12 Ответить
Дронщику-респект...
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06.11.2023 16:16 Ответить
вы меня не ждали ,а я приперся
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06.11.2023 16:18 Ответить
Pamoiemu tam kleimor dron nese , ili mne kaaca ? 🤔
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06.11.2023 16:43 Ответить
кто заказывал такси на Дубровку ???)))
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06.11.2023 17:10 Ответить
к Кабздону
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06.11.2023 17:18 Ответить
Дуже,ну дуже професійно.Повага!
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06.11.2023 17:41 Ответить
нужен зажигательный
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06.11.2023 18:31 Ответить
А були у кума бджоли здорові як свині і носили вони мед на х.... й на спині 😂
Як то каже кацапська народна мудрість: "Любишь медок - люби и холодок."😉
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06.11.2023 19:09 Ответить
Дай бог здоровья украиснким дронам )
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06.11.2023 20:24 Ответить
 
 