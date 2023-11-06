Цього року зимову форму в ЗСУ вчасно отримали всі, - Ярова. ВIДЕО
Закупівлі продуктів для ЗСУ відтепер здійснюватиме "Державний оператор тилу", однак у цьому нововведенні є ризики.
Таку думку в ефірі каналу "Еспресо" висловила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, членкиня колегіального органу Міноборони з тилового забезпечення, волонтерка Дана Ярова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Як на мене, це дуже ризиковано в кінці бюджетного року, звітного періоду. Боюсь, що може статися так, що ми залишимося із невикористаними коштами на рахунках Міністерства оборони, а в нинішній ситуації, тоді, коли по копійці збирають волонтери для армії, залишати хоч якісь кошти на рахунках Міноборони невикористаними, як на мене, це злочин", - застерігає Ярова.
Вона також повідомила, що підготовка до зимового періоду забезпечення ЗСУ розпочалась вчасно.
"Ми своєчасно закупили зимову форму для ЗСУ в українських виробників. І цього року немає нарікань щодо кількості - зимову форму вчасно отримали всі", - зазначила Ярова.
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Плохо ,что она одна
Хотелось бы ,чтобы пани Яровых было побольше
Тогда и победа наступит пораньше
Дякую Вам, пани Дана!!!!!
панялі і прастілі!!
йому навіть послом в англію завропонували
лиш британці послали нах....й найвеличнішого з його послом
А в других армиях мира примерку делают в ателье?
В каких именно ?
Ну чтоб знать....
Так спросите
Я у моего директора все спрашиваю
Хотя у меня с ним споры не про форму
А про рояль
Но я своего добилась
И теперь рояль стоит в концертном зале
Я вас разочарую
В моем коллективе это делаю только я
Коллеги только шепчутся
Или просят меня спросить директора
Все зависит не от места, на котором находится человек
А от того - какой человек
Я такая была с детского садика
Всегда задавала вопросы
Меня за это наказывали
С детского садика
Но я продолжаю задавать вопросы
Я не из тех , кому -КАКАЯ РАЗНИЦА....
Дякую!
Вечер начался прекрасно
Вы там спросите у старшины
Бабушку 68 лет возьмет старшина в роту?
Я сама себе все куплю - обещаю
Форму в первую очередь
Автомат там поищите полегче
Руки уже не те
Нужен облегченный вариант
Блестяще!
Кому это вы рекомендуете КРАСТЬ пани Яровую?
Пани Яровая, если вы вдруг не знали
На передовую ездит постоянно
С 2014 года
А вы там были?
Или может - сейчас пишете с передовой?
Якщо закупівлею харчування для ЗСУ буде займатися ''оператор тилу'' то чим займатиметься ота ''зграя'' заступників МО? Може треба частину тих дармоїдів розігнати!
А так, по відомостях, всі...
Ну чтоб все по чесноку
Пани Яровая прочитает
Узнает ,благодаря вам, что в вашем городе власти тырят у армии
Пани Яровая всегда называет фамилии тех
Кто ставит палки в колеса
Кто ворует
А вы ни фамилий не указали
Ни названия города.......